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    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus kupa boyutlarında projeksiyon cihazı tanıttı

    Asus ZenBeam Latte mini projeksiyon cihazı şık görünümüyle odanıza uyum sağlayacakken 3 saate kadar kesintisiz bir şekilde üst seviye ses desteğiyle içerik tecrübesi vadediyor.
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    Projeksiyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus kupa boyutlarında projeksiyon cihazı tanıttı

    CES 2021 fuarında oyunculara yönelik sayısız ürünün tanıtımını yapan Asus’un standart kullanıma yönelik de ilginç ürünleri vardı. Asus ZenBeam Latte bir çay kupası kadar küçük boyutlara sahip ve oldukça şık bir tasarım ile geliyor.

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    Asus ZenBeam Latte neler sunuyor?

    Asus ZenBeam Latte oturma odasında sinema veya müzik keyfi yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Büyük bir çay kupası büyüklüğünde olan projeksiyon cihazı 40-120 inç arasında mesafeye göre yansıtma yapabiliyor.

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    300 ANSI lümen parlaklık değeri ile loş ortamlarda iyi bir tecrübe sunan cihaz 3 saate kadar film ve 12 saate kadar müzik dinlemeye imkan tanıyor. 10W Harman Kardon hoparlörler Bluetooth ile kablosuz müzik aktarımı yapabiliyor.

    Aptoide TV uygulama mağazasında telefondan yansıtma yapabilecek pek çok uygulama bulabilmek mümkün. Ürünün bir kablosuz kumandası da mevcut. Asus ZenBeam Latte yaz aylarında piyasada olacak.



    https://www.engadget.com/asus-zenbeam-latte-portable-projector-180058681.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    3 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    3 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı yüksek olur herhalde.O da bize uymaz.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş bence.
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