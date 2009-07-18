Arma Armageddon 3 Mini Oyun Bilgisayarı

Bu videomuzda Arma'nın ufak boyutlarına rağmen üstün donanımsal özellikleriyle ilgi çekici bilgisayarı Armageddon 3'ü inceliyoruz.
SEVGİLER!
Maximum ısıyı bulmak için; Bugünkü hava şartlarını göz önüne alarak düşünmenizi istiyorum... Klimasız bir ortamda tam 5 saat boyunca OCCT 3.1.0 - Test Mode:Samall Data Set - Piorty:High çalıştırdım, maximum çekirdek sıcaklıkları 80-85C ye ulaştı... Bildiğiniz gibi 4 çekirdek ısıları aynı olmuyor... Daha sonra OCCT durdurularak makine işlem yapılmaksızın tam 5 dak boşta bekletildi... işlemci ısıları 50-53C aralığına geriledi...
Daha sonra makineyi hiç dinlendirmeden PC Mark VANTAGE testinin sadece HDD SUITE testini 10 tekrar yaptım harddiskin ulaştığı ısı maximum 42C yi buldu... Sistemdeki sürücü WD Black Serisi 1TB bu arada...
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SEVGİLER!
Ben şu gürültü seviyesini çok merak ettim acaba bir kıyaslama yapabilirmisiniz.Mesela gece uyurken dl için açık bıraktığımızda aynı odada uyuyabilirmiyiz?