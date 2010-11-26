ASRock P67 çipsetli LGA1156 anakart hazırladı: P67 Transformer

Alternatif anakart tasarımlarıyla zaman zaman haberlerimize konuk olan ASRock, yine farklı bir modele imza atmayı başardı. Son olarak AMD'nin Soket939 formundaki işlemcileri için hazırladığı 785G çipsetli anakartla gündeme gelen firmanın yeni çözümü, Intel'in Ocak ayında lanse edeceği Sandy Bridge tabanlı işlemciler için hazırladığı P67 çipsetinin, hali hazırda satışta olan LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle kullanılmasını mümkün kılıyor. Bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge işlemcileriyle soket değişikliğine gidiyor ve LGA1155 tasarımına sahip ikinci jenerasyon Core işlemci ailesi için P67 çipsetli anakartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor.

ASRock tarafından P67 Transformer olarak isimlendirilen yeni anakartın, LGA1156 formundaki işlemciler için hazırlanan P55 çipsetli mevcut anakartlara kıyasla önemli bir avantaja sahip. P55 çipsetinde PCIe 1.1 hub ile gerçekleştirilen ve USB 3.0 ile SATA 6Gbps teknolojilerinde darboğaz sorunlarına neden olan I/O bağlantısı, yeni çipsette saniyede 500MB veri transfer hızına olanak tanıyan PCIe 2.0 hub ile gerçekleştirildiği için aynı anda birden fazla sürücü kullanıldığında darboğaz olması beklenmiyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan P67 Transformer, iki adet SATA-III, dört adet SATA-II ve NEC'in kontrolcüsü ile iki adette USB 3.0 portunu üzerinde barındırıyor.

Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen P67 çipsetli LGA1156 anakartın fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.