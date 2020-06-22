ARM işlemcili Mac Mini karşınızda

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Bir süredir iddiaların gündemde olduğu Apple’ın masa üstü ARM işlemcileri bugün resmiyet kazandı. Yılın sonlarına doğru ilk ürünleri piyasaya sürecek olan Apple; geliştirici setini de satışa sunuyor.

ARM işlemcili ilk Mac

Apple geliştiricilere yönelik olarak Mac Mini modeli hazırlamış. Apple A12Z yonga seti üzerinde şekillenen Mac Mini modelinde 16GB RAM ve 512GB SSD yer alıyor. Dolaylı olarak ARM işlemcili ilk Mac ürünü diyebiliriz. İşletim sistemi ise macOS Big Sur beta sürümü ve Xcode beraberinde geliyor.

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Apple ekosisteminde yer alan geliştiriciler böylece hemen yeni konsepti denemeye başlayabilecek. Apple’ın yeni bir konsepti piyasaya sürerken uygulama desteğinin eksiksiz olmasına dikkat ettiği biliniyor. Bu bakımdan yıl sonuna doğru ARM destekli macOS BigSur için uyumlu uygulamalar da hazır olacak.

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Apple iki yıl içerisinde Intel işlemcilerden ARM işlemcilere geçiş yapacağını belirtiyor. Bir süre ARM tabanlı Mac ve Intel tabanlı Mac sistemlerini bir arada göreceğiz ancak sonrasında ayrım keskinleşecek.

Apple’ın 5nm sürecinde daha güçlü ve daha verimli ARM işlemciler elde edeceği belirtiliyor. Kaynaklar önceki nesil Mac modellerine göre yüzde 50-100 arasında performans artışına işaret ediyor ki gerçekten oldukça dikkat çekici.

iPhone ve iPad uygulamaları ilk günden itibaren ARM tabanlı Mac işlemcilerde akıcı bir şekilde çalışabilecek. Bu noktada oyunların ne olacağı merak konusu haline geldi. Aslında Apple hiçbir zaman Mac sistemlerinde oyunları ön plana çıkarmadı ve profesyonel işlere odaklandı. Yine de Mac sistemlerde ARM üzerinde çalışan oyunlar da olacaktır.

Diğer taraftan iPhone ve iPad oyunları bu açığı rahat bir şekilde kapatacaktır. Mac Mini geliştirici sürümünün 500$ fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu bakımdan ilk incelemeler de yakında gelecektir. Bu arada program bitiminde Mac Mini geri isteniyor. Yani bir nevi kiralama olacak.

https://9to5mac.com/2020/06/22/apple-arm-developer-kit/

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