Artemis görevleri Ay’ın en büyük 5 sırrını aydınlatabilir

Ay’ın gerçek kökeni
Ay’ın oluşumuna dair genel kabul gören teori, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gezegenin Dünya ile çarpışması sonucu Ay’ın ortaya çıktığını öne sürüyor. Çarpışmadan fırlayan malzemelerin bir araya gelerek bugünkü uyduyu oluşturduğu düşünülüyor. Ancak bu hipotez, 50 yıl önce Apollo görevleriyle getirilen sınırlı sayıda örnek ve karmaşık bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor. Artemis ile derin mantodan çıkarılacak yeni kayalara erişim ve modern analiz teknikleri, teoriyi çok daha sağlam bir şekilde test etme imkanı sunacak. Kraterlerde veya çarpışma bölgelerinde ortaya çıkan mantodan örnekler, Ay’ın eski magmatik okyanusunun tarihçesini yeniden oluşturmak için kritik olacak.
Ne kadar su var ve kullanılabilir mi?
Ay’ın iç yapısında neler var?
Şimdiye kadar yapılan görevlere rağmen Ay’ın iç yapısı halen tam olarak bilinmiyor. Apollo dönemi sismometreleri Ay’daki sığ ve derin depremleri kaydetti ancak veriler sınırlı ve sadece tek bir bölgeye ait. Güncel kütleçekim ve ısı modelleri, iç yapının kabaca bir taslağını sunsa da ayrıntılı bir harita ortaya koymuyor. Sürekli insan varlığı, sismometrelerin daha önce hiç ölçüm yapılmamış bölgelere yerleştirilmesine ve küresel ölçekte veri toplanmasına olanak tanıyacak. Modern bir ağ sayesinde Ay’ın iç yapısının çözünürlüğü dramatik biçimde artabilir. Bu sayede çekirdek boyutu, manto yapısı ve kalıntı ısının dağılımı daha net görülebilecek.
Ay’ın “karanlık” tarafı neden farklı?
Bilindiği üzere Ay’ın kendi etrafındaki dönüşü ile Dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine eşittir (yaklaşık 27,3 gün). Bu duruma astronomide "Kütleçekim Kilidi" (Tidal Locking) adı veriliyor. Eğer Ay kendi etrafında dönmeseydi, Dünya etrafındaki turu sırasında bize farklı yüzlerini de gösterirdi. Ancak kendi etrafında, tam olarak Dünya etrafında döndüğü hızda döndüğü için sürekli olarak aynı yüzünü, yani yakın tarafını görürüz. Hiç göremediğimiz diğer tarafa ise bu yüzden “Ay'ın Karanlık Yüzü" deniyor (aslında bu taraf da güneş ışığı alır, sadece biz göremeyiz).
Ay’ın manyetik alanına ne oldu?
Apollo örnekleri, Ay’ın geçmişte güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu düşündüren manyetize kayaçlar ortaya koydu. Ancak uydunun boyutu ve iç yapısı göz önüne alındığında böyle güçlü bir alanı uzun süre sürdürebilecek kadar büyük ve sıcak görünmüyor. Yeni görevler, farklı bölgelerden alınacak taze örnekler ve daha hassas manyetik ölçümlerle bu gizemi aydınlatabilir. Tarihlendirilmiş kayalar ve gelişmiş iç yapı verileri, Ay’ın manyetik dinamosunun ne zaman ve ne kadar güçlü çalıştığını ortaya koyabilir.
Apollo dönemi ile karşılaştırıldığında günümüzde Ay artık keşfin son durağı değil, yeni bir evrenin başlangıç noktası. Önümüzdeki on yılda yapılacak keşifler yalnızca mevcut gizemleri çözmekle kalmayacak, gezegen oluşumu, kayaç dünyalarının evrimi ve insanın uzayda ulaşabileceği mesafeyi yeniden tanımlayacak. Ve aynı zamanda insanlığın ilk kez farklı bir gezegene, Mars'a ulaşmasını sağlayacak.
