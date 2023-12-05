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    Dünya'da yaşamın oluşumunda büyük rol oynayan azot asteroitlerden gelmiş olabilir

    Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nin öncülük ettiği uluslararası bir ekip dünyada yaşamın oluşmasında büyük rol oynayan azotun nereden geldiğini bulmuş olabilir.
    Yaşamın oluşumunda büyük rol oynayan azotun kökeni bulundu Tam Boyutta Gör
    Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nin öncülük ettiği uluslararası bir ekip dünyada yaşamın oluşmasında büyük rol oynayan azotun nereden geldiğini bulmuş olabilir.

    Nature Astronomy'de yayınlanan yeni çalışmaya göre Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki buzlu gök cisimlerinden kopan ufak meteoritler, azotu oluşumunun ilk günlerinde dünyaya yakın bölgelere taşıdı.

    Araştırma ekibinden Hope Ishii, "Bulgularımız, şimdiye dek fark edilenden daha fazla miktarda azot bileşiğinin dünyanın yakınına taşındığı ve gezegenimizdeki yaşamın yapı taşları olarak hizmet ettiği olasılığını ortaya koyuyor" diye konuştu.

    Ryugu asteroidinde daha önce RNA bulunmuştu

    Bilim insanları bu sonuca Ryugu asteroidinden gelen örnekleri analiz edrek ulaştı. Japonya Uzay Ajansı'nın Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu'dan topladığı örneklerde kısa süre önce bir RNA bileşeni ve B3 vitamini keşfedilmişti. Bunların dışında proteinlerin yapı taşı olan amino aistler, aminler ve karboksil asitler de dahil olmak üzere başka biyolojik moleküller de bulundu.

    RNA keşfi, dünyada yaşamın başlamasını sağlayan organik yapı taşlarının uzaydan geldiğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak görülüyor.

    Yaşamın oluşumunda büyük rol oynayan azotun kökeni bulundu Tam Boyutta Gör
    Toplanan örnekleri elektron mikroskobuyla inceleyen bilim insanları, kaya parçalarının yüzeyinin demir ve azottan oluşan mineraller ile kaplı olduğunu tespit etti. Bilim insanları uzun süredir bu yapı taşlarının gezegenin ilk zamanlarında dünyaya çarpan göktaşlarından geldiği konusunda şüpheleniyordu. Ancak eldeki kanıtlar bu kadar güçlü değildi.

    Çalışmanın başyazarı Toru Matsumuto, "Mikrometeorit adı verilen ve amonyak bileşikleri içeren küçük göktaşlarının, buzlu gök cisimlerinden koparak Ryugu'yla çarpıştığını öne sürüyoruz. Mikrometeorit çarpışmaları demir kaplı yüzeyde kimyasal reaksiyonları tetikliyor ve demir nitratın oluşumuna yol açıyor." sözlerini sarfetti.

    Hayabusa 2, Ryugu'ya ait bu örnekleri Şubat 2019'da toplamıştı. Numuneler Aralık 2020'de Dünya'ya getirilmiş, 2021'de ise Japonya'da incelenebilir hale gelmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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