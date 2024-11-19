Oyuncu odaklı Asus ROG Phone 9 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Asus ROG Phone 9 serisinin özellikleri
ROG Phone 9 serisi, 185 Hz'e kadar yüksek yenileme hızını destekleyen 6,78 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED LTPO ekran ile geliyor. 2500 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekranlar, HDR desteği ve %107 DCI-P3 renk gamını sunuyor ve Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.
Asus, %57 daha büyük grafit levha ve %12,5 daha büyük fan kanatları ve gelişmiş termal malzemeler içeren yeniden tasarlanmış AeroActive Cooler X Pro ile soğutma sistemini önemli ölçüde iyileştiriyor. Soğutucu ayrıca 2.1 stereo ses için bir subwoofer içeriyor. Telefonlar ayrıca daha sürükleyici bir oyun deneyimi için donanımsal omuz düğmelerini barındırıyor. Ek olarak seri, yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda bile tutarlı yüksek performans sağlayan Kompozit Buhar Odası (CVC) teknolojisine sahip ROG Chill Case kılıf ile birlikte geliyor.
ROG Phone 9, 50 MP Sony LYTIA 700 ana sensörünü içeren üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kamera, gelişmiş video stabilizasyonu için 6 eksenli gimbal içeriyor. Ana sensöre 13 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro sensör eşlik ediyor. ROG Phone 9 Pro ise makro sensör yerine 3x yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 32 MP telefoto kamera yer alıyor.
ROG Phone 9 serisi, 65 W hızlı şarjı destekleyen 5800 mAh pil ile yüksek batarya ömrü vadediyor. Ayrıca 15 W Qi kablosuz şarj desteğinin yanında, Quick Charge 5.0 ve Power Delivery standartlarını da destekliyor.
Telefonlar ayrıca, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler, IP68sertifikası gibi özelliklerle eksiksiz bir paket sunuyor.
ROG Phone 9 serisi, oyuncular için özel oyun arayüzü sunan Android 15 temelli ROG UI ile kutudan çıkıyor. Asus, iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesini garanti ediyor.
Asus ROG Phone 9 serisinin fiyatları
Şuanda ön siparişe açık olan telefonlar ilk önce Uzak Doğu'da, Aralık ayında Avrupa'da, Ocak ayında ise Amerika'da satışa sunulacak.
- Asus ROG Phone 9, 12 GB + 256 GB: 1099 euro
- Asus ROG Phone 9, 12 GB + 512 GB: 1149 euro
- Asus ROG Phone 9 Pro, 16 GB + 512 GB: 1300 euro
- Asus ROG Phone 9 Pro, 24 GB + 1 TB: 1500 euro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..