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Asus %50 daha düşük maliyetli USB 3.0 kontrolcüsü geliştirdi

9 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 kontrolcüsü satan NEC'in, gelen talepleri karşılayabilmek adına üretim kapasitesini iki kat arttırmaya karar verdiğini belirtmiştik. NEC'in bu başarısından etkilenen Intel'in kendi harici host kontrolcüsünü geliştirmek için kolları sıvadığını da belirtmiştik. USB 3.0 teknolojisinin kontrolcü tarafında yaşanan kıyasıya rekabete şimdi de Asus dahil oluyor üstelik agresif bir fiyatlandırma ile birlikte.

Yine daha önceki bir haberimizde, Asus'un iştiraklerinden biri olan ve yonga üretimine yoğunlaşan ASMedia firmasının, yeni bir USB 3.0 host kontrolcüsü üzerinde çalıştığını belirtmiştik. Geçtiğimiz haftalarda Tayvan'da gerçekleştirilen USB Uygulayıcıları Forumu'nda kendi çözümünü tanıtan ASMedia'nın Haziran sonu itibariyle hacimli üretime hazır olacağı belirtilirken, anakart üreticilerine verilen fiyat, NEC'e göre %50 daha ucuz olacak.

Gelen bilgilere göre Asus, USB 3.0 siparişlerinin tamamını ASMedia firmasına çevirmiş durumda. Üstelik maliyetinin 3 dolardan az olduğu belirtilen yonganın tek müşterisi de Asus değil. ASMedia bir Asus şirketi olmasına rağmen, verdiği agresif fiyatlandırmadan ötürü Asus ile birlikte MSI, Gigabyte ve ECS gibi firmaların da NEC'den ASMedia'ya dönmesi beklenirken, ASMedia'nın bu yıl 10 milyon yonga satmayı hedeflediği açıklandı.


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gerbay 9 yıl
nec in yongasında 2 tane usb host var. bu nec in yarı fiyatına ama eğer tek usb host varsa tamamen aynı fiyatta bir ürün gibi bir durum ortaya çıkıyor. bu yongada kaç tane usb host portu var?
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the_alien89 9 yıl
İnşallah ikiden fazla usb hostu
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Tolgá 9 yıl
acaba ucuzlaması için herhangi bir kısıtlama oldumu yongada onu merak ediyorum
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Huzur_02 9 yıl

DEATH71

acaba ucuzlaması için herhangi bir kısıtlama oldumu yongada onu merak ediyorum


Her hangi bir kısıtlama olduğunu sanmıyorum sonuçta belli standartları vardır ve bu standartları denetleyenler
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gunescan 9 yıl
iyi 3-4 dolar her ay ucuzlarsa bunlar marsa gittiğinde alırız artık bi son model bilgisayar :)
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