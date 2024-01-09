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    Asus ROG Phone 8 tanıtıldı: 165Hz ekran, 2500 nit parlaklık, mini LED aydınlatma

    Asus ROG Phone 8 oyuncu telefonu 165Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 24GB RAM, 1TB kapasite, OIS kamera paketi ve mini LED arka aydınlatma ile geliyor.  
    Asus ROG Phone 8 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asus ROG Phone 8 oyuncu telefonu standartları belirlemek için geliyor. Üst düzey bir ekranın yanında serinin en gelişmiş kamera sistemi ve yapay zekâ özellikleri ile oyuncuların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

    Asus ROG Phone 8 özellikleri

    • 6.78 inçlik AMOLED LTPO Full HD+ ekran
    • Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti,
    • 12GB/16GB/24GB LPDDR5X RAM
    • 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolama
    • 50MP Sony IMX890 ana sensör, melez dengeleme
    • 32MP RGBW ön kamera
    • Arka aydınlatma
    • 5500mAh batarya, 65W hızlı şarj

    Asus ROG Phone 8 oyuncu telefonu özellikleri ile rakiplerini kıskandıracak. 50MP ana sensör melez bir dengeleme sistemi ile desteklenirken 13MP ultra geniş lens ve 32MP 3x telefoto lens de OIS desteğine sahip. Ön kamera ise piksel bindirme ile 8MP detaylı fotoğraflar çekebiliyor.

    Ekran 165Hz tazeleme hızına çıkabilirken LTPO sayesinde de 1Hz-120Hz arasında dinamik olarak değişebiliyor. Ekran 2500 nit gibi etkileyici bir parlaklığa ulaşabilirken arka kapakta ise ikonik Aura RGB logosu yer alıyor.

    Asus ROG Phone 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Asus telefona bazı yapay zekâ özellikleri de eklemiş. Örneğin oyun içerisinde bir görev metnini algılayarak ilgili oynanış rehberini bulabiliyor. Ya da sistem içerisinde yapılan aramalar daha gelişmiş bir şekilde yapılıyor. Ayrıca AI Duvar Kâğıdı özelliği de kişiye göre otomatik seçilen arka planlar getiriyor.

    3.5mm jak girişi, 5 mıknatıslı hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Air Trigger tetik tuşları, çift frekans GPS, NFC diğer özellikleri arasında. Asus ROG Phone Pro ise farklı olarak daha büyük bellek seçenekleri ve arka tarafta 341 LED’li AniMe Vision mini LED logo barındırıyor. Her iki model de uygulama desteği de dahil Windows Bağlantısı uygulamasından tam olarak faydalanıyor.

    Asus ROG Phone 8 fiyatı ve çıkış tarihi

    • Asus ROG Phone 8 – 16GB/256GB: 1099$
    • Asus ROG Phone 8 – 16GB/512GB: 1199$
    • Asus ROG Phone 8 Pro – 24GB/1TB: 1499$

    Asus ROG Phone 8 amiral gemisi serisi Bahar aylarında piyasada olacak. Firmanın geleneksel AeroActive Cooler X fanlı soğutucusu ise daha büyük temas alanı sayesinde daha etkili bir soğutma yapıyor.  

    Asus ROG Phone 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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