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    Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ücretsiz!

    Ubisoft, Assasin's Creed serisinin en beğenilen yapımlarından Assasin's Creed II'yi ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyun, 14 Nisan'dan itibaren Uplay'den indirilebilecek.
    6 sa.
    1,1b
    8
    10
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ücretsiz!

    Oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden olan Assasin’s Creed’in ikinci oyunu, geliştirici Ubisoft’un çevrimiçi mağazası Uplay’de ücresiz hale geliyor.

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    Serinin en sevilen oyunlarından olan Assasin’s Creed II, 14 Nisan’dan itibaren Uplay üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyun’un platformdaki satış fiyatı şu anda 73 TL olarak görünüyor.

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    Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ücretsiz!
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    Oyun, serinin en beğenilen karakterlerinden olan Ezio Auditore De Firenze’nin 1476 yılının Floransa Cumhuriyeti’nde geçen macerasına odaklanıyor. Bir bankacının oğlu olan Ezio’nun zamanla bir suikastçıya dönüşmesine tanıklık ettiğimiz oyun 2009 yılında piyasaya çıkmıştı. Eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen oyunun PC için Metacritic ortalaması %86.

    Serinin diğer oyunları Assassin's Creed: Brotherhood ve Revelations’ın da indirime gireceğini hatırlatılarak sizleri oyunun çıkış videosu ile baş başa bırakıyoruz.

    Uplay Linki

     



    https://www.pcgamer.com/ubisoft-are-planning-to-give-assassins-creed-2-away-for-free/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    NaciAydinlar 3 sa. yeni yorumcu
    2 barderhood olıyor galiba çok güzel oyun
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    hoksi (hoksi ) 5 sa.
    Yaslanmanin etkisi galiba Türkçe yamasiz oyunları oynayamiyorum. Geçen ki bedava verdiği oyunu sildim buna yama yapabilirim inşallah
    1 Yanıt Yanıtla
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    apollonx 4 sa. hoksi
    Geçen verdiği dediğiniz Assassins Creed Syndicate ise türkçe yama yapılıyor bu oyuna.
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 6 sa.
    Uyumlu bi türkçe yama da bulursak tadından yenmez
    -Buldum sanırım ?
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    buraxus (Burak Tüzen ) 6 sa.
    Madem hatırlattınız yine gezelim floransayı venediği, tartışmasız en iyi AC versiyonu...R.i.p ezio
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 6 sa.
    Ah şu müziği ve canlanan anılar.. yaşlanmışız beh..
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 6 sa.
    Valla listeye ekleyeyim şuan as odysseyi bitiriyorum sora origins sora da bunu bitiririm artık.
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    Johny Constantine 6 sa.
    Uplay-Epic Games iyi şeyler yapıyor. Steam otursun kumdan kale yapsın
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    Altyazar (yusuf ) 3 sa. Johny Constantine
    steam'in kampanya ya da beleş oyun vermesine gerek yok, steam'in kitlesi her zaman epic'den ve diğer mağazalardan yüzlerce kere üstün olacaktır, açıkçası herhangi bir mağazanın steam'i önümüzdeki 10 yıl boyunca geçebileceğini düşünemiyorum, hele ki ellerinde CS:GO, DOTA, vb. oyunlar varken. skin olaylarını saymıyorum bile

    adamların pr derdi yok, kitle derdi yok, para derdi hiç yok
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