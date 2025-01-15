Fergani Uzay, ilk uyduyu fırlattı! Türkiye, “Uluğ Bey” adında kendi GPS sistemini kuruyor

Türkiye’nin özel bir firma tarafından üretilen en büyük uydusu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, yörüngeye yerleştirdikten sonra telemetri verilerine ileterek sağlıklı olduğunu da yer ekibine iletti.
Uluğ Bey konumlandırma sistemi kuruluyor
“İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Uluğ Bey adını verdiğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız.”
Fergani Uzay, sadece uydu takımyıldızı değil aynı zamanda fırlatma sistemleri üzerinde de çalışıyor. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız gibi firma, 50 tonluk ağırlığında ve 1.5 tonluk faydalı yük kapasitesine sahip bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Bu konu hakkında Bayraktar, “Takım uydularımızın konstelasyonunu tamamlarken, diğer yandan 50 tonluk ağırlığa sahip ve 1.5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarına da devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin uzay serüvenine katkıda bulunan tüm yol arkadaşlarıma tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum.” dedi. Son olarak Bayraktar, bu yıl içinde yörünge transfer aracı (YTA) projesi için de ilk fırlatmanın yapılacağını aktardı.
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil