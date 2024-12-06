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    Asus, dünyanın ilk 27 inç 4K OLED monitörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Asus, 27 inç ekrana sahip dünyanın ilk 4K OLED oyun monitörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Monitörün CES 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.               
    Asus, dünyanın ilk 27 inç 4K OLED monitörü üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Asus, 27 inç ekrana sahip dünyanın ilk 4K OLED oyun monitörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Instagram'da yayınlanan ve daha sonra kaldırılan bir görselde Asus, "ROG Swift OLED PG27UCDM" isimli monitörden bahsederek, benzer ürün adını (PG32UCDM) paylaşan mevcut Rog Swift 32 inç OLED 4K monitörünün daha küçük bir versiyonu olacağını ima etti.

    CES 2025'te tanıtılması bekleniyor

    Monitörün yenileme hızıyla ilgili bir bilgi bulunmasa da, büyük kardeşi gibi 240 Hz yenileme hızı sunması muhtemel. Monitörün 7 Ocak'ta başlayacak olan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor.

    Şu anda çoğu 27 inç OLED oyun monitörü 1440p çözünürlüğe sahip. Önceki söylentiler, Samsung'un da 27 inç 4K bir OLED monitör üzerinde çalıştığını belirtiyordu. Dolayısıyla önümüzdeki sene 27 inç 4K OLED monitörler yaygınlaşmaya başlayacak gibi görünüyor.

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