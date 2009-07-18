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Arma Armageddon 3 Mini Oyun Bilgisayarı

9 yıl
80,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Arma'dan ufak boyutları yanında 4 çekirdekli işlemcisi ve HD 4670 ekran kartıyla fark yaratan PC!

Bu videomuzda Arma'nın ufak boyutlarına rağmen üstün donanımsal özellikleriyle ilgi çekici bilgisayarı Armageddon 3'ü inceliyoruz.


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hellstar71 8 yıl
bu paraya i7 930 toplarım,noctuayı takar oc mi de yaparım,xigmatek ya da rc692 kasa ile de hem nefes alır, hem ses çıkmaz,750watt psu ve vaporx hd 5770 de hediyesi :
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devrimdoga 9 yıl
bence gayet güzel bir pc ve @armacomputer'e katılıyorum..
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KiRaZ-NeT 9 yıl
Gerçektende takdir ettim...ben arma bs firmasını yaklaşık 4 senedir takip etmeye çalışıyorum...Tr ye bildiğim kadarıyla ilk AMD işlemcili dizüstünü onlar tanıttı ve AMD nin Tr sorumlu şirketide onlardı. ben 2005 deki CeBiT fuarında standında AMD ağırlıklı ürünlerini görmüştüm vede çok beğenmiştim (özelliklede dizüstlerini)...Eleştiri yapan arkadaşlarada şöyle seslenmek istiyorum...eğer eleştiri yapacaksanız eleştiri yapacağınız konu veya kişilerden daha iyi ve üstün olmanız gerekiyor...gerisi lafebeliği ve ukalalıktır...ben bi kafeci olarak ARMA firmasının böyle concetp ürünlerinin kafeler için geliştirilmiş bi versiyon geliştirerek girmesini bekliyorum...zaman hem yer hem zaman tasarrufu vede maddiyat...
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leech 9 yıl
Laptop alıcağıma bunu alırım :D
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JacksonRR 9 yıl
O sıkışık kasa içinde nasıl OC yapmışlar anlamadım?
Ama güzel.
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armacomputer 9 yıl
Gürültü seviyesi ile ilgili bir kaç soru gördüm... Eğer baş ucunuza koyup uyumayı düşünüyorsanız bunu bilemem ama aynı oda içersinde rahatlıkla uyuyabilirsiniz... Cihaz olabildiğince sessiz... Bu arada Bazı modellerimizin xTreme Silence serilerini de çıkartmayı düşünüyoruz... Şu an için veri vermek zor fakat başucunuzda makine ile rahatlıkla uyuyabileceksiniz...
SEVGİLER!
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armacomputer 9 yıl
Sevgili arkadaşlar, bir kaç gün önce ısı testlerini yayınlayacağımla ilgili söz vermiştim... Sayın mesut bey'e gönderdiğimiz numune ürün üzerinde (birebir tutarlu olması için) yaptığım ısı testleri şu şekilde sonuçlandı...
Maximum ısıyı bulmak için; Bugünkü hava şartlarını göz önüne alarak düşünmenizi istiyorum... Klimasız bir ortamda tam 5 saat boyunca OCCT 3.1.0 - Test Mode:Samall Data Set - Piorty:High çalıştırdım, maximum çekirdek sıcaklıkları 80-85C ye ulaştı... Bildiğiniz gibi 4 çekirdek ısıları aynı olmuyor... Daha sonra OCCT durdurularak makine işlem yapılmaksızın tam 5 dak boşta bekletildi... işlemci ısıları 50-53C aralığına geriledi...
Daha sonra makineyi hiç dinlendirmeden PC Mark VANTAGE testinin sadece HDD SUITE testini 10 tekrar yaptım harddiskin ulaştığı ısı maximum 42C yi buldu... Sistemdeki sürücü WD Black Serisi 1TB bu arada...
Sİstemle ilgili fiyat soran arkadaşlarımız www.armacomputer.com sitemizden ürünün fiyatlarına ve seçeneklerine bakabilirler... Anasayfada hızlı ürün bul kutucuğuna IB710477J090000 kodunu yazarsanız birebir aynı ürünle karşılaşırsınız, diğer seçenekleride görmeniz mümkün olacaktır...
SEVGİLER!
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onr4249 9 yıl
Bence çok harika bir ürün lcd ye bağlayıp kablosus mauze ve klavye setinide eklediğiniz zaman evde pc işinin tamamını görebilir eğer tv kartıda eklenirse eksiği kalmaz.
Ben şu gürültü seviyesini çok merak ettim acaba bir kıyaslama yapabilirmisiniz.Mesela gece uyurken dl için açık bıraktığımızda aynı odada uyuyabilirmiyiz?
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Guest 9 yıl
Bilgisayar çok güzel fiyatını merak ettim :)
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SnCrhn 9 yıl
tabii ben illa arma alalım demiyorum, bnm yazım bu boyut-performanstaki kasalar adına arma adına değil:D
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MavéRicK_09 9 yıl
İyi bir ürüne benziyor Fiyatı?
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SnCrhn 9 yıl
gayet iyi düşünülmüş bir sistem. yetkilinin de bahsettiği üzere, dizüstü bilgisayar ın performansına düşmeden taşınabilir bir pc sahibi olmak çok farklı bir olay. bu bilgisayardaki amaç tamamen bu zaten, bunun nesini anlayamamış arkadaşlar anlayamadım:)ben 2 ayrı şehirde yaşıyorum ve gerek çizim gerek oyun geniş bir yelpazede kullanıyorum bilgisayarı... koca bi kasa mı taşımam daha mantıklı yanımda, dandik bi dizüstü mü(ya da çok çok pahalı bir dizüstü), yoksa bunun benzeri bir cihaz mı??artık cevabı da ben söylemiyim:))
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