ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada

Şirket, alıştığımız Cortex-X ve Cortex-A markalarını bırakarak yerine C1 serisini duyurdu. Serinin zirvesinde C1-Ultra yer alıyor. Bunun ardından daha kompakt tasarımlı C1-Premium, orta seviye performans için C1-Pro ve enerji verimliliğine odaklanan C1-Nano geliyor. Tüm bu çekirdekler, ARMv9.3 ISA mimari ailesi üzerine inşa edilmiş durumda.
C1-Premium ise C1-Ultra'nın %35 daha küçük alan kaplayan optimize edilmiş bir versiyonu. Bu çekirdek, az performans kaybıyla daha düşük maliyet sunarak orta-üst seviye akıllı telefonları hedefliyor.
Orta seviye C1-Pro, Cortex-A725’in yerini alıyor. Selefiyle aynı performansı %26 daha az güç harcayarak sağlayabiliyor veya aynı güç seviyesinde %11 daha yüksek performans veriyor.
Son olarak C1-Nano ise Cortex-A520'nin yerini alıyor. Dallanma tahmini ve önbellek tarafında yapılan iyileştirmeler sayesinde %5-8 performans artışı sağlarken, %26 daha fazla verimlilik sunuyor.
Yeni ARM C1 çekirdek ailesi
|Çekirdek
|Halefi
|İşlem düğümü
|Saat (maksimum)
|IPC kazanımı
|Güç verimliliği
|C1-Ultra
|Cortex-X925
|3nm
|4.1GHz
|+12%
|-28% @ aynı performans
|C1-Premium
|Cortex-X925*
|3nm
|~3,9 GHz
|Biraz daha düşük
|%35 daha küçük alan
|C1-Pro
|Cortex-A725
|3nm
|~3,5 GHz
|+11%
|-26% @ aynı performans
|C1-Nano
|Cortex-A520
|3nm
|~3.0GHz
|+5–8%
|+26% verimlilik
SME2 Komut seti
Bu yılın en dikkat çeken CPU yeniliği, SME2 (Scalable Matrix Extension 2) oldu. NEON veya SVE gibi çekirdek içine gömülü SIMD uzantılarından farklı olarak, SME2 paylaşımlı bir harici hızlandırıcı şeklinde tasarlanmış. Böylece tüm çekirdekler SME2 birimlerine ihtiyaç duyduklarında erişebiliyor, kullanılmadığında ise tamamen kapanarak enerji tasarrufu sağlıyor.
Mali G1 GPU
Grafik tarafında ARM, Immortalis markasını sonlandırıyor ve yeni Mali G1 GPU serisini duyuruyor. Seride Ultra (10+ çekirdek), Premium (6-9 çekirdek) ve Pro (1-5 çekirdek) sürümleri bulunuyor.
Gerçek oyunlarda ışın izleme artışı bu seviyelere ulaşmasa da, yaklaşık %40 civarında bir iyileşme bekleniyor. ARM ayrıca ışın gönderme ve kesişim hesaplamasını tek bir yapıda birleştirerek, ışın izleme biriminin önceki nesle göre daha enerji verimli çalışmasını sağladığını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
