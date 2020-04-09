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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı

    Microsoft, PC için Xbox Game Pass hizmeti kapsamında Nisan ayı için belirlediği oyunları yayınladı. Bu ay bizleri 400 TL değerinde beş oyun bekliyor.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    1,8b
    3
    20
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı
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    PC’de oyun oynamak için iyi alternatiflerden biri olan Microsoft’un PC için Xbox Game Pass üyelik servisinin Nisan ayı oyunları, kütüphaneye eklendi. Bu ay beş yeni oyun bizlerle.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda"

    Kütüphane’nin ilk oyunu Sports Interactive ve SEGA ortaklığı ile çıkan Football Manager 2020. 2019 yılında piyasaya sürülen oyun, 84 Metacritic ortalaması sahip ve Steam satış fiyatı tam 199 TL.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz

    PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı
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    Kütüphaneye eklenen diğer büyük bütçeli oyunlardan biri de Alien Isolation. 2014 yılında piyasaya çıkan ve birçok ödülün de sahibi olan oyun, Alien evreninin kahramanı Ellen Ripley’in kızı Amanda’yı monitörlerimizin karşısına getiriyor. Korkuyu iliklerinizde hissettiren oyun, 81 Metacritic ortalamasına sahip ve Steam satış fiyatı 59 TL.

    PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı

    Kütüphaneye eklenen diğer oyunlar ise Mistover ve Alvastia Chronicles isimli rol yapma oyunları ile Netflix’in popüler dizisi Stranger Things üçüncü sezonunu temel alan Stranger Things 3: The game isimli yapımlar.  Oyunların satış fiyatları 80 TL, 22 TL ve 8 TL olarak sıralanıyor.

    PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı
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    Çoğumuzun kendini eve kapattığı dönemde yaklaşık 400 TL değerindeki oyunları oynamak ise oldukça ucuz. Henüz PC için Xbox Game Pass üyesi olmayanların ilk ay sadece 5,90 TL ödeyerek oynayabileceği oyunların yanında kütüphanede bulunan Metro Exodus, Wolfenstein II: The New Colossus, Rage 2 ve adını burada yazamayacağımız yüzlerce oyuna da erişim sağlamanız mümkün. Siz de PC için Xbox Game Pass’e bir şans vermek isterseniz buradaki linkten üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca Android ya da iOS telefonlara kurabileceğiniz Xbox Game Pass uygulamasıyla kütüphaneye eklenen oyunlardan haberdar olabilir. Oyunları evde olmasanız dahi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

    Xbox Game Pass Xbox Game Pass Xbox Game Pass Xbox Game Pass Microsoft Corporation Eğlence Ücretsiz 97.5 MB

    Xbox Game Pass Xbox Game Pass Xbox Game Pass Xbox Game Pass Microsoft Corporation Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    TheStarBox (uğurcan ) 10 sa. en beğenilen
    Bu microsoft iyice gözüme girmeye başladı, helal olsun bu phill spencer a cidden. Bitmek üzere olan bir markayı 1-2 senede nereye getirdi.
    Yanıtla +15
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 sa. oly1786
    Sen olayı çok yanlış anlamışsın.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 8 sa.
    Oynayın gençler başkaları da daha indirim beklesin.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    -BraveHeart- (Fatih ) 2 sa.
    Game Pass'teki tüm oyunlar bir Spiderman etmez.
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    mustafacan03 (Mustafa Çakmak) 6 sa.
    Xbox biraz daha vitesi arttırıp şu zamanlarda öne geçti mi bu iş tamamdır. Çoğu Ps fanboy arkadaşım bile xbox alma seviyesinde özel oyunlar da sekteye uğradığı için adam 4-5 yıl özel oyun beklemek yerine xbox alıp gamepass ile 200 civarı oyunu istediği gibi oynar.
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    FurkanGLR (Furkan Güler) 6 sa.
    Böyle başka üyelik şeklinde oyun oynayabileceğimiz servisler var mı ?
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    zildjiann (gökhan ) 6 sa. FurkanGLR
    Merhaba, Electronic Arts'ın Origin Access paketlerine de bakabilirsiniz. Forumda uygun fiyata kod satıyorlar.
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    TheMuyu (Murat Y.) 7 sa.
    Arkadaşlar önemli bisey soracağım şimdi bu fm yi çıplak oynamak olmaz formalar futbolcu yüzleri klub logoları filan bir sürü eklenti var bunları ekleyebilir miyiz Gamepass de?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Onurmsq (--- ----) 8 sa.
    oyun benim olmadıktan sonra kiralasam ne olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 7 sa. Onurmsq
    oynayıp sileceksin. ayrıca oyun senin olamaz ki hiçbir zaman. sadece belirsiz süreliğine erişim hakkın olur mesela steamden alsan.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 8 sa.
    Oynayın gençler başkaları da daha indirim beklesin.
    Yanıtla +7
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    TheStarBox (uğurcan ) 10 sa. en beğenilen
    Bu microsoft iyice gözüme girmeye başladı, helal olsun bu phill spencer a cidden. Bitmek üzere olan bir markayı 1-2 senede nereye getirdi.
    Yanıtla +15
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    oly1786 (caner nebi) 10 sa.
    bu oyunların PC ye de çıkması XBOX'ı anlamsızlaştırıyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 sa. oly1786
    Sen olayı çok yanlış anlamışsın.
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    by_endless 6 sa. oly1786
    Pc dediğin de xbox'a yani dolaylı olarak Microsoft'a hizmet ediyor :) Xbox'un her oyununu pc'ye getirmesi aslında daha fazla kar demek. Ps lobisinin kafası geç geldi o mevzuya mesela :D Horizon hamlesi sence ne için?
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    1829 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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