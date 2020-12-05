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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı

    Hayabusa2'nin Ryugu'dan topladığı numuneler bugün Yeryüzü'ne ulaşacak. Avustralya'ya inecek olan asteroit örnekleri şu anda büyük bir heyecanla bekleniyor.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı
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    Japonya'nın tarihi Hayabusa 2 görevinde mutlu son artık çok yakın. Ryugu asteroitinden örnek maddeler toplayan uzay aracı, uzun bir yolculuğun ardından nihayet Dünya'ya ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Japon araştırmacılar, Hayabusa2'nin asteroit numunelerini taşıyan kapsülünü Yeryüzü'ne gönderdiğini ve kapsülün bugün (5 Aralık) atmosfere giriş yapacağını duyurdu.

    Numune kapsülünün Dünya'ya olan yolculuğu bu adresten canlı takip edilebiliyor. Bu yazıyı yazdığım sırada yaklaşık 70 bin kilometre kalmış durumda. Örnek kapsülü Avustralya'ya iniş yapacak ve daha sonra Japonya'ya götürülecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO)

    Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı
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    Hayabusa2 sondası 2015'te fırlatılmış ve 2018'de de Ryugu asteroitine ulaşmıştı. Uzay aracı Ryugu asteroitinde yaklaşık iki yıl kaldı. Bu süreçte hem asteroiti detaylı bir şekilde inceledi hem de yüzeye iniş denemeleri gerçekleştirdi. Görevin asıl amacı olan örnek madde toplama girişimleri de bu iniş denemeleri sırasında yapılmıştı. Hayabusa2, aralarında asteroit bombalamanın da olduğu bazı ilginç işlemler de gerçekleştirerek yüzeyden ve yüzeyin altından en az 100 miligram seviyesinde numuna almayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler"

    Hayabusa2'nin Dünya'ya ulaştırdığı örnekler şimdi uluslararası bilim insanları tarafından incelenecek. Japonya örnekleri sadece Japon araştırmacılara değil tüm dünyaya açıyor. Örneğin Japonya'nın ilk Hayabusa göreviyle Dünya'ya getirdiği nuımunelerin bir kısmı Türkiye'ye dahi gönderilmişti.

    Avustralya'ya inecek olan asteroit numuneleri için bilim dünyasında büyük bir heyecan var. Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemi'ndeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini ifade etti. Özellikle de yüzeyin altından toplanan örneklerin çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.



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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Sarper Yasin Mutlubay
    ekledim şimdi teşekkürler uyarı için.

    https://www.hayabusa2.jaxa.jp/en
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 mg örnek toplamış...

    Vay be.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Durum bir dakika, dünya bu karşılaşmaya hazır değil, başında tonlarca dert varken..
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu anda geldi sanırım
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kapsülü bıraktıktan sonra nereye devam edecek acaba. Sitelerinde de bilgi yok.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) alprkrkmz
    Başka bir asteroite gidiyor. 2031'de ikinci asteroit hedefine ulaşacak.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Numune kapsülünün Dünya'ya olan yolculuğu bu adresten canlı takip edilebiliyor." hangi adres ?
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Sarper Yasin Mutlubay
    ekledim şimdi teşekkürler uyarı için.

    https://www.hayabusa2.jaxa.jp/en
    1 Yanıt Yanıtla +4
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