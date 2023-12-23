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    Asus yeni OLED monitörünü duyurdu: 4K 240Hz ve FHD 480Hz arasında geçişe izin verecek

    Başarılı teknoloıji ve bilgisayar markası ASUS, CES 2024 öncesi önemli bir duyuru yaptı. Firmanın yeni OLED monitörü, 4K ve FHD modları arasında geçiş yapabiliyor.

    ASUS çift moda sahip monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en başarılı bilgisayar markalarından olan ASUS, 2023’e veda etmemize birkaç gün kala yeni bir duyuru yaptı. Firma, CES 2024’te sergileyeceği bir monitörü erken duyurdu ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

    4K 240Hz ve FHD 480Hz bir arada

    Las Vegas’da düzenlenecek olan CES 2024 öncesi ASUS, ROG Swift monitör ailesine eklenecek yeni bir modeli duyurdu. ROG Swift OLED PG32UCPD isimli bu monitör, geçtiğimiz günlerde LG’nin duyurduğu modele benzerlik gösteriyor. 32 inç OLED ekrana sahip model, 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızını ve 1080p çözünürlükte 480Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca model, tıpkı LG UltraGear 32GS95UE gibi tek bir düğme ile bu modlar arası geçiş sağlıyor.

    Son aylarda ROG Swift ürün yelpazesini genişleten ASUS, bu model ile oldukça dikkat çekecektir. ASUS, ürün hakkında daha detaylı bilgiler vermedi ancak bu modelde kullanılan panelin LG 32GS95UE modelinde kullanılan panel ile aynı olması bekleniyor. Ürünün detaylı özellikleri ve fiyatı 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2024 etkinliğinde duyurulacaktır. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    say say para say yerli petrol şirketleri abla deme lazım olur ne demek teknosa gece çarkı bira kokusu kaç saatte geçer

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