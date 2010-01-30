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Asus, Atom 2 işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu: AT5NM10-I

9 yıl
11,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Atom 2 işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu: AT5NM10-I
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Asus ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Atom 2 tabanlı Mini-ITX anakartını satışa sunuyor. Firmanın AT5NM10-I kod adını taşıyan yeni anakartı, kompakt yapısı ve pasif soğutucusu ile özellikle oturma odalarını hedef alan maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda kullanılacak gibi görünüyor. 1.66GHz'de çalışan Atom D510 işlemcisinin ve Intel NM10 çipsetinin kullanıldığı anakart, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor ve genişleme olanakları açısından sadece bir adet PCI slotuyla geliyor.

Çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR-II 800MHz bellek desteği sunan anakart, iki adet SATA-II portu ile birlikte geliyor. 5.1 kanal ses desteğine ve Gigabit Ethernet desteğine sahip olan Mini-ITX çözüm, yeni nesil Asus anakartlarda görmeye alıştığımız ExpressGate teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılara Linux tabanlı öncelikli işletim sistemi üzerinden sadece 5 saniye içerisinde çevrimiçi olabilme fırsatı sunan anakart öte taraftan Asus'a özgü CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2 ve AI NET 2 gibi çeşitli teknolojileri de beranerinde getiriyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub konnektörünü kullanan ve üzerinde dört adet USB 2.0 portu bulunan Asus AT5NM10-I'nın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Asus, Atom 2 işlemcili Mini-ITX anakartını duyurdu: AT5NM10-I
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DH Misafiri 9 yıl
en büyük özeliği sesden çok rahatsız olanlar için süper çözüm linux kulanıcları için gün doğdu veya dediğiniz gibi ftp server veya multimedia olarak kaulanulır veya çok alan için hitap edebilir hem boyutu hemde ses olmaması bence muhteşem bi olay dahada gelişir bece ve en önemlisi güç harcaması çok çok düşük bunu bizler hiç göz önünde bulundurmuyoruz
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talh4wk 9 yıl
bu pasif soğutucu yeterli olur umarım işlemciye.
tasarım güzel olmuş, tipik Asus renkleri ve çizgisi...

tipik asus renkleri :D soğutucu güzel duruyor,haber için teşekkürler
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XivA 9 yıl
paralel port - seri port - 2 adet ps/2 ne bu ya... yıl 2002 mi :)
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DH Misafiri 9 yıl
oturma odalarını kullanılacağını sanmam hdmi yok .. ekstra ekran kartı neden takayım ? gider ion alırım vs.vs.
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Momo-Oz 9 yıl
fiyatı uygun olursa mükemmel bir ftp server olur
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CoreXXX 9 yıl
download için güzel olur tamam haklısında, ucuz bir anakart alıp üstüne celeron yada sempron koymak bundan ucuza maloluyo, o yüzden hiç çekici olmuyor bu sistemler fiyatı yüzünden
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NemesisR3 9 yıl
download için güzel olur bu.
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baybahadir 9 yıl
ancak sahip olduğu PCIe x1 6 slotu üzerinden düşük profilli modeller başta olmak üzere harici ekran kartlarına da destek sunuyor.

Sanırım burada bir yanlışlık olmuş zira sitesinde öyle demiyor
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=dCuSHhM0xDkhj7v0&templete=2
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DH Misafiri 9 yıl
Ben PCI ex slotunu goremedim 32 Bit PCI Sloıtu var standart 2.0
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TELESCOPE 9 yıl
fiyatıda uygun olursa dahada iyi olur
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DH Misafiri 9 yıl
sonunda aradıgım anakart, hem m ıtx hemde pcı ex slotu war , tam bir htpc veya carpc anakartı inşallah fiyatıda makul olur.
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