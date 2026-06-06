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    Roman Uzay Teleskobu göreve hazır: Hubble’a kıyasla devasa görüş alanı

    NASA’nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu için hedeflenen fırlatma tarihi 30 Ağustos olarak açıklandı. İşte görevin bilimsel hedefleri ve son hazırlıklarına dair detaylar:

    Roman Uzay Teleskobu göreve hazır: Hubble’a kıyasla devasa görüş Tam Boyutta Gör
    NASA, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’nun fırlatılması için 30 Ağustos 2026 tarihini hedeflediğini açıkladı. Belirlenen tarih, görevin ilk planlamasından yaklaşık sekiz ay daha erken bir takvime işaret ederken yılın başlarında duyurulan Eylül hedefinin de önüne geçmiş durumda. Ajansın mühendislik ekipleri, teleskobun kritik sistemlerinde yürütülen son doğrulama çalışmalarını tamamlamaya yaklaşırken uzay gözlemevinin Florida’daki fırlatma hazırlıkları da hız kazanıyor. Görevin temel amacı, evrenin genişleme dinamiklerini anlamaya yardımcı olabilecek karanlık enerji araştırmalarına katkı sağlamak ve Güneş Sistemi benzeri gezegen sistemlerinin yaygınlığına ilişkin yeni veriler elde etmek olacak.

    Roman Uzay Teleskobu, evrenin daha geniş bir haritasını çıkarmayı hedefliyor

    NASA’nın son güncellemelerine göre, Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görev yapan mühendisler Mayıs ayının sonunda teleskobun 2,3 metrelik ana aynası üzerinde gerçekleştirilen son incelemeleri tamamladı. Bu süreçte, aynanın test aşamalarında herhangi bir toz veya yabancı maddeyle kirlenmediği doğrulandı. Ayrıca teleskobun uzay yolculuğu sırasında karşılaşacağı titreşim ve mekanik yükleri simüle eden sarsıntı testleri sonrasında optik hizalamanın korunup korunmadığı da kontrol edildi.

    Roman Uzay Teleskobu’nun merkezinde yer alan 2,3 metrelik ayna, boyut olarak geçmiş nesil bazı uzay gözlemevleriyle benzerlik gösterse de görev profili bakımından farklı bir yaklaşım sunuyor. Aynanın görevi, uzak galaksilerden, yıldızlardan ve diğer kozmik yapılardan gelen ışığı toplayarak bilimsel cihazlara yönlendirmek. Böylece araştırmacılar, evrenin hızlanan genişlemesinin arkasındaki mekanizmaları daha ayrıntılı inceleyebilecek. Karanlık enerji konusu, modern astronominin en büyük bilinmezlerinden biri olarak kabul edilirken Roman’ın sağlayacağı geniş ölçekli gözlemler, bu alandaki mevcut teorilerin sınanmasına katkı sağlayabilir.

    NASA ekipleri şimdi teleskobun Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne taşınması için hazırlık yürütüyor. Hassas bilimsel ekipmanların taşınması, sıradan bir lojistik operasyonun ötesinde dikkat gerektiriyor. Bu nedenle teleskop özel koruma sistemleriyle paketlenerek taşınacak ve merkeze ulaştığında yeniden kapsamlı incelemelerden geçirilecek. Mühendisler, taşıma sürecinde oluşabilecek en küçük yapısal veya optik değişikliği dahi tespit etmek amacıyla detaylı kontroller gerçekleştirecek.

    Roman Uzay Teleskobu göreve hazır: Hubble’a kıyasla devasa görüş Tam Boyutta Gör
    Fırlatma tarihine kadar olan süreçte çeşitli sistem testleri ve görev provaları da devam edecek. Yakıt dolumu, haberleşme sistemlerinin doğrulanması ve uçuş öncesi entegrasyon işlemleri tamamlandıktan sonra teleskop, koruyucu yük kaplaması içerisine yerleştirilecek. Ardından görev için seçilen SpaceX Falcon Heavy roketine entegre edilecek.

    Teleskoba adını veren NASA’nın ilk baş astronomu Nancy Grace Roman, modern uzay teleskoplarının gelişiminde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle proje yalnızca yeni bir bilimsel görev değil, aynı zamanda NASA’nın astronomi tarihindeki önemli figürlerinden birine verilen bir saygı niteliği de taşıyor. Görevin bilimsel kapasitesini öne çıkaran en dikkat çekici özelliklerden biri ise görüş alanı. NASA’ya göre Roman Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu’ndan yaklaşık 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olacak. Bu fark, bir fotoğraf makinesinde geniş açılı lens kullanmakla dar açılı bir lens kullanmak arasındaki fark gibi düşünülebilir; daha geniş alanlar daha kısa sürede görüntülenebilecek.

    Görev tamamlandığında teleskop, Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Güneş-Dünya L2 Lagrange noktasında faaliyet gösterecek. Aynı bölgede görev yapan James Webb Uzay Teleskobu ile birlikte çalışacak olan Roman, farklı gözlem yetenekleri sayesinde astronomi topluluğuna tamamlayıcı veriler sunacak. Webb daha ayrıntılı ve hedef odaklı gözlemler gerçekleştirebilirken, Roman geniş alan taramalarıyla yeni keşiflerin önünü açabilecek. Bu ikili yapı, gelecekteki astronomi araştırmalarının daha verimli ilerlemesine katkı sağlayabilir.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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