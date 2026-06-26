ASELSAN’ın kalp-akciğer makinesiyle ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi

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ASELSAN tarafından geliştirilen LIFELINE HLM Kalp-Akciğer Makinesi, Türkiye'de ilk kez bir açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen cihaz, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun ardından klinik kullanıma alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyat edilen 51 yaşındaki koroner arter hastası Bülent Yeniay'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bu gelişmenin Türk tıp ve sağlık sanayisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İlk kez açık kalp ameliyatında kullanıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen LIFELINE HLM Kalp-Akciğer Makinesi'nin hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yürütüldü. Yaklaşık 5-6 ay önce hayvan deneylerini tamamlayan cihaz, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koroner arter bypass ameliyatında ilk kez kullanıldı.

Operasyon sırasında cihaz, hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı.

Tam Boyutta Gör ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesinin ilk kez bir açık kalp ameliyatında başarıyla görev aldığını belirtti.

Yaşlanmayı tersine çeviren ilaç ilk kez bir insanda denendi 22 sa. önce eklendi

Akyol, “Üreten Sağlık vizyonuyla bize her zaman destek olan Sağlık Bakanlığımıza, ürünlerimizi birlikte geliştirdiğimiz tıp camiamıza ve emeği geçen tüm değerli ASELSAN’lılara şükranlarımızı sunarım” ifadelerini kullanırken, başarılı operasyon geçiren hastaya da acil şifalar diledi.

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ASELSAN’ın kalp-akciğer makinesiyle açık kalp ameliyatı yapıldı

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