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Asus Eee PC 1000HE modelini kullanıma sunuyor

10 yıl
20,2b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC 1000HE modelini kullanıma sunuyor
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Eee PC ailesiyle netbook kavramının geniş kitlerlere ulaşmasında ciddi pay sahibi isimlerden biri olan Asus, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı Eee PC 1000HE modelinin satışına hazırlanıyor. Yeni netbook modelinin en önemli farklılığı olarak Atom N280 işlemcisini kullanıyor olması gösterilebilir.

Atom N270 modelinden farklı olarak 667MHz'lik FSB hızıyla öne çıkan tek çekirdekli işlemci 1.66GHz'de görev yapıyor. Asus'un 10" LED backlit ekrana sahip olan yeni netbook modelinde 1GB'lık sistem belleğine, 160GB kapasiteli sabit diske ve ölçüleriyle (%92) rahat kullanım olanağı sağlayacağı belirtilen klavyeye yer verilmiş.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği sunan ayrıca Super Hybrid Engine adı verilen teknolojiyle 9.5 saate kadar pil süresi sunabildiği belirtilen Eee PC 1000HE'de 6 hücreli 2.9A pil kullanılmış. Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk alternatifiyle kullanıma sunulacağı belirtilen netbook'un yurt dışında yaklaşık 400$'lık fiyata sahip olacağı bildiriliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
selam elimde temiz ASUS eepc yeşil laptop var ilgilenen olursa???*
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bodyman700 10 yıl
bence hepsi aynı pek fazla bir fark yok...
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nightsoldier 10 yıl
bu yeni işlemci daha gibi görünüyor.Tabi ne kadar enerji harcadığı önemli nokta.ne kadar az enerji harcarsa o kadar çok pil dayanır çünkü.Ayrıca yeni klavye tasarımı da güzel olmuş.Gerçekten güzel alet.1000Hdeki gibi wireless sıkıntısı vs.yoksa gönül rahatlığı ile alınabilir
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o3 10 yıl
türkiyede 400dolar olsa düşünmeden alırım ama kdv ve onu dışındada birşeyler olur 900ytl olur
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