Fergani Uzay, ilk uyduyu fırlattı! Türkiye, “Uluğ Bey” adında kendi GPS sistemini kuruyor

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Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay, kuruluşundan bu yana geçen sürede en önemli görevini başarıyla yerine getirdi. Firma, kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk uydusu FGN-100-d1’i başarılı bir şekilde fırlattı ve yörüngesine yerleştirdi. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin “Uluğ Bey” adında kendi GPS sistemi için de ilk adım anlamına geliyor.

İlk uydu fırlatıldı

Tam Boyutta Gör FGN-100-d1 uydusu, 14 Ocak 2025 akşamı Türkiye saati ile (TSİ) 22.09’da ABD’nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra TSİ 23:11’de yörüngesine yerleşti. Fergani Uzay, böylece Küresel Konumlandırma Takım Uydu Projesi’nin ilk adımını başarıyla atmış oldu.

Türkiye’nin özel bir firma tarafından üretilen en büyük uydusu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, yörüngeye yerleştirdikten sonra telemetri verilerine ileterek sağlıklı olduğunu da yer ekibine iletti.

Tam Boyutta Gör FGN-100-d1 uydusu, Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) yaklaşık 510 km irtifada ve Güneş Eşzamanlı Yörüngede (SSO) görev yapacak. Uydu, yörüngede 7.6 km/saniye hızla hareket ederek bir günde 15 kez dünya turu atacak. Üç yedekli uçuş bilgisayarına sahip olan FGN-100-d1 uydusunun, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişim kabiliyetlerini başarıyla test etmesi amaçlanıyor. Fergani Uzay mühendislik ekibi tarafından geliştirme sürecinde görev kritik aviyonik ekipmanları, yerli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarım çalışmaları ve çevresel testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Uluğ Bey konumlandırma sistemi kuruluyor

Tam Boyutta Gör Fırlatma, Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Mili Teknoloji Merkezi’nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden takip edildi. Bayraktar, yaptığı açıklamada “Bu uydularımız alçak yörünge konstelasyonu olarak adlandırılan takım uyduları görevini üstlenerek, hem konumlandırma hem de haberleşme alanında hizmet verecekler. Bu projeyi tümüyle öz kaynaklarımızla yürüttük. Uydumuz şu an 500 kilometredeki yörüngesine vardı ve ilk manevralarını gerçekleştirdi.”

“İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Uluğ Bey adını verdiğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız.”

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Fergani Uzay, sadece uydu takımyıldızı değil aynı zamanda fırlatma sistemleri üzerinde de çalışıyor. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız gibi firma, 50 tonluk ağırlığında ve 1.5 tonluk faydalı yük kapasitesine sahip bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Bu konu hakkında Bayraktar, “Takım uydularımızın konstelasyonunu tamamlarken, diğer yandan 50 tonluk ağırlığa sahip ve 1.5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarına da devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin uzay serüvenine katkıda bulunan tüm yol arkadaşlarıma tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum.” dedi. Son olarak Bayraktar, bu yıl içinde yörünge transfer aracı (YTA) projesi için de ilk fırlatmanın yapılacağını aktardı.

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Türkiye, Fergani ile Uluğ Bey adında kendi GPS sistemini kuruyor