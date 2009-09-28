ASRock yine yaptı yapacağını; Soket 939 işlemciler için 785G çipsetli anakart

Pazar payını arttırabilmek için strateji değişikliğine giderek rakipleriyle benzer çözümler hazırlama yolunu tercih eden ASRock köklerine geri mi dönüyor ? Satış rakamları ve pazar payı açısından sektör devi isimlerin gerisinde olsa bile farklı özellikleri sahip yenilikçi anakart modelleriyle zaman zaman gündeme gelmeyi başaran ASRock, yine farklı bir çözüme imza atarak 939A785GMH128M kod adlı yeni anakartını duyurdu. Athlon64 ve Athlon64 X2 işlemcileriyle firma tarihinin en başarılı dönemini yaşayan ve Soket 939 formunadaki tek/çift çekirdekli işlemcileriyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD, takip eden süreçte platform değişiklikleri ve mimari yeniliklere bağlı olarak önce Soket AM2 ve Soket AM2+ hemen ardından da Soket AM3 formuna geçiş yaparak Soket 939 işlemcilerin üretimini sonlandırmıştı. İşlemci üretimindeki güncellemelere bağlı olarak Soket 939 anakart üretimi de yıllar önce sonlandırılmış olsa bile ASRock yine bir sürprizle yeni bir eski-yeni buluşturması gerçekleştirdi.

ASRock yeni anakartıyla Soket 939 formundaki AMD işlemcilerini hedef alıyor. Destek verilen işlemciler yıllar öncesine ait olsa bile anakarta yataklık eden yonga seti, segmentinin en güçlü çözümü olarak tanıtılan 785G. AMD tarafından geçtiğimiz ay lanse edilen ve entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G çipseti, Radeon HD 4200 entegre grafik birimi sayesinde hem DirectX 10.1 desteği sunuyor hem de Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (Full HD) için donanımsal hızlandırma desteği sağlayabiliyor. Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort (128MB) bellek teknolojisiyle donatılan anakartın bu sayede Soket 939 işlemcilerin satıldığı dönemdeki orta segment ve kimi üst seviye ekran kartlarına eş değer performans sunabildiği belirtiliyor. Harici ekran kartları için bir adet PCIe x16 slotuyla donatılan anakart, uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna olanak tanıyarak düşük güç tüketimi ve performans arasında seçim alternatifi sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere AMD uzunca bir süredir işlemcilerinde entegre bellek kontrolcüsü kullanıyor yani bellek kontrolü kuzey köprüsü yerine işlemci üzerindeki IMC birimi tarafından gerçekleştiriliyor. Soket 939 formundaki işlemciler, K8 mimarisini temel aldıkları için DDR bellek desteği sunabiliyorlar dolayısıyla günümüzde DDR2 ve DDR3'lü versiyonları bulunan 785G çipsetli anakart ailesine ASRock'ın yeni modeliyle birlikte DDR destekli özel bir çözüm de eklenmiş oldu. Dört adet DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar çift kanal DDR-400MHz bellek desteği sunan microATX anakartın tamamı olmasa bile işlemci çevresinin katı kapasitörlerle desteklendiğini görmekteyiz. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının eşlik ettiği ASRock 939A785GMH128M, depolama sürücüleri için farklı RAID konfigürasyonlarıyla (RAID 0, RAID 1, RAID 10 ile JBOD, NCQ) uyumlu 5x SATA-II konnektörü ile geliyor ayrıca harici depolama cihazları için bir adet eSATA portunu da yine bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarıım için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerini destekleyen Soket 939 anakart ile eski işlemcilerin değerlendirileceği yeni bir HTPC sistemde, HDTV'ler ve uyumlu LCD monitörler ile tek kablo üzerinden yüksek tanımlı içerik transferi gerçekleştirilebilecek. Realtek ALC888 yongası ile Windows Vista Premium seviyesinde 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan anakart üzerinde ayrıca Gigabit Ethernet ve ASRock'ın yeni nesil anakartlarında görmeye alışık olduğumuz Smart BIOS, OC DNA, OC Tuner, IES, Instant Boot, ve Instant Flash gibi hız aşırtma ve hızlı açılış gibi sistem özelliklerine de yer veriliyor. En azından şimdilik türünün tek örneği olan ve önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni anakarta özellikle döneminde yüksek maliyetle alınan çift çekirdekli Athlon64 X2 ya da Athlon64 FX gibi işlemciler ve DDR bellekleri değerlendirmek isteyen kullanıcıların ilgi göstermesi beklenirken satış başarısında ASRock'ın açıklayacağı son kullanıcı satış fiyatı önemli rol oynayacak.