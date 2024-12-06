Asus, dünyanın ilk 27 inç 4K OLED monitörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

CES 2025'te tanıtılması bekleniyor
Monitörün yenileme hızıyla ilgili bir bilgi bulunmasa da, büyük kardeşi gibi 240 Hz yenileme hızı sunması muhtemel. Monitörün 7 Ocak'ta başlayacak olan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor.
Şu anda çoğu 27 inç OLED oyun monitörü 1440p çözünürlüğe sahip. Önceki söylentiler, Samsung'un da 27 inç 4K bir OLED monitör üzerinde çalıştığını belirtiyordu. Dolayısıyla önümüzdeki sene 27 inç 4K OLED monitörler yaygınlaşmaya başlayacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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