ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak

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Geçtiğimiz aylarda AMD’nin B450/X470 anakartlarına yeni nesil Ryzen işlemciler için destek sunmayacağını açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmış,dikkate aldığı kullanıcıların gönlünü kazanmıştı.

ASRock B450 kullanıcılarını unutmayacak

Ryzen 5000 tanıtımında da verdiği sözün ardından üreticiler de kendi planlarını açıklamaya başladı. ASRock yaptığı duyuruyla B450 yongasetini taşıyan anakartları için destek sunacağını bildirdi.

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B450 yongaseti üzerinde fiyatı ve sunduklarıyla dikkat çeken anakartlara imza atan ASRock’ın en uygun fiyatlı çözümlerini dahi ayırt etmeden destek listesine dahil etmesi güzel bir gelişme.

https://videocardz.com/press-release/asrock-announces-amd-ryzen-5000-bios-update-for-b450-motherboards

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