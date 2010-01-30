Asus, Atom 2 işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu: AT5NM10-I

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Asus ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Atom 2 tabanlı Mini-ITX anakartını satışa sunuyor. Firmanın AT5NM10-I kod adını taşıyan yeni anakartı, kompakt yapısı ve pasif soğutucusu ile özellikle oturma odalarını hedef alan maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda kullanılacak gibi görünüyor. 1.66GHz'de çalışan Atom D510 işlemcisinin ve Intel NM10 çipsetinin kullanıldığı anakart, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor ve genişleme olanakları açısından sadece bir adet PCI slotuyla geliyor.

Çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR-II 800MHz bellek desteği sunan anakart, iki adet SATA-II portu ile birlikte geliyor. 5.1 kanal ses desteğine ve Gigabit Ethernet desteğine sahip olan Mini-ITX çözüm, yeni nesil Asus anakartlarda görmeye alıştığımız ExpressGate teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılara Linux tabanlı öncelikli işletim sistemi üzerinden sadece 5 saniye içerisinde çevrimiçi olabilme fırsatı sunan anakart öte taraftan Asus'a özgü CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2 ve AI NET 2 gibi çeşitli teknolojileri de beranerinde getiriyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub konnektörünü kullanan ve üzerinde dört adet USB 2.0 portu bulunan Asus AT5NM10-I'nın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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