Dünya'da yaşamın oluşumunda büyük rol oynayan azot asteroitlerden gelmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nin öncülük ettiği uluslararası bir ekip dünyada yaşamın oluşmasında büyük rol oynayan azotun nereden geldiğini bulmuş olabilir.

Nature Astronomy'de yayınlanan yeni çalışmaya göre Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki buzlu gök cisimlerinden kopan ufak meteoritler, azotu oluşumunun ilk günlerinde dünyaya yakın bölgelere taşıdı.

Araştırma ekibinden Hope Ishii, "Bulgularımız, şimdiye dek fark edilenden daha fazla miktarda azot bileşiğinin dünyanın yakınına taşındığı ve gezegenimizdeki yaşamın yapı taşları olarak hizmet ettiği olasılığını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Ryugu asteroidinde daha önce RNA bulunmuştu

Bilim insanları bu sonuca Ryugu asteroidinden gelen örnekleri analiz edrek ulaştı. Japonya Uzay Ajansı'nın Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu'dan topladığı örneklerde kısa süre önce bir RNA bileşeni ve B3 vitamini keşfedilmişti. Bunların dışında proteinlerin yapı taşı olan amino aistler, aminler ve karboksil asitler de dahil olmak üzere başka biyolojik moleküller de bulundu.

RNA keşfi, dünyada yaşamın başlamasını sağlayan organik yapı taşlarının uzaydan geldiğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Toplanan örnekleri elektron mikroskobuyla inceleyen bilim insanları, kaya parçalarının yüzeyinin demir ve azottan oluşan mineraller ile kaplı olduğunu tespit etti. Bilim insanları uzun süredir bu yapı taşlarının gezegenin ilk zamanlarında dünyaya çarpan göktaşlarından geldiği konusunda şüpheleniyordu. Ancak eldeki kanıtlar bu kadar güçlü değildi.

Japon araştırmacılar fiberde dünya rekoru kırdı 15 sa. önce eklendi

Çalışmanın başyazarı Toru Matsumuto, "Mikrometeorit adı verilen ve amonyak bileşikleri içeren küçük göktaşlarının, buzlu gök cisimlerinden koparak Ryugu'yla çarpıştığını öne sürüyoruz. Mikrometeorit çarpışmaları demir kaplı yüzeyde kimyasal reaksiyonları tetikliyor ve demir nitratın oluşumuna yol açıyor." sözlerini sarfetti.

Hayabusa 2, Ryugu'ya ait bu örnekleri Şubat 2019'da toplamıştı. Numuneler Aralık 2020'de Dünya'ya getirilmiş, 2021'de ise Japonya'da incelenebilir hale gelmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Yaşamın oluşumunda büyük rol oynayan azotun kökeni bulundu