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Asus Celeron işlemcili Eee Box serisi masaüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor

10 yıl
6,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Celeron işlemcili Eee Box serisi masaüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor
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Eee PC ailesinin netbook pazarında elde ettiği başarıyı nettop çözümleriyle masaüstü Atom platformlarına da yansıtmak isteyen Asus'un bu hedefi doğrultusunda Eee Box isimli nettop serisine maliyet oldaklı daha ekonomik çözümler eklemeyi planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Firma planlanan strateji doğrultusunda B203 kod adlı ve Celeron işlemcili yeni Eee Box modelini kullanıma sunuyor.

1.2GHz'de çalışan C220 işlemcisinin güçö verdiği sistem, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 80GB, 120GB ve 160GB'lık sabit disk alternatifleriyle satın alınabiliyor. DirectX 9 GMA 950 entegre grafik işlemcisi ve Azalia ALC662 entegre ses yongasına sahip olan kompakt boyutlu yeni bilgisayar da ayrıca WiFi ve Gigabit ethernet desteği de sunuyor.

Henüz fiyatı açıklanmayan Eee Box B203'ün Atom tabanlı Eee Box B202'den daha ucuz olması bekleniyor.


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gun 10 yıl
Atom'dan daha hızlı çıkmasın bu Celeron ? Çıkarsa hani çok tutar ama Intel üretimden kaldırır orda işler patlar vs. vs.
Bu arada bu bunun oyuncaklarıda var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
nintendo wii 'den özenti gibi çünkü onun gibi çalışan aygıtları var.
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