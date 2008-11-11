Asus 45nm Phenom (soket AM3) destekli anakartlarını açıkladı

Ay sonunda veya Aralık ayı içerisinde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı soket AM2+ formundaki Phenom işlemcilerini kullanıma sunabileceği söylenen AMD'nin asıl hamlesi ile önümüzdeki sene kullanıma sunacağı soket AM3 formundaki işlemciler olacak. Firma önümüzdeki sene lanse edeceği soket AM3 formundaki Phenom işlemcileriyle DDR3 (ve DDR2) bellek desteği de vermeye başlayacak.

Ayrıca firmanın geriye dönük uyumluluk stratejisi çerçevesinde soket AM3 formundaki işlemciler soket AM2+ anakartlar ile de çalışabilecek. AMD henüz soket AM2+ formundaki Deneb kod adlı 45nm Phenom işlemcilerini duyurmada ama anakart üreticilerindeki hareketlilik şimdiden başladı. Sektörün öncü isimlerinden Asus aralarında AMD'nin 790FX, 780G, 780V ve 770, Nvidia'nın ise Nvidia GeForce 8300, 8200, 7050 ve 7025 yonga setli modellerini baz alan soket AM3 destekli anakartlarını açıkladı.

Gelen bilgilere göre Asus'un bahsi geçen modellerin haricinde AMD'nin 790GX, Nvidia'nın da nForce 750a ve nForce 780a çipsetlerini temel alan modellerini de yakında listeye eklemesi bekleniyor. Performans durumu şu an için bilinmesi de AMD yeni işlemcileriyle geriye dönük uyumluluk ve toplam geçiş maliyeti açısından Intel'den daha avantajlı olmayı hedeflediği belirtiliyor.

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