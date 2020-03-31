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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler

    JAXA'nın uzay sondası Hayabusa2, geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitini bombalamıştı. Tenis topu büyüklüğündeki cismin gök taşına çarptığı anlardan yeni görüntüler paylaşıldı.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler
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    Japonya'nın Hayabusa2 isimli uzay aracı geçtiğimiz yıl çok ilginç bir işe imza atarak yörüngesinde bulunduğu Ryugu asteroitinin yüzeyini bombalamıştı. Japon uzay ajansı (JAXA), Ryugu'daki bu müthiş patlamadan yeni ve çok daha net görüntüler paylaştı. Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta gerçekleşen patlamayı aşağıdaki videoda net olarak görme fırsatı yakalıyoruz.

    Yüzeyin altından taze örnekler topladı

    JAXA'nın Hayabusa 2 misyonundaki en büyük amacı, Ryugu gök taşından örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmekti. 2019'un Nisan ayında gerçekleşen bombalama işlemi de bu planın en büyük parçasıydı. Hayabusa2, patlamanın ardından kısa bir süre sonra Ryugu'nun yüzeyine yaklaştı ve oluşan kraterden taze örnekler topladı. Uzay aracı şimdi yüzeyin altından alınan bu örnek maddelerle birlikte Dünya'ya geri dönüyor.

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    Japon bilim insanlarının ifadelerine göre, Ryugu'nun yüzeyine fırlatılan 'bomba' yaklaşık bir tenis topu büyüklüğündeydi. Cismin yüzeye saatte 7200 kilometre gibi bir hızla çarptığı belirtiliyor, yani Dünya'daki ses hızının yaklaşık iki katı. Patlama sonrasında oluşan kraterin 17,6 metrelik bir genişliğe sahip olduğu ölçülmüş. 

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Kobe Üniversitesi'nden araştırmacı Masahiko Arakawa,"Kraterin boyutları açıkçası beni çok şaşırttı. Ryugu'daki krater, benzer bir senaryonun Dünya'da gerçekleşmesiyle oluşmasını bekleyeceğimiz kraterin yaklaşık yedi katı oranında bir büyüklüğe sahip." ifadelerini kullandı.

    Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler
    Tam Boyutta Gör

    Japon araştırmacılar, krater üzerindeki çalışmaların ardından Ryugu'nun yüzeyinin tahmin edilenden çok daha genç olduğu sonucuna varmış. Daha önce yüzeyin  100-200 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyordu; ancak şimdi bunun doğru olmadığı ve yüzeyin yaklaşık 9 milyon yıl yaşında, yani oldukça genç bir yapıda olduğu ortaya çıktı. JAXA, Ryugu'nun yüzeyinin güçlü bir yapıya sahip olmadığını ve oluşan kraterin de bu nedenle beklenenden çok daha büyük olduğunu söyledi.

    JAXA'nın yayınladığı yeni görüntüler, Ryugu yüzeyinde yer alan başka bir uzay aracı tarafından çekilmiş. Hayabusa, bombalama işleminden önce Ryugu üzerinde birden fazla küçük gözlem araçları bırakmıştı. Bu araçlar, gök taşı üzerinde çeşitli ön-araştırmalar gerçekleştirdi.

    Hayabusa2'nin Ryugu'daki görevi geçtiğimiz yıl Kasım ayında resmen sona erdi. Uzay aracı şu anda evine geri dönüyor. JAXA, Hayabusa'nın Aralık 2020'de Dünya'ya ulaşacağını söyledi.

    Örnek maddeleri Dünya'ya bıraktıktan sonra uzayda yolculuğuna devam edecek

    Hayabusa 2, Ryugu'dan topladığı numuneleri Dünya'ya bırakacak ancak uzay aracının kendisi Yeryüzü'ne iniş yapmayacak. JAXA sözcüsü Keiiçi Murakami, Hayabusa'nın Dünya'ya kısa bir süre uğradıktan sonra uzaydaki yolculuğuna devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında konuşan Murakami,"Ekibimiz şu anda Hayabusa'nın 2020'nin ardından uzayda neler yapabileceği konusunda çalışmalar yürütüyor. İkinci bir asteroit keşif görevine çıkma ihtimalimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

    Karbon zengini bir asteroit olan Ryugu'nun yaklaşık 4,6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilen maddelerden oluştuğu ve Güneş Sistemi'ndeki yaşamın yapı taşları olan organik materyallar içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.



    https://www.syfy.com/syfywire/watch-as-hayabusa2-blasts-a-176-meter-wide-crater-into-an-asteroid Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 54 dk.
    Galiba bu seferde biz onları kıskanıyoruz.
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