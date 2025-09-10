A19 Pro'nun Geekbench skorları ortaya çıktı: Tek çekirdekte M4'ü geride bırakıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, dün iPhone 17 serisini tanıttı ve kısa süre sonra yeni iPhone'lara güç veren A19 ve A19 Pro'nun ilk performans sonuçları ortaya çıktı. gelen sonuçlar, yeni yonga setinin selefine göre mütevazı performans artışı getirdiğini ortaya koyuyor.

iPhone 17 serisinin performans rakamları

Paylaşılan rakamlara göre, A19 Pro ile çalışan iPhone 17 Pro Max, Geekbench tek çekirdek testlerinde 3.781, çok çekirdek testlerinde ise 9.679 puana ulaşıyor. Bu, iPhone 16 Pro Max'in 3.479 ve 8.568 puan alan A18 Pro'suna göre sırasıyla %9 ve %13 daha yüksek skorlar elde ettiği anlamına geliyor. Hatta A19 Pro, tek çekirdek skorunda şirketin dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği M4 çipini dahi geride bırakıyor. M4 işlemcili MacBook Pro, Geekbench'te sırasıyla 3.829 ve 14.000 puan elde ediyor.

A19 Pro ile donatılan iPhone Air ise aynı testte sırasıyla 3.674 ve 8.824 puan elde ediyor. iPhone Air, ultra ince gövdeye sahip olduğu ve Pro modelleri gibi gelişmiş buhar odası soğutma sistemine sahip olmadığı için performans anlamında geride kalıyor.

A19 işlemcisiyle gelen standart iPhone 17 ise tek çekirdekte 3.608, çok çekirdekte 8.810 puan elde ediyor. Bu rakamlar, geçen yılki iPhone 16'daki A18 işlemcisinden yaklaşık %7 daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Nispeten küçük kazanımlar, Apple'ın TSMC'nin 3 nm N3P üretim süreci üzerine inşa edildiği bildirilen en yeni yongalarının ham CPU hızından ziyade verimlilik ve yapay zeka performansı için tasarlandığına dair önceki raporlarla örtüşüyor. Ancak telefonlar piyasaya henüz çıkmadığı için bu sonuçların doğrulanmadığını belirtelim. Yakında, yapılan incelemelerde cihazların gerçek gücünü görme imkanına kavuşacağız.

