Asus yeni OLED monitörünü duyurdu: 4K 240Hz ve FHD 480Hz arasında geçişe izin verecek

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Dünyanın en başarılı bilgisayar markalarından olan ASUS, 2023’e veda etmemize birkaç gün kala yeni bir duyuru yaptı. Firma, CES 2024’te sergileyeceği bir monitörü erken duyurdu ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

LG, çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu 2 gün önce eklendi

4K 240Hz ve FHD 480Hz bir arada

Las Vegas’da düzenlenecek olan CES 2024 öncesi ASUS, ROG Swift monitör ailesine eklenecek yeni bir modeli duyurdu. ROG Swift OLED PG32UCPD isimli bu monitör, geçtiğimiz günlerde LG’nin duyurduğu modele benzerlik gösteriyor. 32 inç OLED ekrana sahip model, 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızını ve 1080p çözünürlükte 480Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca model, tıpkı LG UltraGear 32GS95UE gibi tek bir düğme ile bu modlar arası geçiş sağlıyor.

Son aylarda ROG Swift ürün yelpazesini genişleten ASUS, bu model ile oldukça dikkat çekecektir. ASUS, ürün hakkında daha detaylı bilgiler vermedi ancak bu modelde kullanılan panelin LG 32GS95UE modelinde kullanılan panel ile aynı olması bekleniyor. Ürünün detaylı özellikleri ve fiyatı 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2024 etkinliğinde duyurulacaktır.

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ASUS çift moda sahip monitörünü duyurdu