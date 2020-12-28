Asus kurumlara yönelik hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

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Ofislerde kablo karmaşasının önüne geçerek tüm donanımı tek bir kasada birleştiren hepsi bir arada bilgisayar sistemleri kurumsal tarafta alternatif çözümlerden birisi haline geldi. Asus Expert AiO V222 bu çözümlerden birisi olmak istiyor.

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Asus Expert AiO V222 neler sunuyor?

Asus Expert AiO V222 tümleşik bilgisayar modeli 21.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran kenarları 2mm kalınlığında olan cihaz bu sayede daha kompakt ve daha şık bir görünüm arz ediyor.

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Yeni nesil Intel işlemcilerden gücünü alan modelde farklı bellek ve depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca Nvidia MX ekran kartları ile de profesyonel uygulamalarda tatmin edici performans hedefleniyor.

Üründe USB 3.2 Gen 1 Type A portu, 1 adet HDMI, 1 adet Ethernet RJ45 LAN, 1 adet mikrofon ve kulaklık girişi, 1 adet Kensington kilidi ve 1 adet de USB 2.0 Type A portu yer alıyor. Ayrıca kutusundan kablosuz klavye ve fare de çıkıyor.

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