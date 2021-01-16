Asus kupa boyutlarında projeksiyon cihazı tanıttı

CES 2021 fuarında oyunculara yönelik sayısız ürünün tanıtımını yapan Asus’un standart kullanıma yönelik de ilginç ürünleri vardı. Asus ZenBeam Latte bir çay kupası kadar küçük boyutlara sahip ve oldukça şık bir tasarım ile geliyor.

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Asus ZenBeam Latte neler sunuyor?

Asus ZenBeam Latte oturma odasında sinema veya müzik keyfi yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Büyük bir çay kupası büyüklüğünde olan projeksiyon cihazı 40-120 inç arasında mesafeye göre yansıtma yapabiliyor.

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300 ANSI lümen parlaklık değeri ile loş ortamlarda iyi bir tecrübe sunan cihaz 3 saate kadar film ve 12 saate kadar müzik dinlemeye imkan tanıyor. 10W Harman Kardon hoparlörler Bluetooth ile kablosuz müzik aktarımı yapabiliyor.

Aptoide TV uygulama mağazasında telefondan yansıtma yapabilecek pek çok uygulama bulabilmek mümkün. Ürünün bir kablosuz kumandası da mevcut. Asus ZenBeam Latte yaz aylarında piyasada olacak.

https://www.engadget.com/asus-zenbeam-latte-portable-projector-180058681.html

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