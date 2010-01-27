Asus Eee Pad isimli tabet bilgisayarını Mart ayında satışa sunabilir

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Tablet bilgisayarı için gözlerin Apple'a çevrildiği bugünlerde Asus cephesi de bir açıklama yaptı ve Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı belirtilen tablet bilgisayarı hakkında bazı ipuçları verdi. Asus başkan yardımcısı Eric Chen açıklamasında Eee Pad isimli tablet bilgisayarın geliştirme aşamasında olduğunu ve bu cihazın 3G bağlantı desteği sayesinde sürekli çevrimiçi olması fırsatı sunacağını, ayrıca video ve diğer uygulamaları sorunsuzca oynatabileceğini söyledi.

Kullanıcıların ara birim ihtiyaçları ve içerik erişimlerini mercek altına aldıklarını belirten Chen, farklı beklentileri Eee Pad'de buluşturacaklarını söyledi. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanması ayrıca dokunmatik ekran ve 3G gibi özellikleri bünyesinde barındırması belenen Eee Pad'in, resmi olarak doğrulanmasa bile Mart ayında satışa sunulacabileceği konuşuluyor.