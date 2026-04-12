Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ay’a gidildi ve dönüldü: Ay’a iniş için tüm gözler SpaceX ve Blue Origin üzerinde

    NASA, Artemis II’nin başarısının ardından Ay’a iniş için SpaceX ve Blue Origin’e yöneliyor.  Uzun süreli görevler ve Ay’daki trilyonlarca dolarlık kaynak potansiyeli küresel yarışı hızlandırıyor.

    Ay’a iniş için artık tüm gözler SpaceX ve Blue Origin üzerinde Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Artemis II görevini başarıyla tamamlamasının ardından insanlı Ay programında yeni ve daha karmaşık bir aşamaya geçiliyor. Pasifik Okyanusu’na gerçekleştirilen sorunsuz inişle sonuçlanan görev, yalnızca tarihi bir dönüş değil aynı zamanda gelecekteki Ay inişlerinin yol haritasını da netleştirdi. Ajansın hedefi artık kısa süreli ziyaretler yerine uzun süreli görevler ve kalıcı Ay üssü kurmak.

    Apollo döneminde kullanılan mimari, tek bir Saturn V roketiyle hem astronot kapsülünü hem de iniş aracını taşımaya dayanıyordu. Bu sistemle Ay yüzeyine yalnızca iki astronot indirilebiliyor ve görevler birkaç günle sınırlı kalıyordu. Yeni Artemis programı ise bu yaklaşımı kökten değiştiriyor. NASA, Orion uzay aracını Dünya’dan fırlatmak için ayrı bir sistem kullanırken Ay’a iniş için SpaceX’in Starship’i ve Blue Origin’in Blue Moon aracı gibi özel sektör tarafından geliştirilen iniş platformlarına güveniyor.

    NASA yetkilileri 2028’de planlanan insanlı Ay inişi için sektörün tüm kapasitesinin devreye girmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni nesil iniş araçları, Apollo dönemine kıyasla iki ila yedi kat daha büyük olacak şekilde tasarlanıyor. Bu da daha fazla ekipman, daha uzun görev süresi ve daha fazla astronot anlamına geliyor.

    Ancak bu yeni yaklaşım ciddi teknik zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle yörüngede yakıt ikmali henüz tam anlamıyla kanıtlanmamış kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ay’a gönderilecek devasa iniş araçlarının görevlerini tamamlayabilmesi için birden fazla roketle yörüngeye yakıt taşınması gerekecek. Bu süreçte yapılacak en küçük hata bile tüm görevi riske atabilir. Zira en nihayetinde insanlar bir roketin ucuna bağlanıyor ve o roket yakıtları transfer ediliyor... yörüngede.

    Tüm bu belirsizlikler sürerken ABD üzerindeki jeopolitik baskı da artıyor. Çin’in 2030’a kadar insanlı Ay görevi planlaması Pasifik’in diğer kıyısında “yarışı kaybetme” endişesini yeniden gündeme getirdi. Bu nedenle NASA, gerekirse sözleşme yapısını yeniden değerlendirerek Blue Origin’i öne çıkarma seçeneğini bile masaya koymuş durumda.

    Artemis II görevinin öne çıkan başarıları ve tarihi anları

    Ay’a iniş için artık tüm gözler SpaceX ve Blue Origin üzerinde Tam Boyutta Gör
    Artemis II, yalnızca teknik bir başarı değil aynı zamanda insanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönemin sembolü oldu. Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen ve Reid Wiseman’dan oluşan ekip, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk insanlı uçuşa imza attı.

    Görev, temsil açısından da tarihi bir dönüm noktasıydı. İlk kadın astronot, ilk siyahi astronot ve ilk Amerikalı olmayan astronot aynı Ay görevinde yer aldı. Apollo döneminde yalnızca beyaz Amerikalı erkekler seçilmişti.

    Artemis II aynı zamanda mesafe rekorunu da kırdı. Mürettebat, Dünya’dan 406.771 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafe yolculuğunu gerçekleştirdi.

    Görev sırasında çekilen görüntüler de büyük ilgi gördü. Özellikle “Earthset” adı verilen fotoğraf, Dünya’nın Ay ufkunda batışını gösterdi. 1968’de çekilen ikonik “Earthrise” karesine modern bir karşılık sunulmuş oldu.

    Ay’a iniş için artık tüm gözler SpaceX ve Blue Origin üzerinde Tam Boyutta Gör
    Astronotlar ayrıca uzaydan bir Güneş tutulmasına tanıklık etti ve Ay yüzeyine çarpan meteoritlerin oluşturduğu ışık patlamalarını gözlemledi. Bu gözlemler, gelecekte Ay yüzeyinde görev yapacak astronotlar için potansiyel risklerin daha iyi anlaşılması açısından önemli.

    Görevin bir diğer önemli yönü ise Ay’ın Dünya’dan görünmeyen uzak yüzünün, yaklaşık 6.437 km yükseklikten insan gözüyle gözlemlenmesi oldu. Bu, daha önce yalnızca robotik görevlerin sağladığı bir perspektifin ötesine geçildiğini gösteriyor. Bu çok önemli bir fark çünkü insan gözünün yüksek dinamik aralığı dijital kameraların yakalayacağı detayları seçebiliyor.

    Ay’a iniş ve kalıcı üs hedefi

    Ay’a iniş için artık tüm gözler SpaceX ve Blue Origin üzerinde Tam Boyutta Gör
    Öte yandan NASA’nın yol haritası net bir şekilde oluşmuş durumda. Artemis II’nin ardından gelecek görevler, insanlığın Ay’a kalıcı dönüşünü hedefliyor. Ancak bu süreçte önemli değişiklikler yapılmış durumda.

    Başlangıçta Ay’a iniş görevi olarak planlanan Artemis III, artık farklı bir rol üstlenecek. 2027’de gerçekleştirilmesi planlanan görevde Orion uzay aracının SpaceX ve Blue Origin’in insanlı iniş araçlarıyla yörüngede kenetlenme kabiliyeti test edilecek. Bu testler, sonraki görevler için kritik öneme sahip.

    Eğer bu aşama başarıyla tamamlanırsa Artemis IV ile 2028’de Ay’ın güney kutbu yakınlarına insanlı iniş yapılması hedefleniyor. Bu bölge, su buzunun varlığı nedeniyle gelecekteki üs planları için stratejik önem taşıyor.

    NASA’nın uzun vadeli planı ise daha da iddialı. 2032’ye kadar sürecek görevlerle birlikte Ay’da kalıcı bir insan üssü kurulması ve burada uzun süreli yaşamın mümkün hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu süreç, Mars görevleri için gerekli teknolojilerin test edilmesini de sağlayacak.

    Buna karşın teknik engeller de yok değil. SpaceX’in Starship’i henüz yörüngeye ulaşmış değil, Blue Moon ise henüz hiç uçuş gerçekleştirmedi. Ayrıca Artemis II sırasında Orion kapsülünde tespit edilen helyum sızıntısı gibi sorunlar da gelişim için yer olduğunu gösteriyor. Tüm zorluklara rağmen NASA yönetimi iyimserliğini koruyor. Ajans yetkilileri, Artemis II’nin başarısını temel alarak insanlığın Ay’a dönüşünün artık kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

    Ay bir anda neden önemli hale geldi?

    Ay’a iniş için artık tüm gözler SpaceX ve Blue Origin üzerinde Tam Boyutta Gör
    Ay aslında bir anda önemli hale gelmedi, sadece devletlerin Ay’a bakış açısı değişti. Apollo görevleri ve ilk insanlı Ay inişinin amacı bir gövde gösterisi ve Sovyetleri yenme arzusunun yansımasıydı. O dönemde Sovyetler Birliği, ABD ile girişilen Ay yarışının kaybedildiğini kabul etmişti. 2024’te Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Amerikalı astronotların gerçekten de Ay'a ayak bastığını resmen kabul etmişti. ABD’li astronotların topladığı kilogramlarca Ay örneği Dünya’nın neredeyse her tarafındaki bilim insanlarına ve araştırma kuruluşlarına verildi. Bu örneklerin Ay’a ait olduğu defalarca teyit edildi. Bunları tekrar anlatmaya gerek yok. Bilinmesi gereken Apollo görevlerinin statü ve bilim ağırlıklı bir görev olduğu.

    Artemis ve yeni Ay yarışı ise tamamen farklı. Bilim elbette bir parçası ancak onlarca yıldır zaten robotik Ay görevleri ile çok şey öğrenildi. Esas hedef Ay’ın stratejik kaynaklarının olduğu bölgelerde bir sahiplik oluşturmak. Dış Uzay Anlaşması teknik olarak bu “sahiplik” yapısını engellemiyor.

    Ay'ın regolitinde yani toprağında su buzu, helyum-3 ve metaller (demir, alüminyum, titanyum) gibi değerli kaynakların bulunduğunu biliyoruz. Bunlar Ay'da üretim, yakıt üretimi ve enerji üretimi için gerekli. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan uzmanlar, kutup bölgelerindeki su ve helyum-3 gibi temel kaynakların, uzun vadeli insan varlığını sürdürmeyi sağlayabileceğini ve teorik olarak gelecekteki nükleer füzyon reaktörlerine enerji sağlayabileceğini belirtiyor.

    Bunlar çok değerli kaynaklar. Geniş kapsamlı tahminlere göre su kaynakları 200 milyar doların üzerinde, helyum-3 yaklaşık 1.5 katrilyon dolar, metaller ise 2.5 trilyon dolar seviyesinde değerlendiriliyor. Kısacası, Ay’ın toplam ekonomik potansiyelinin trilyonlar hatta katrilyonlarca doları bulabileceği düşünülüyor.

    Kaynakça https://phys.org/news/2026-04-artemis-ii-nasa-spacex-blue.html https://phys.org/news/2026-04-takeaways-artemis-ii-mission.html https://www.space.com/space-exploration/artemis/artemis-3-and-beyond-whats-next-for-nasa-after-artemis-2-moon-success https://markets.businessinsider.com/news/commodities/moon-mining-space-race-helium-metals-india-chandrayaan-russia-luna-2023-8
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 6 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    origine kask yorum kış lastiği yağmurda kayar mı volvo s60 neden tutulmuyor megane 4 lastik basıncı samsung tv kumanda uygun değil hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    VIVO X200 FE 5G
    VIVO X200 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum