Dünya'da yaşamın oluşumunda büyük rol oynayan azot asteroitlerden gelmiş olabilir

Nature Astronomy'de yayınlanan yeni çalışmaya göre Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki buzlu gök cisimlerinden kopan ufak meteoritler, azotu oluşumunun ilk günlerinde dünyaya yakın bölgelere taşıdı.
Araştırma ekibinden Hope Ishii, "Bulgularımız, şimdiye dek fark edilenden daha fazla miktarda azot bileşiğinin dünyanın yakınına taşındığı ve gezegenimizdeki yaşamın yapı taşları olarak hizmet ettiği olasılığını ortaya koyuyor" diye konuştu.
Ryugu asteroidinde daha önce RNA bulunmuştu
Bilim insanları bu sonuca Ryugu asteroidinden gelen örnekleri analiz edrek ulaştı. Japonya Uzay Ajansı'nın Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu'dan topladığı örneklerde kısa süre önce bir RNA bileşeni ve B3 vitamini keşfedilmişti. Bunların dışında proteinlerin yapı taşı olan amino aistler, aminler ve karboksil asitler de dahil olmak üzere başka biyolojik moleküller de bulundu.
RNA keşfi, dünyada yaşamın başlamasını sağlayan organik yapı taşlarının uzaydan geldiğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak görülüyor.
Çalışmanın başyazarı Toru Matsumuto, "Mikrometeorit adı verilen ve amonyak bileşikleri içeren küçük göktaşlarının, buzlu gök cisimlerinden koparak Ryugu'yla çarpıştığını öne sürüyoruz. Mikrometeorit çarpışmaları demir kaplı yüzeyde kimyasal reaksiyonları tetikliyor ve demir nitratın oluşumuna yol açıyor." sözlerini sarfetti.
Hayabusa 2, Ryugu'ya ait bu örnekleri Şubat 2019'da toplamıştı. Numuneler Aralık 2020'de Dünya'ya getirilmiş, 2021'de ise Japonya'da incelenebilir hale gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.