Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus EeePC T91: Döndürülebilir ekrana sahip netbook satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus EeePC T91: Döndürülebilir ekrana sahip netbook satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde önemli bir rol üstlenen Asus, seriye tablet bilgisayar işlevi de üstlenecek, döndürülebilir ekranlı yeni bir model daha ekleyeceğini, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlene Tüketici Elektroniği 2009 fuarında açıklamıştı. Firmanın ilk defa fuarda gösterilen Eee PC T91 isimli yeni modelinin çok kısa bir süre içerisinde İngiltere'de pazara sunulacağı bekleniyor.

Intel'in Atom platformunu temel alan ve Atom Z520 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda döndürülebilir yapısı ile dikkat çeken ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan 8.9-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanılıyor. Entegre GPS ve tv alıcısı gibi detaylarıyla da mevcut netbook modellerinden ayrılacağı belirtilen Asus Eee PC T91'e işletim sistemi olaraksa Windows XP'nin eşlik edeceği belirtiliyor.

Asus Eee PC T91'in İngiltere'de 449£ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, firmanın 10-inç ekrana sahip Eee PC T101H modelini hazırladığı da belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
qualityman 10 yıl
Arkadaşlar,
Türkiye'de satışına başlandı mı? Asuss Türkiye web sayfasında tanıtımı var ama, henüz satış ilanına rastlamadım. Bilen varsa, bir de fiyatı ne kadar olur sizce?
Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
sanki ağırmış çekip dönderemeyecekmişiz gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
bu gereksiz cihazlar çocuklara oyuncak olmaktan başka hiçbir işe yaramıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl
Size kesinlikle katılmıyorum.Netbooklar 9 saate varan pil ömürleri sayesinde(1000HE)her yerde mobil olmanın avantajlarını insanlara yaşatıyorlar.Ayrıca küçük olmaları her yere kolayca götürülebilmelerini sağlaıyor.Ayrıca fiyatlarının uygun seviyeye gelmesi sayesinde herkes taşınabilir bilgisayar sahibi olabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 10 yıl
netbook ların dokunmatik ekranlı olması gerektiğini dusunuyorum..akıllı fiyata çıksın 10" lik bir tane anneme alıp buzdolabının usutune sacağım inşallah...:DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl
z 520 1.33ghz. hızında yanlış bilmiyorsam.Bu hız bence yetersiz.Güncel netbooklar 1.66ghz. hızına dayandı.
Ancak tv tuner,gps sektörde yeni özellikler.Kısa zaman içinde diğer markalar da da bu özellikleri görebiliriz zannediyorum.
gigabyteın da dokunmatik ekranlı bir modeli vardı ama ülkemize gelir mi bilemiyorum.
Acer da dokunmatik ekranlı netbook üretimi için düğmeye basmış.Ama resimler sahte olabileceğini düşündüğüm için haber başlığına resmini koymayı uygun bulmadım.
Haber için teşekkürler....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj 10 yıl Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim