Asus EeePC T91: Döndürülebilir ekrana sahip netbook satışa sunuluyor

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Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde önemli bir rol üstlenen Asus, seriye tablet bilgisayar işlevi de üstlenecek, döndürülebilir ekranlı yeni bir model daha ekleyeceğini, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlene Tüketici Elektroniği 2009 fuarında açıklamıştı. Firmanın ilk defa fuarda gösterilen Eee PC T91 isimli yeni modelinin çok kısa bir süre içerisinde İngiltere'de pazara sunulacağı bekleniyor.

Intel'in Atom platformunu temel alan ve Atom Z520 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda döndürülebilir yapısı ile dikkat çeken ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan 8.9-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanılıyor. Entegre GPS ve tv alıcısı gibi detaylarıyla da mevcut netbook modellerinden ayrılacağı belirtilen Asus Eee PC T91'e işletim sistemi olaraksa Windows XP'nin eşlik edeceği belirtiliyor.

Asus Eee PC T91'in İngiltere'de 449£ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, firmanın 10-inç ekrana sahip Eee PC T101H modelini hazırladığı da belirtiliyor.