Asus Eee Pad isimli tabet bilgisayarını Mart ayında satışa sunabilir

Temsili görsel.
Tablet bilgisayarı için gözlerin Apple'a çevrildiği bugünlerde Asus cephesi de bir açıklama yaptı ve Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı belirtilen tablet bilgisayarı hakkında bazı ipuçları verdi. Asus başkan yardımcısı Eric Chen açıklamasında Eee Pad isimli tablet bilgisayarın geliştirme aşamasında olduğunu ve bu cihazın 3G bağlantı desteği sayesinde sürekli çevrimiçi olması fırsatı sunacağını, ayrıca video ve diğer uygulamaları sorunsuzca oynatabileceğini söyledi.
Kullanıcıların ara birim ihtiyaçları ve içerik erişimlerini mercek altına aldıklarını belirten Chen, farklı beklentileri Eee Pad'de buluşturacaklarını söyledi. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanması ayrıca dokunmatik ekran ve 3G gibi özellikleri bünyesinde barındırması belenen Eee Pad'in, resmi olarak doğrulanmasa bile Mart ayında satışa sunulacabileceği konuşuluyor.
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Satış fiyatı 999$(1500 Tl)olarak hedeflendi ama 64 GB+4 gb DDR3 Ram bellekli olanları 1099$(1750 Tl)olacağı resmi sitesinde açıklandı.Ocak ayının sonlarında birleşik devletlerde ve diğer avrupa ülkelerinde satışa çıkacağı söylenmiştir,ama Türkiye geliş tarihi halâ açıklanmadı.Eğer bilen varsa burakcandogan@mynet.com veya blade_1burak@hotmail.com.tr adreslerinden ulaşabilir.
Bence teknolojiye bakış açımızı değiştirmenin,laptop ve bilgisayarların tarihe karışmanın,pad bilgisayarlara geçme vaktinin tam zamanı.Arkadaşlar bence fiyatlar mümkün mertebe.Eğer laptop yada masaüstü almayı planlayan arkadaşım varsa ben ona bu cihazı tercih etmesini söylerim.Hem masa üstü,hem klavyesiyle laptop,mausu ve işletim sistemiyle mükemmel oyunlar için tasarlanmış bir cihaz.Oyun için de program için de muhteşem bi şey!
Türkiyeye geliş tarihini bilen arkadaşım ya buraya yorum yapsın,yada email adreslerimden bana ulaşsın.