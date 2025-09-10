Giriş
    ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada

    ARM, yeni nesil CPU ve GPU çekirdeklerini tanıttı. Şirket, alıştığımız Cortex-X ve Cortex-A markalarını bırakarak yerine C1 serisine geçiş yaptı. Peki bu yeni çekirdekler neler sunuyor?

    ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada Tam Boyutta Gör
    ARM, yeni nesil CPU ve GPU çekirdeklerini tanıttı. Yeni çekirdekler ilk olarak bu ay sonunda çıkacak olan MediaTek Dimensity 9500’e güç verecek. Bu nesilde en dikkat çekici yeniliklerden biri, isimlendirme sisteminin değişmesi oldu.

    Şirket, alıştığımız Cortex-X ve Cortex-A markalarını bırakarak yerine C1 serisini duyurdu. Serinin zirvesinde C1-Ultra yer alıyor. Bunun ardından daha kompakt tasarımlı C1-Premium, orta seviye performans için C1-Pro ve enerji verimliliğine odaklanan C1-Nano geliyor. Tüm bu çekirdekler, ARMv9.3 ISA mimari ailesi üzerine inşa edilmiş durumda.

    ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada Tam Boyutta Gör
    C1-Ultra, önceki Cortex-X925’in halefi konumunda. ARM, bu çekirdeğin önceki nesle göre %12 IPC artışı sunduğunu ve 3nm’de artan saat hızıyla beraber bu farkın %25’e kadar çıkabildiğini belirtiyor. C1-Ultra ayrıca aynı performans seviyesinde güç tüketimini %28 azaltıyor. Bu arada, C1-Ultra ve Premium çekirdekleri içeren platform seçenekleri Arm Lumex marka şemsiyesi altında yer alıyor.

    C1-Premium ise C1-Ultra'nın %35 daha küçük alan kaplayan optimize edilmiş bir versiyonu. Bu çekirdek, az performans kaybıyla daha düşük maliyet sunarak orta-üst seviye akıllı telefonları hedefliyor.

    Orta seviye C1-Pro, Cortex-A725’in yerini alıyor. Selefiyle aynı performansı %26 daha az güç harcayarak sağlayabiliyor veya aynı güç seviyesinde %11 daha yüksek performans veriyor.

    Son olarak C1-Nano ise Cortex-A520'nin yerini alıyor. Dallanma tahmini ve önbellek tarafında yapılan iyileştirmeler sayesinde %5-8 performans artışı sağlarken, %26 daha fazla verimlilik sunuyor.

    Yeni ARM C1 çekirdek ailesi

    Çekirdek Halefi İşlem düğümü Saat (maksimum) IPC kazanımı Güç verimliliği
    C1-Ultra Cortex-X925 3nm 4.1GHz +12% -28% @ aynı performans
    C1-Premium Cortex-X925* 3nm ~3,9 GHz Biraz daha düşük %35 daha küçük alan
    C1-Pro Cortex-A725 3nm ~3,5 GHz +11% -26% @ aynı performans
    C1-Nano Cortex-A520 3nm ~3.0GHz +5–8% +26% verimlilik

    SME2 Komut seti

    Bu yılın en dikkat çeken CPU yeniliği, SME2 (Scalable Matrix Extension 2) oldu. NEON veya SVE gibi çekirdek içine gömülü SIMD uzantılarından farklı olarak, SME2 paylaşımlı bir harici hızlandırıcı şeklinde tasarlanmış. Böylece tüm çekirdekler SME2 birimlerine ihtiyaç duyduklarında erişebiliyor, kullanılmadığında ise tamamen kapanarak enerji tasarrufu sağlıyor.

    ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada Tam Boyutta Gör
    ARM, SME2’nin yapay zeka iş yüklerinde, konuşma tanımada 4.7x daha düşük gecikme, Stable Audio üretiminde 2.8x hız artışı ve ML testlerinde ortalama 3.7x kazanç sağladığını söylüyor. SME2 büyük modeller için NPU veya GPU’nun yerini almasa da, özellikle NPU erişiminin mümkün olmadığı anlarda küçük modellerin cihaz üzerinde daha akıcı çalışmasını sağlayacak.

    Mali G1 GPU

    Grafik tarafında ARM, Immortalis markasını sonlandırıyor ve yeni Mali G1 GPU serisini duyuruyor. Seride Ultra (10+ çekirdek), Premium (6-9 çekirdek) ve Pro (1-5 çekirdek) sürümleri bulunuyor.

    ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi Mali G1-Ultra, geçen yılki Immortalis G925’e göre %20 daha yüksek performans ve %9 daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Ayrıca BVH geçişi için özel donanım sayesinde ışın izleme performansı 2 kata kadar artıyor. Geliştirilmiş önbellek ve bellek bant genişliği de darboğazları azaltıyor ve verimliliği artırıyor.

    Gerçek oyunlarda ışın izleme artışı bu seviyelere ulaşmasa da, yaklaşık %40 civarında bir iyileşme bekleniyor. ARM ayrıca ışın gönderme ve kesişim hesaplamasını tek bir yapıda birleştirerek, ışın izleme biriminin önceki nesle göre daha enerji verimli çalışmasını sağladığını belirtiyor.

