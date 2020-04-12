Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ücretsiz!

Oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden olan Assasin’s Creed’in ikinci oyunu, geliştirici Ubisoft’un çevrimiçi mağazası Uplay’de ücresiz hale geliyor.

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Serinin en sevilen oyunlarından olan Assasin’s Creed II, 14 Nisan’dan itibaren Uplay üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyun’un platformdaki satış fiyatı şu anda 73 TL olarak görünüyor.

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Oyun, serinin en beğenilen karakterlerinden olan Ezio Auditore De Firenze’nin 1476 yılının Floransa Cumhuriyeti’nde geçen macerasına odaklanıyor. Bir bankacının oğlu olan Ezio’nun zamanla bir suikastçıya dönüşmesine tanıklık ettiğimiz oyun 2009 yılında piyasaya çıkmıştı. Eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen oyunun PC için Metacritic ortalaması %86.

Serinin diğer oyunları Assassin's Creed: Brotherhood ve Revelations’ın da indirime gireceğini hatırlatılarak sizleri oyunun çıkış videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.pcgamer.com/ubisoft-are-planning-to-give-assassins-creed-2-away-for-free/

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