PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı

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PC’de oyun oynamak için iyi alternatiflerden biri olan Microsoft’un PC için Xbox Game Pass üyelik servisinin Nisan ayı oyunları, kütüphaneye eklendi. Bu ay beş yeni oyun bizlerle.

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Kütüphane’nin ilk oyunu Sports Interactive ve SEGA ortaklığı ile çıkan Football Manager 2020. 2019 yılında piyasaya sürülen oyun, 84 Metacritic ortalaması sahip ve Steam satış fiyatı tam 199 TL.

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Kütüphaneye eklenen diğer büyük bütçeli oyunlardan biri de Alien Isolation. 2014 yılında piyasaya çıkan ve birçok ödülün de sahibi olan oyun, Alien evreninin kahramanı Ellen Ripley’in kızı Amanda’yı monitörlerimizin karşısına getiriyor. Korkuyu iliklerinizde hissettiren oyun, 81 Metacritic ortalamasına sahip ve Steam satış fiyatı 59 TL.

Kütüphaneye eklenen diğer oyunlar ise Mistover ve Alvastia Chronicles isimli rol yapma oyunları ile Netflix’in popüler dizisi Stranger Things üçüncü sezonunu temel alan Stranger Things 3: The game isimli yapımlar. Oyunların satış fiyatları 80 TL, 22 TL ve 8 TL olarak sıralanıyor.

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Çoğumuzun kendini eve kapattığı dönemde yaklaşık 400 TL değerindeki oyunları oynamak ise oldukça ucuz. Henüz PC için Xbox Game Pass üyesi olmayanların ilk ay sadece 5,90 TL ödeyerek oynayabileceği oyunların yanında kütüphanede bulunan Metro Exodus, Wolfenstein II: The New Colossus, Rage 2 ve adını burada yazamayacağımız yüzlerce oyuna da erişim sağlamanız mümkün. Siz de PC için Xbox Game Pass’e bir şans vermek isterseniz buradaki linkten üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca Android ya da iOS telefonlara kurabileceğiniz Xbox Game Pass uygulamasıyla kütüphaneye eklenen oyunlardan haberdar olabilir. Oyunları evde olmasanız dahi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

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