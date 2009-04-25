Asus dünyanın ilk 4GB depolama kapasiteli melez tv kartını duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, ürün gamına yeni bir harici tv kartı ekledi. Firmanın dünyanın ilk 4GB'lık depolama alanı sunan melez tv kartı olarak anons ettiği Express TV Stick isimli çözüm, USB 2.0 arabirimini destekliyor. Dijital (DVB-T) ve analog TV yayınları ile uyumlu olan Express TV Stick, Pop-Up TV isimli teknoloji ile geliyor ve bu sayede TV kanalları hızlı bir şekilde, manuel olarak programları başlatmadan görüntülenebiliyor.

Kutu içeriğinde uzaktan kumandanın da yer aldığı Asus'un yeni tv kartı için henüz herhangi bir fiyat bilgisi telaffuz edilmemekle birlikte yakın zamanda satışına başlanması bekleniyor.

