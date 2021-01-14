Psikolojik korku oyunu The Medium'dan "rahatsız edici" bir sinematik fragman yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yaptığı yeni psikolojik korku oyunu The Medium'dan sinematik fragman paylaşıldı.

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Cidden etkileyici olan bu sinematik fragmanın aynı zamanda fazlasıyla rahatsız hissettirebilecek ve korkutabileceğini hatırlatalım. Fragmanın yapımcılığını Akademi Ödülü adayı Thomas Baginski üstleniyor.

Bloober Team'in CEO'su Piotr Babieno, The Medium'un şu ana kadarki en büyük projeleri ve en iddialı projeleri olduğunu söyledi. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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The Medium, 28 Ocak 2021'de Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.

Tanıtım Yazısı

Bir Medyum Ol

Yalnızca bu hediyeye sahip olanlara ayrılmış benzersiz psişik yetenekleri kullan. Gerçeklikler arasında seyahat et veya her ikisini de aynı anda keşfet. Out of Body deneyimini kullanarak gerçek dünyadaki benliğinin gidemediği yerleri araştır. Ruhsal dünyadayken öbür dünyaya ait tehlikeler karşısında hayatta kalmak için enerji kalkanları yarat ve güçlü ruh patlamaları yolla.

Nelerin Gizlendiğini Gör

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve her şeyin ikinci bir yüze sahip olduğu yetişkinlere hitap eden ve ahlaki belirsizlikteki bir hikâyenin içine gir. Bir medyum olarak diğerlerinden daha fazla görüyor, duyuyor ve deneyimliyorsun. Ayrıca her yeni perspektif ile Niwa tatil köyünde neler yaşandığı ile ilgili algını değiştireceksin.

İki Dünyada Aynı Anda Oyna

Aynı anda görüntülenen iki dünyada birden oynanılan, daha önce görülmemiş bir oynanış. Fiziksel ve ruhsal dünyayı eş zamanlı olarak keşfet ve iki gerçeklikli bilmeceleri çözmek, yeni yollar açmak ve geçmiş olayların anılarını canlandırmak için bu iki dünya arasındaki etkileşimi kullan.

Beksinski'den İlham Alan Karanlık Gerçekliğe Gir

The Medium'un ruhsal dünyası bizim gerçekliğimizin karanlık bir yansıması, cezasız kalmış kötülüklerimizin, kötü dürtülerimizin ve alçak sırlarımızın kendini açığa vurduğu ve bir şekil aldığı korkunç ve rahatsız edici bir yer. Bu dünya özgün ve çarpıcı derecede uğursuz tarzı ile uluslararası tanınırlığa sahip Polonyalı distopik sürrealist ressam Zdzislaw Beksinski'nin tablolarından alınan ilham ile ortaya çıktı ve tasarlandı.

Yamaoka ve Reikowski'nin Müzikleri

Akira Yamaoka ve Arkadiusz Reikowski tarafından ortaklaşa oluşturulan orijinal 'ikili' oyun müzikleri sayesinde oyunun rahatsız edici ve bunaltıcı atmosferini sonuna kadar yaşa. Silent Hill serisinin müzikleri ile tanınan efsanevi Japon besteci Yamaoka-san ve Hollywood Music in Media Awards adayı olmuş, Blair Witch, Layers of Fear ve Observer gibi eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan korku oyunlarında çalışmış Reikowski. Şimdi The Medium'un müzikleri ve şarkıları için yaratıcı güçlerini bir araya getirdiler.

https://www.gamesradar.com/medium-live-action-trailer/

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