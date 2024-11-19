Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncu odaklı Asus ROG Phone 9 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Asus, ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'dan oluşan ROG Phone 9 serisini resmen tanıttı. Gelişmiş oyun deneyimi vadeden telefonlar neler sunuyor?                   
    Asus ROG Phone 9 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Asus, ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'dan oluşan ROG Phone 9 serisini resmen tanıttı. Gelişmiş oyun deneyimi vadeden telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Asus ROG Phone 9 serisinin özellikleri

    ROG Phone 9 serisi, 185 Hz'e kadar yüksek yenileme hızını destekleyen 6,78 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED LTPO ekran ile geliyor. 2500 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekranlar, HDR desteği ve %107 DCI-P3 renk gamını sunuyor ve Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

    Asus ROG Phone 9 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan telefonlar, önceki nesle kıyasla CPU performansında %45, GPU performasında %40 artış getiriyor. 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle beraber cihazlar 3.121.390'lık rekor kıran bir AnTuTu puanına ulaşıyor.

    Asus, %57 daha büyük grafit levha ve %12,5 daha büyük fan kanatları ve gelişmiş termal malzemeler içeren yeniden tasarlanmış AeroActive Cooler X Pro ile soğutma sistemini önemli ölçüde iyileştiriyor. Soğutucu ayrıca 2.1 stereo ses için bir subwoofer içeriyor. Telefonlar ayrıca daha sürükleyici bir oyun deneyimi için donanımsal omuz düğmelerini barındırıyor. Ek olarak seri, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda bile tutarlı yüksek performans sağlayan Kompozit Buhar Odası (CVC) teknolojisine sahip ROG Chill Case kılıf ile birlikte geliyor.

    Asus ROG Phone 9 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    ROG Phone 9 serisi, arka tarafta AniMe Vision isimli ekranıla birlikte geliyor. Temel modelde 85 adet programlanabilir mini LED ve Pro'da 648 LED ile oyun tutkunları için gelişmiş özelleştirme ve çarpıcı görseller sunuyor.

    ROG Phone 9, 50 MP Sony LYTIA 700 ana sensörünü içeren üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kamera, gelişmiş video stabilizasyonu için 6 eksenli gimbal içeriyor. Ana sensöre 13 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro sensör eşlik ediyor. ROG Phone 9 Pro ise makro sensör yerine 3x yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 32 MP telefoto kamera yer alıyor.

    ROG Phone 9 serisi, 65 W hızlı şarjı destekleyen 5800 mAh pil ile yüksek batarya ömrü vadediyor. Ayrıca 15 W Qi kablosuz şarj desteğinin yanında, Quick Charge 5.0 ve Power Delivery standartlarını da destekliyor.

    Telefonlar ayrıca, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler, IP68sertifikası gibi özelliklerle eksiksiz bir paket sunuyor.

    ROG Phone 9 serisi, oyuncular için özel oyun arayüzü sunan Android 15 temelli ROG UI ile kutudan çıkıyor. Asus, iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesini garanti ediyor.

    Asus ROG Phone 9 serisinin fiyatları

    Şuanda ön siparişe açık olan telefonlar ilk önce Uzak Doğu'da, Aralık ayında Avrupa'da, Ocak ayında ise Amerika'da satışa sunulacak. 

    • Asus ROG Phone 9, 12 GB + 256 GB: 1099 euro
    • Asus ROG Phone 9, 12 GB + 512 GB: 1149 euro
    • Asus ROG Phone 9 Pro, 16 GB + 512 GB: 1300 euro
    • Asus ROG Phone 9 Pro, 24 GB + 1 TB: 1500 euro
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 10 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şanzıman aşırı ısındı uyarısı mcp şanzıman televizyona su kaçarsa ne yapılmalı yabancılarda nah ne demek tetanoz aşısından sonra alkol alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Spark 20 PRO
    TECNO Spark 20 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız