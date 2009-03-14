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ARM tabanlı netbook'lar için gözler Computex fuarında

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı netbook'lar için gözler Computex fuarında
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Atom platformuyla Intel'in kontrol ettiği, Nano işlemcileriyle VIA'nın etkinliğini arttırdığı netbook pazarında henüz AMD yer almasa da Intel'e alternatif olabilecek çözümlerin sayısı artıyor. Zira netbook üreticilerinden alınan bilgiye göre, ARM tabanlı netbook'lar için geri sayım başladı.

Dün yayımladığımız bir haberimizde OLPC'nin (Her Çocuğa Bir Bilgisayar Organizasyonu) XO-2 kod adlı yeni nesil netbook modelinde ARM platformunu kullanmayı planladığından bahsetmiştik. Son gelen bilgilere göreyse ARM tabanlı netbook'lar için üretici sayısı artıyor.

Platfrom geliştiricileri Qualcomm ve Freescale firmalarının Haziran ayında Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenecek Computex fuarında, ARM tabanlı netbook modellerini sergileyecekleri belirtilirken her iki firmanın da farklı üreticilerle çalışacakları belirtiliyor.

Freescale, i.MX51 (ARM Coretex A8) işlemcisini kullanacağı netbook modelinin üretimi için Pegatron firması ile işbirliğine giderken, akıllı telefonlarda da kullanmayı planladığı Snapdragon platformunu temel alan netbook modeli için Qualcomm, Wistron firmasıyla çalışacak.

Öte yandan Computex de olmasa bile bazı üreticilerin Nvidia'nın Tegra platformunu temel alacak netbook modelleri hazırlayabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle MSI'ın, Tegra platformuna ilgi duyduğu belirtilirken hem MSI hem de Asus'un Snapdragon platformunu temel alan netbook'ları da gündeme aldıkları belirtiliyor.


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oldcoyote 10 yıl
merakla beklemekteyim piyasaya renk gelicek
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sertacaygun 10 yıl
Yanlış biliyorsam ve yanlış düşünüyorsam düzeltin. Şu anda kullandığımız işlemciler X86 (32 bit ve 64 bit) destekli. Ve işletim sistemleri de buna göre odaklanmış durumda. Eğer ARM de, X86 gibi bir işlemci tabanıysa; ARM işlemciler için güzel bir işletim sistemi yapıldığı zaman Micrososft'un ve Intel'in vay haline... Yanlış mıyım ?
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hikmetg 10 yıl
x86 tekelinin kırıldığı anda fiyatlarda ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum.
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler
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