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Asus dünyanın ilk 4GB depolama kapasiteli melez tv kartını duyurdu

10 yıl
9,6b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus dünyanın ilk 4GB depolama kapasiteli melez tv kartını duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, ürün gamına yeni bir harici tv kartı ekledi. Firmanın dünyanın ilk 4GB'lık depolama alanı sunan melez tv kartı olarak anons ettiği Express TV Stick isimli çözüm, USB 2.0 arabirimini destekliyor. Dijital (DVB-T) ve analog TV yayınları ile uyumlu olan Express TV Stick, Pop-Up TV isimli teknoloji ile geliyor ve bu sayede TV kanalları hızlı bir şekilde, manuel olarak programları başlatmadan görüntülenebiliyor.

Kutu içeriğinde uzaktan kumandanın da yer aldığı Asus'un yeni tv kartı için henüz herhangi bir fiyat bilgisi telaffuz edilmemekle birlikte yakın zamanda satışına başlanması bekleniyor.


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mesAt 10 yıl
Hıhı; yakında bi de cepte çanak anten icat ederler, cepten uyduyu ayarlar seyrederik:D
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McCarty 10 yıl
bunun digitali olsaydi ozaman bi bomba olurdu. dvb-t işimize yaramaz
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CoreXXX 10 yıl
dvb-T(karasal dijital yayın) ülkemizde yaygın değil istanbulun göbeğinde bile çekmiyor. dvb-s lazım bire madem hybrid dvb-s de koysana kardeşim:D
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sertacaygun 10 yıl
Güzel bir birleşim olmuş aslında. USB belleğinde çok veri tutması gerekmeyen, özellikle dizüstü kullanıcıları için harika...
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fatih86 10 yıl
Çok kullanışlı. Fiyatı hangi aralıkta olur acaba..
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KANUNI61 10 yıl
yaw güzel bir ürün neden düşünce belitmediler şaşırdım doğrusu
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kerem 10 yıl
Kumandasınında olması güzel. Bakalım ürünün fiyatı ne olacak
Haber için teşekkürler fx
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