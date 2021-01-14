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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Psikolojik korku oyunu The Medium'dan "rahatsız edici" bir sinematik fragman yayınlandı

    Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yeni oyunu The Medium'dan sinematik fragmanı paylaşıldı. Oyun 28 Ocak 2021'de yayınlanacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Psikolojik korku oyunu The Medium'dan
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yaptığı yeni psikolojik korku oyunu The Medium'dan sinematik fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı"

    Cidden etkileyici olan bu sinematik fragmanın aynı zamanda fazlasıyla rahatsız hissettirebilecek ve korkutabileceğini hatırlatalım. Fragmanın yapımcılığını Akademi Ödülü adayı Thomas Baginski üstleniyor.

    Bloober Team'in CEO'su Piotr Babieno, The Medium'un şu ana kadarki en büyük projeleri ve en iddialı projeleri olduğunu söyledi. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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    The Medium, 28 Ocak 2021'de Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.

    Tanıtım Yazısı

    • Bir Medyum Ol

    Yalnızca bu hediyeye sahip olanlara ayrılmış benzersiz psişik yetenekleri kullan. Gerçeklikler arasında seyahat et veya her ikisini de aynı anda keşfet. Out of Body deneyimini kullanarak gerçek dünyadaki benliğinin gidemediği yerleri araştır. Ruhsal dünyadayken öbür dünyaya ait tehlikeler karşısında hayatta kalmak için enerji kalkanları yarat ve güçlü ruh patlamaları yolla.

    • Nelerin Gizlendiğini Gör

    Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve her şeyin ikinci bir yüze sahip olduğu yetişkinlere hitap eden ve ahlaki belirsizlikteki bir hikâyenin içine gir. Bir medyum olarak diğerlerinden daha fazla görüyor, duyuyor ve deneyimliyorsun. Ayrıca her yeni perspektif ile Niwa tatil köyünde neler yaşandığı ile ilgili algını değiştireceksin.

    • İki Dünyada Aynı Anda Oyna

    Aynı anda görüntülenen iki dünyada birden oynanılan, daha önce görülmemiş bir oynanış. Fiziksel ve ruhsal dünyayı eş zamanlı olarak keşfet ve iki gerçeklikli bilmeceleri çözmek, yeni yollar açmak ve geçmiş olayların anılarını canlandırmak için bu iki dünya arasındaki etkileşimi kullan.

    • Beksinski'den İlham Alan Karanlık Gerçekliğe Gir

    The Medium'un ruhsal dünyası bizim gerçekliğimizin karanlık bir yansıması, cezasız kalmış kötülüklerimizin, kötü dürtülerimizin ve alçak sırlarımızın kendini açığa vurduğu ve bir şekil aldığı korkunç ve rahatsız edici bir yer. Bu dünya özgün ve çarpıcı derecede uğursuz tarzı ile uluslararası tanınırlığa sahip Polonyalı distopik sürrealist ressam Zdzislaw Beksinski'nin tablolarından alınan ilham ile ortaya çıktı ve tasarlandı.

    • Yamaoka ve Reikowski'nin Müzikleri

    Akira Yamaoka ve Arkadiusz Reikowski tarafından ortaklaşa oluşturulan orijinal 'ikili' oyun müzikleri sayesinde oyunun rahatsız edici ve bunaltıcı atmosferini sonuna kadar yaşa. Silent Hill serisinin müzikleri ile tanınan efsanevi Japon besteci Yamaoka-san ve Hollywood Music in Media Awards adayı olmuş, Blair Witch, Layers of Fear ve Observer gibi eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan korku oyunlarında çalışmış Reikowski. Şimdi The Medium'un müzikleri ve şarkıları için yaratıcı güçlerini bir araya getirdiler.



    https://www.gamesradar.com/medium-live-action-trailer/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hani Xbox birinci parti oyunlar Türkçe altyazı getirecekti
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    mementopolis (ULU BEY) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    ilk oynanis videosundan dolayi beni kaybeti oyun.
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