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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 46 kişi burada

    ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak

    AMD’nin B450 sahiplerine Ryzen 5000 müjdesini vermesinin ardından firmalar anakartlarıyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. ASRock, B450 yongasetli anakart kullanıcılarına güncellemeyi sunacak.
    10 dk.
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak
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    Geçtiğimiz aylarda AMD’nin B450/X470 anakartlarına yeni nesil Ryzen işlemciler için destek sunmayacağını açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmış,dikkate aldığı kullanıcıların gönlünü kazanmıştı.

    ASRock B450 kullanıcılarını unutmayacak

    Ryzen 5000 tanıtımında da verdiği sözün ardından üreticiler de kendi planlarını açıklamaya başladı. ASRock yaptığı duyuruyla B450 yongasetini taşıyan anakartları için destek sunacağını bildirdi.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!"

    ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak
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    B450 yongaseti üzerinde fiyatı ve sunduklarıyla dikkat çeken anakartlara imza atan ASRock’ın en uygun fiyatlı çözümlerini dahi ayırt etmeden destek listesine dahil etmesi güzel bir gelişme.



    https://videocardz.com/press-release/asrock-announces-amd-ryzen-5000-bios-update-for-b450-motherboards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 31 sn. ( Mesaj Silindi )
    Umarım tüketici böyle hareketleri ödüllendirir ayrıca asus gibi yok kardeşim her seride yeni anakart alacaksın diyen firmaları cezalandırır.
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    2019daDHyekatilmak 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Asus: Bakarız
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