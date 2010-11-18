ASRock, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için Mini-ITX anakart hazırladı

5 Ocak'ta yapılacak Sandy Bridge lansmanı öncesinde anakart üreticileri, yeni modellerini sergilemeye başladı. Intel'in soket değişikliğine giderek LGA1155 formunda sunacağı yeni işlemci ailesi, kendi pazarını yaratacağı için anakart üreticileri, iddialı modellerle pazarda daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmanın hedeflerini yapıyorlar. 32nm üretim teknolojisi ve geliştirilen enerji verimliliğine ek olarak performansı arttırılan entegre grafik birimi sayesinde Sandy Bridge işlemci ailesinin medya bilgisayarlarında değerlendirileceğini düşünen ASRock, Mini-ITX anakart hazırladı. Intel'in H67 çipsetini kullanan kompakt boyutlu yeni anakart, LGA1155 işlemci modellerinin tamamına destek sunuyor.

Siyah renkli baskılı devre tasarımı üzerine kurulan ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, boyutları itibariyle genişleme için ikinci bir slota sahip değil. İşlemciye entegre grafik birimi için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan H67M-ITX/HT, medya bilgisayarların olmazsa olmazları arasında yer alan kablosuz internet erişimi için entegre WiFi desteğine de sahip. Çipset üzerinden kontrol edilen iki adet SATA-III ve iki adette SATA-II portuna sahip anakart 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip.

ASRock tarafından Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Mini-ITX formundaki H67M-ITX/HT modelinin fiyatı ise açıklanmadı.