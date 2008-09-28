Asus Nehalem için iddialı; P6T Deluxe OC Palm Edition

Nehalem mimarisini temel alan Core i7 serisi, yeni nesil Intel işlemciler için geri sayımın başladığı şu günlerde X58 yonga setli anakartlar da boy göstermeye başladı. ECS'nin X58 yonga setli Black Edition modelinden sonra Asus'un X58 OC Plam Edition modeli de göründü.

P6T Deluxe kod adlı yeni model, Asus'un Nehalem için hazırladığı en iddialı modellerden biri olacak. En iddialısı demiyoruz zira firmanın R.O.G serisi dahilinde oyunculara ve hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak farklı çözümler üzerinde çalıştığı da biliniyor. Asus'un yeni anakartı özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Intel'in P45 yonga setini temel alan P5Q serisi anakartlarında başladığı farklı tasarım ısı emici hedefi X58 ile de devam edecek gibi görünüyor.

Firma X58 OC Palm Edition modelinde kanal tasarımına sahip olan özel bir ısı emici blok hazırlamış. Formula 1 araçları ve bazı diğer spor arabalarda görülen difüzörlü tampon tasarımını anımsatan soğutucu ile işlemci fanından gelen havanın etkili bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve XE 965 modelleriyle kullnaılabiliyor. 6 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart ile yüksek hızda bellek kullanımına da mümkün olacak. Katı kapasitörleri başta olmak üzere kaslı bir görünüme sahip olan anakartın farklılık yaratmayı hedefleyen özellikleri de bulunuyor.

Asus'un yeni anakartı Super Hybrid Engine adı verilen özel bir teknolojiye sahip. TurboV ve EPU özelliklerinin biraraya getirilmesiyle oluşturulan bu teknoloji ile hem yüksek performans ve hız aşırtma potansiyeli hem de enerji verimliliği hedefleniyor. Zira EPU ile güç tasarrufu ve enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanırken Turbo-V ile hız aşırtma da kolaylık sağlanacağı belirtiliyor.

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Turbo-V teknolojisi özel bi rmikro-kontrolcü ile birlikte geliyor. Kullanıcılara "restart" yani sistemi yeniden başlatmadan hız aşırtma deneyimi yaşatmayı hedefleyen teknoloji özel kontrolcüsü sayesinde cpu çarpanı (XE modelleri için) ve voltajı başta olmak üzere NB-PCIe , CPU PLL ve DRAM voltajlarının 0.02mV'lik adımlar ile değiştirilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca Asus, X58 yonga setli P6T Deluxe modelinde geliştirilmiş EPU teknolojisine de yer veriyor. Bu sayede işlemci, ekran kartı, yonga seti, sabit disk ve işlemci soğutucusu/sistem fanının donanımsal olarak kontrolüne de olanak tanınıyor. Ayrıca Intel işlemciler için farklı profiller ile donatılan anakart, kullanılan işlemci ile ilgili doğru profili devreye sokarak ideal güç yönetiminin ve enerji tasarrufunun sağlanmasını hedefleniyor.

Asus'un belirttiğine göre EPU teknolojisi sayesinde en önemli sistem bileşenlerinden biri olan ekran kartlarında yük durumuna göre voltaj ve frekans ayarlaması yapılarak %37'e varan enerhi tasarrufu yapılabiliyor. 16+2 fazlı VRM tasarımına sahip olan P6T Deluxe'de 16 faz işlemci vCore, 2 faz ise bellek ve QPI için atanmış durumda. Yeni anakartı ile oldukça iddialı olan Asus'un süprizleri bunlarla da sınırlı değil.

Asus P6T Deluxe ile opsiyonel olarak OC Palm isimli özel bir donanımı da kullanıcılarına sunacak. Anakarta harici olarak bağlanan bu cihaz ile oyun veya uygulamalarda gerçek zamanlı overclock yapabilmek ayrıca sistemi takip edebilmek öte yandan Yahoo Widget desteği ile farklı bilgilere de ulaşabilmek mümkün. SAS (Serial Attached SCSI) tipi sabit disklerin kullanılabilmesi için özel bir kontrolcüye de sahip olacak P6T SLI ve Crossfire desteğine de sahip olacak.

Core i7 serisi işlemcilerin lansmanına paralel olarak kullanıma sunulacak olan Asus P6T Deluxe ile ilgil bilgiler geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.