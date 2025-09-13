ARM Lumex ile yonga lisanslama alanında yeni bir dönem başlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mobil yonga mimarisi sektörünün tartışmasız lideri ARM, geçtiğimiz günlerde Cortex mimarisinin yerini alacak C1 çekirdek isimlendirmesini duyurdu. Hitap ettiği cihazlara göre 4 farklı segmente ayrılan ARM C1 çekirdeklerinin yanında firma yeni bir lisanslama modeline geçiş yapıyor.

ARM Lumex nedir?

ARM Lumex modeli tasarımcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği 3nm özelinde tasarım seçenekleri sunuyor. Daha önce CPU ayrı GPU ayrı lisanslayarak bunları tek bir tasarımda birleştiren tasarımcılar artık ARM tarafından hazırlanmış daha gelişmiş seçenekleri tercih edebilecekler. Daha sonra anlaşmalı oldukları dökümcülerde döküm yaptırabilecekler.

ARM, yeni C1 işlemci çekirdeklerini duyurdu: Cortex'e elvada 2 gün önce eklendi

ARM Lumex modeli içerisinde önemli avantajlar sunuluyor. Örneğin daha düşük maliyetli sanallaştırmalara imkân tanıyan L1 bellek yönetim sistemi, geleneksel RAM tasarımlarına göre sızıntıları yüzde 71 oranında azaltan L1 iç bağlantı sistemi ve çakışmayı en aza indiren S3 ağ iç bağlantı sistemi bunlar arasında.

Tam Boyutta Gör

ARM Lumex müşterilerin tercihlerine göre bu sistemlerin üzerine inşa edilmiş C1 Ultra ve C1 Pro işlemcileri ve yanında G1 Ultra grafik birimini farklı çekirdek varyasyonları içerisinden tercih edebilecekler. Bu model ölçeklenebilir matrix uzantısı – SME2 komut setini tam olarak destekliyor ve küçük dil öğrenme modellerinin cihaz üzerinde daha akıcı, daha verimli çalışmasını sağlıyor. Hedefinde ise amiral gemisi telefonlar var.

Tam Boyutta Gör

Amiral gemisi sınıfının bir altı sınıfı hedefleyen ARM C1 Premium ve G1 Ultra eşleşmesinden oluşan seçenek ise yine aynı sistemleri barındırıyor ancak SME2 komut setine sınırlı erişi sunuyor. Bu biraz daha maliyeti düşünen müşteriler için geliştirilmiş.

Tam Boyutta Gör

ARM Lumex lisans modeli sadece mobil cihazlar için değil yapay zekâ özelliklerine ağırlık veren masa üstü sistemlere de hitap ediyor. Kısa süre sonra piyasaya çıkacak MediaTek Dimensity 9500 yonga setinde ilk ARM Lumex örneğini görmeyi bekliyoruz.

