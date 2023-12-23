Asus yeni OLED monitörünü duyurdu: 4K 240Hz ve FHD 480Hz arasında geçişe izin verecek

Dünyanın en başarılı bilgisayar markalarından olan ASUS, 2023’e veda etmemize birkaç gün kala yeni bir duyuru yaptı. Firma, CES 2024’te sergileyeceği bir monitörü erken duyurdu ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi.
4K 240Hz ve FHD 480Hz bir arada
Las Vegas’da düzenlenecek olan CES 2024 öncesi ASUS, ROG Swift monitör ailesine eklenecek yeni bir modeli duyurdu. ROG Swift OLED PG32UCPD isimli bu monitör, geçtiğimiz günlerde LG’nin duyurduğu modele benzerlik gösteriyor. 32 inç OLED ekrana sahip model, 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızını ve 1080p çözünürlükte 480Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca model, tıpkı LG UltraGear 32GS95UE gibi tek bir düğme ile bu modlar arası geçiş sağlıyor.
Son aylarda ROG Swift ürün yelpazesini genişleten ASUS, bu model ile oldukça dikkat çekecektir. ASUS, ürün hakkında daha detaylı bilgiler vermedi ancak bu modelde kullanılan panelin LG 32GS95UE modelinde kullanılan panel ile aynı olması bekleniyor. Ürünün detaylı özellikleri ve fiyatı 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2024 etkinliğinde duyurulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.