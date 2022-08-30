ASUS'tan özel PC'lere özel kasa: Bu kasaya tam 13 fan takılabiliyor

Günümüzün yüksek performanslı işlemcileri ve ekran kartları, oyuncular, içerik üreticiler ve her türden kullanıcı için eşsiz bir işlemci gücü sunar ve bu gücü ortaya çıkaran soğutma sistemidir. ASUS, bilgisayar toplamayı seven kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir oyun kasası ile karşımızda. TUF Gaming GT502, sistemlerinde çok fazla soğutmaya ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden bir kasa.

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ASUS'un yeni oyuncu kasası: TUF Gaming GT502

Genelde TUF markasını orta seviye oyun sistemlerinde görürüz. ASUS, üst seviye oyun donanımları için daha tanınan ROG serisini kullanır. Ancak TUF kasası, geniş alan ve soğutma için çok yönlülük dahil olmak üzere kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. Kasa, çift bölmeli bir tasarıma sahip ve toplamda 13 adede kadar fan takmanıza izin veriyor.

PC kasası, 4 adet ARGB fan, 1 adet ARGB hub ile birlikte geliyor. Bu, çoğu sistem için çok fazla ancak kasada çok pahalı parçalar varsa veya çok fazla overclock yapmayı planlıyorsanız, ihtiyaç duyabilirsiniz. Kasa ayrıca soğutma konusunda çok yönlülük sunuyor; AIO soğutucular veya özel sıvı soğutma döngüsü için maksimum 360mm radyatör takmanıza izin veriyor.

Tam Boyutta Gör

Kasa, tüm parçaları rahatlıkla alabilecek kapasitede. Maksimum 400mm uzunluğunda ekran kartları, ATX anakartlar, ATX güç kaynakları ve hatta ekran kartınızı yatay olarak yerleştirmeyi seçmeniz durumunda dikey braketi destekliyor. Kasa, ister normal, orta seviye bir oyun bilgisayarı, ister en pahalı ekran kartını taşıyan bir sistem olsun, tüm bilgisayar üreticilerini memnun edecek birçok başka detayla (USB-C portu dahil zengin ön panel bağlantılarından kablo yönetimini kolaylaştıran yerleşik kablo klipslerine kadar) geliyor.

ASUS TUF Gaming GT502 özellikleri Form faktörü ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Boyut ve ağırlık 285 x 450 x 446mm, 12kg Materyal Çelik, plastik, temperli cam Ön giriş/çıkış 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C) 1 x Audio combo jack 1 x ARGB LED butonu 3.5" / 2.5" sürücü yuvası 4 Genişletme yuvası 8+3 Maksimum GPU uzunluğu 400mm Maksimum CPU soğutucu uzunluğu 163mm Maksimum PSU uzunluğu 200m Radyatör uyumluluğu Üst: 120/140/240/280/360mm Arka: 1 x 120mm Alt: 3 x 120mm Yan: 3 x 120mm Sağ: 2 x 140mm / 3 x 120mm Takılı gelen fanlar *plus modelinde Üst: 3 x 120mm Alt: 1 x 120mm Çıkarılabilir toz filtreleri Sağ / üst / alt Genişletme hubı *plus modelinde 5V ARGB 3-pin x6 Dahili aksesuarlar Dikey ekran kartı braketi (3 slot) VGA tutucu

Fiyatı açıklanmadı

ASUS’un oyun bilgisayarı toplayan kişileri hedefleyen yeni PC kasası TUF Gaming GT502’nin fiyatı belli değil.

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