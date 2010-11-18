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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için Mini-ITX anakart hazırladı

8 yıl
9,1b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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5 Ocak'ta yapılacak Sandy Bridge lansmanı öncesinde anakart üreticileri, yeni modellerini sergilemeye başladı. Intel'in soket değişikliğine giderek LGA1155 formunda sunacağı yeni işlemci ailesi, kendi pazarını yaratacağı için anakart üreticileri, iddialı modellerle pazarda daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmanın hedeflerini yapıyorlar. 32nm üretim teknolojisi ve geliştirilen enerji verimliliğine ek olarak performansı arttırılan entegre grafik birimi sayesinde Sandy Bridge işlemci ailesinin medya bilgisayarlarında değerlendirileceğini düşünen ASRock, Mini-ITX anakart hazırladı. Intel'in H67 çipsetini kullanan kompakt boyutlu yeni anakart, LGA1155 işlemci modellerinin tamamına destek sunuyor.

Siyah renkli baskılı devre tasarımı üzerine kurulan ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, boyutları itibariyle genişleme için ikinci bir slota sahip değil. İşlemciye entegre grafik birimi için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan H67M-ITX/HT, medya bilgisayarların olmazsa olmazları arasında yer alan kablosuz internet erişimi için entegre WiFi desteğine de sahip. Çipset üzerinden kontrol edilen iki adet SATA-III ve iki adette SATA-II portuna sahip anakart 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip.

ASRock tarafından Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Mini-ITX formundaki H67M-ITX/HT modelinin fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
şu auri ta-5 denen tabletinki kadar bir anakart çok kral olurdu.
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hakcit 8 yıl
Türkiyede satılması planlanmayan ürünler ile ağzımızın suyu akıyor o kadar.....
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OverClocK1ng 8 yıl
Anakart'ta adım atacak yer yok şuraya bak.
Ama açıkçası özellikleri ile güçlü bir anakart olmuş. Sata III olması 4 harddisk takılabilmesi falan da çok iyi.
USB header'ların renklerine bakılırsa 2 tane USB2.0, 2 tane de USB3.0 header üzerinde toplam 4 USB 2 ile 4 USB 3 cihaz kullanılabiliyor. Bence gayet iyiymiş.
Ses çıkışı adam gibi, katı kapasitörler güven veriyor. Herşey iyi de şu ATX12V 4 pin bağlantısının yeri biraz saçma olmuş. Onun haricinde çok iyi görünüyor. Tabi bir ITX anakarta göre.
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vidoko 8 yıl
bu asrockkkk a birtürlü kanım ısınmadı adi dandik bir mal gibi kendini tanıttı..
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Luc4sHood 8 yıl
Pek takip edemedim Sandy Bridge işlemcilerin tam olarak farkı nedir, LGA1155 soket olmasımı ?
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ozkan_tpc 8 yıl
Ben bu minileri çok tutuyorum. Ne kadar ufalsa o kadar iyi.
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WinteR 8 yıl
Mini itx'lerin çoğu bu dediklerinizi yapabiliyor, yeni birşey değil. Zaten platform olarak değerlendiriyorum, 1156 işlemcilerine mutlaka destek vermesi lazımdı intelin.
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Batuist 8 yıl
bununla hem güçlü hemde oldukça kompakt boyutlarda bir HTPC hazırlanabilir.. birde buna işletim sistemi için ssd kullandın mı gerçekten oturma odası için güzel birşey ortaya çıkarılabilir...
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CrySystem 8 yıl
Intelin 6 serisi Chipsetleri çok güzel tasarıma sahne oalcak gibi...
Gigabyte 'ın geçenki haberinden bulunan anakart tabuları yıkıyordu resmen
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WinteR 8 yıl
-1 pin,başka bir halt yok...
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