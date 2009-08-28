Asus Eee serisi için eKitap okuyucusu da planlıyor

Tam Boyutta Gör

Amazon Kindle ile adeta yeniden gündeme gelen elektronik kitap (eKitap) okuyucuları, sektör devi firmaların da ilgisini çekmeyi başarıyor. Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir habere göre donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Eee markası altında ürün gamının ilk eKitap okuyucusunu en erken sene sonuna doğru duyurmayı planlıyor.

Asus'un tepe yöneticisi (CEO) Jerry Shen tarafından doğrulanan bu bilgi kapsamında Tayvan merkezli firma muhtemelen Eee Reader olarak isimlendireeği yeni elektronik kitap okuyucusunu pazara sunacak. Netbook'lara kıyasla daha düşük maliyetlerle hazırlanabilen eKitap okuyucuları için pazara girmesi muhtemel bir diğer ismin de MSI olabileceği yine gelen haberler arasında yer alıyor.