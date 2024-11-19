Oyuncu odaklı Asus ROG Phone 9 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Asus, ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'dan oluşan ROG Phone 9 serisini resmen tanıttı. Gelişmiş oyun deneyimi vadeden telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Asus ROG Phone 9 serisinin özellikleri

ROG Phone 9 serisi, 185 Hz'e kadar yüksek yenileme hızını destekleyen 6,78 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED LTPO ekran ile geliyor. 2500 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekranlar, HDR desteği ve %107 DCI-P3 renk gamını sunuyor ve Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan telefonlar, önceki nesle kıyasla CPU performansında %45, GPU performasında %40 artış getiriyor. 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle beraber cihazlar 3.121.390'lık rekor kıran bir AnTuTu puanına ulaşıyor.

Asus, %57 daha büyük grafit levha ve %12,5 daha büyük fan kanatları ve gelişmiş termal malzemeler içeren yeniden tasarlanmış AeroActive Cooler X Pro ile soğutma sistemini önemli ölçüde iyileştiriyor. Soğutucu ayrıca 2.1 stereo ses için bir subwoofer içeriyor. Telefonlar ayrıca daha sürükleyici bir oyun deneyimi için donanımsal omuz düğmelerini barındırıyor. Ek olarak seri, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda bile tutarlı yüksek performans sağlayan Kompozit Buhar Odası (CVC) teknolojisine sahip ROG Chill Case kılıf ile birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör ROG Phone 9 serisi, arka tarafta AniMe Vision isimli ekranıla birlikte geliyor. Temel modelde 85 adet programlanabilir mini LED ve Pro'da 648 LED ile oyun tutkunları için gelişmiş özelleştirme ve çarpıcı görseller sunuyor.

ROG Phone 9, 50 MP Sony LYTIA 700 ana sensörünü içeren üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kamera, gelişmiş video stabilizasyonu için 6 eksenli gimbal içeriyor. Ana sensöre 13 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro sensör eşlik ediyor. ROG Phone 9 Pro ise makro sensör yerine 3x yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 32 MP telefoto kamera yer alıyor.

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ROG Phone 9 serisi, 65 W hızlı şarjı destekleyen 5800 mAh pil ile yüksek batarya ömrü vadediyor. Ayrıca 15 W Qi kablosuz şarj desteğinin yanında, Quick Charge 5.0 ve Power Delivery standartlarını da destekliyor.

Telefonlar ayrıca, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler, IP68sertifikası gibi özelliklerle eksiksiz bir paket sunuyor.

ROG Phone 9 serisi, oyuncular için özel oyun arayüzü sunan Android 15 temelli ROG UI ile kutudan çıkıyor. Asus, iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesini garanti ediyor.

Asus ROG Phone 9 serisinin fiyatları

Şuanda ön siparişe açık olan telefonlar ilk önce Uzak Doğu'da, Aralık ayında Avrupa'da, Ocak ayında ise Amerika'da satışa sunulacak.

Asus ROG Phone 9, 12 GB + 256 GB: 1099 euro

Asus ROG Phone 9, 12 GB + 512 GB: 1149 euro

Asus ROG Phone 9 Pro, 16 GB + 512 GB: 1300 euro

Asus ROG Phone 9 Pro, 24 GB + 1 TB: 1500 euro

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