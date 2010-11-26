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ASRock P67 çipsetli LGA1156 anakart hazırladı: P67 Transformer

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock P67 çipsetli LGA1156 anakart hazırladı: P67 Transformer
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Alternatif anakart tasarımlarıyla zaman zaman haberlerimize konuk olan ASRock, yine farklı bir modele imza atmayı başardı. Son olarak AMD'nin Soket939 formundaki işlemcileri için hazırladığı 785G çipsetli anakartla gündeme gelen firmanın yeni çözümü, Intel'in Ocak ayında lanse edeceği Sandy Bridge tabanlı işlemciler için hazırladığı P67 çipsetinin, hali hazırda satışta olan LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle kullanılmasını mümkün kılıyor. Bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge işlemcileriyle soket değişikliğine gidiyor ve LGA1155 tasarımına sahip ikinci jenerasyon Core işlemci ailesi için P67 çipsetli anakartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor.

ASRock tarafından P67 Transformer olarak isimlendirilen yeni anakartın, LGA1156 formundaki işlemciler için hazırlanan P55 çipsetli mevcut anakartlara kıyasla önemli bir avantaja sahip. P55 çipsetinde PCIe 1.1 hub ile gerçekleştirilen ve USB 3.0 ile SATA 6Gbps teknolojilerinde darboğaz sorunlarına neden olan I/O bağlantısı, yeni çipsette saniyede 500MB veri transfer hızına olanak tanıyan PCIe 2.0 hub ile gerçekleştirildiği için aynı anda birden fazla sürücü kullanıldığında darboğaz olması beklenmiyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan P67 Transformer, iki adet SATA-III, dört adet SATA-II ve NEC'in kontrolcüsü ile iki adette USB 3.0 portunu üzerinde barındırıyor.

Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen P67 çipsetli LGA1156 anakartın fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ASRock P67 çipsetli LGA1156 anakart hazırladı: P67 Transformer
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ay61n 8 yıl
eski anakarta yeni islemci takamadiktan sonra ne anlami varki yeni islemci alan birisi zaten buyuk bi ihtimalle yeni anakartta aliyo zaten baska bir sansida kalmiyo :)
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makavel1 8 yıl
asrock ? at çöpe :(
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Del Murder 8 yıl

makavel1

asrock ? at çöpe :(

Daha önce 2 asrock kart kullandım fiyatlarına göre bence gayet alınabilir kartlar hiç problem çıkartmadılar 3-4 senedir sorunsuz çalışmaya devam ediyorlar üst seviyeler için tercih edilmesine ben hoş bakmıyorum lakin alt seviyede fiyat- performans kartları
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MrPerFormance 8 yıl
Mevcut işlemcilerin kullanılabilir olması güzel düşünülmüş.
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showstopper41 8 yıl
Amdnin AM3+ anakart ile AM3 işlemci kullanabilme avantajına benzer bir geriye yönelik uyumluluk yapmışlar. İntel'in socket katliamına bir nebze olsa bile dur diyebilirler.
790GX çipsetli Socket 939 anakart üretmekten çok daha hayırlı bir iş.
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