Asus P565; 800MHz'lik işlemcisiyle en hızlı akıllı telefon

Yeni modellerin arka arkaya giriş yaptığı cep telefonu arenasında tansiyon yükseliyor. Apple'ın iPhone ile fırtına gibi estiği pazarda dokunmatik ekranlı telefonlara olan ilgi her geçen gün biraz daha artarken, Blackberry ile yaygınlaşan ve profesyonelleri hedef alan iş telefonlarının yanı sıra yüksek çözünürlükte video ve görüntü kaydı yapabilen modellerin lanse edilmesi kullanıcılara fiyat ve çeşitlilik anlamda olumlu yansımaya devam ediyor. Öte yandan Google'ın Android isimli yeni mobil platformuyla birlikte akıllı telefonlara olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Yüksek performanslı anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Tayvanlı Asus, başta dizüstü bilgisayarlar olmak üzere son kullanıcılara yönelik olarak farklı boyut ve özellikte mobil çözümler de hazırlıyor. Her ne kadar ülkemizde Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola veya LG kadar popüler olmasa da hazırladığı dikkat çekici modeller ile son dönemde cep telefonu pazarındaki marka bilinirliğini ve popülaritesini arttırmayı başaran Asus önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağı yeni telefonuyla ses getirmeyi ve rakip firmaların benzer modelleri karşısında iddialı olmayı hedefliyor.

Asus yaptığı açıklama ile dünyanın en hızlı akıllı telefonunu hazırladığını duyurdu. Firmanın P565 isimli yeni modeli yüksek hızda çalışan işlemcisi, teknik alt yapısı ve kolay kullanıma olanak tanıdığı söylenen özel arayüzü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Yumuşak hatlarıyla dikkat çeken, parklak siyah kasası ile lık bir tasarıma sahip olan yeni PDA sınıfındaki yeni telefonun öne çıkarılan ve üzerinde durulan temel detayı sistemin can damarı olan işlemcisi. Zira P565 üzerinde Marvell tarafından geliştirilen ve 800MHz'de çalışan TavorP işlemcisi yer alıyor.

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Cep telefonlarında kullanılan işlemciler son günlerin önemli tartışma konularından birisi durumunda. Zira Intel cephesinden ARM'a eleştri gelmiş ve iPhone'un yavaş çalıştığı, bunun arkasındaki temel nedenin ise kullanılan ARM çözümlerinin olduğu iddia edilmişti. Asus'un en hızlı PDA ve iş telefonu olarak lanse ettiği P565 üzerindeki 800MHz'lik işlemciyi geliştirilen Marvell ise hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Intel'in cep telefonları için işlemci geliştiren Xscale operasyonunu satın almasıyla adını duyurmuş ve akıllı telefonları gözüne kestirdiğinin işaretlerini vermişti.

Asus'un dokunmatik kontrollü yeni telefonu Glide adı verilen özel bir arayüz ile geliyor. Firmanın iddiasına göre arayüz ve işlemci uyumluluğu sayesinde kullanıcılar menüler arasında kolayca geçiş yapabilecek, dosyaları eş zamanlı olarak düzenleyebilecek ve uygulamaları daha hızlı çalıştırabilecekler. 2.8” VGA (480x640) ekrana sahip olan telefon, Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemiyle geliyor. 102 x 60.5 x 16 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında olan telefon, iPhone 3G'den 13 gram daha hafif, HTC Touch Diamond'dan ise 10 gram daha ağır.

Özellikle profesyonelleri hedef alan akıllı telefonlarda öne çıkan detaylardan biri de bellek kapasitesi. Asus P565'in bellek yapılanması 256MB Flash + 128MB DDR SDRAM olarak konfigüre edilmiş. Yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için MicroSD slotu üzerinden bellek kartı desteği de sunan P565, 3G modunda 3 saat, 2G modunda ise 4 saat konuşma süresi ayrıca yine 3G modunda 250-300, 2G modunda ise 200-250 saat bekleme süresi sunuyor. Konuşma sürelerinden bahsetmişken telefonun 1300mAH Li-iyon pil kullandığını da belirtelim.

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Bar tip form faktöre sahip olan Asus P565, HSDPA 3.6Mbps, UMTS 2100, EDGE/GPRS/GSM 900/1800/1900, Class 10 tipi ağlar üzerinde çalışabiliyor ve bu sayede kullanıcılarına alternatif ağlar üzerinde konuşabilme veya online olabilme fırsatı da sunuyor. Yeni nesil akıllı telefonlar için olmazsa olmaz özelliklerden biri de kablosuz iletişim desteği. Bu noktada WLAN 802.11b+g ve Bluetooth 2.0+EDR özelliklerine sahip olan Asus P565, PC üzerinden uygulama güncellemeleri için USB v1.1(FS) arabirimini de desteklemekte.

Çoklu ortam yetenekleri de günümüz telefonlarında satın almayı etkileyen önemli paratmetreler arasında yer alıyor. P565 üzerinde çift kamera yer alıyor. 3MP çözünürlüğündeki ana kamera tahmin edebileceğiniz üzere telefonun arkasında yer alırken ön tarafa konumlandırılan 300K çözünürlüğündeki ikinci kamera ise görüntülü iletişim için kullanılıyor. SiRF Star III (InstantFix) ile GPS desteği de sunan telefon, MPEG4@QVGA 24fps / H.263@QCIF 24fps'de video kaydı yapabiliyor ve MPEG4@QVGA 30fps ile H.263@QCIF 30fps videoları oynatabiliyor.

Çoklu ortam özellikleri dahilinde JPEG, PNG, GIF ve BMP gibi resim, MP3, WMA, 3GP, AAC ve AAC+ gibi ses dosyalarına destek veren Asus P565, zil sesi olarak MP3 / MIDI dosyalarını kullanabiliyor. Java uyumlu olan - J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) - telefon ilk etapta iş dünyasını hedef aldığı için profesyonel özellikleri de önemli. Bu noktada Asus'un yeni modeli ofis çalışmaları dahilinde Word (editör), Excel (editör), PowerPoint (görüntüleyeici) ayrıca hızlı iletişim için Windows Live, MSN, Voice Commander ve Push Email (Exchange Server) desteği de sunuyor.

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Ayrıca kartvizit tanımlama ve PDF görüntüleme gibi özelliklere de sahip olan P565 ile Asus oldukça iddialı. 800MHz'lik işlemcisi ile sınıfında dünyanın en hızlı telefonu olduğu iddia edilen P565, tasarımı, arayüzü ve destek verdiği uygulamalar ile PDA pazarında Asus'un yeni silahıolacak ve başta HTC olmak üzere sektöre yön veren firmaların benzer modelleriyle aynı pist üzerinde damalı bayrağı ilk gören model olmak için çaba gösterecek. Asus, P565'in fiyatını ve kullanıma sunulacağı tarihi ise henüz açıklamadı.