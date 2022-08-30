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    ASUS'tan özel PC'lere özel kasa: Bu kasaya tam 13 fan takılabiliyor

    ASUS, sistem toplamayı sevenler için özel PC kasasını tanıttı. Çift bölmeli, termal tasarıma sahip ASUS TUF Gaming GT502, 13 fan kapasitesiyle dikkat çekiyor.   
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    ASUS TUF Gaming GT502

    Günümüzün yüksek performanslı işlemcileri ve ekran kartları, oyuncular, içerik üreticiler ve her türden kullanıcı için eşsiz bir işlemci gücü sunar ve bu gücü ortaya çıkaran soğutma sistemidir. ASUS, bilgisayar toplamayı seven kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir oyun kasası ile karşımızda. TUF Gaming GT502, sistemlerinde çok fazla soğutmaya ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden bir kasa.

    ASUS'un yeni oyuncu kasası: TUF Gaming GT502

    Genelde TUF markasını orta seviye oyun sistemlerinde görürüz. ASUS, üst seviye oyun donanımları için daha tanınan ROG serisini kullanır. Ancak TUF kasası, geniş alan ve soğutma için çok yönlülük dahil olmak üzere kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. Kasa, çift bölmeli bir tasarıma sahip ve toplamda 13 adede kadar fan takmanıza izin veriyor.

    PC kasası, 4 adet ARGB fan, 1 adet ARGB hub ile birlikte geliyor. Bu, çoğu sistem için çok fazla ancak kasada çok pahalı parçalar varsa veya çok fazla overclock yapmayı planlıyorsanız, ihtiyaç duyabilirsiniz. Kasa ayrıca soğutma konusunda çok yönlülük sunuyor; AIO soğutucular veya özel sıvı soğutma döngüsü için maksimum 360mm radyatör takmanıza izin veriyor.

    ASUS TUF Gaming GT502 kasa
    Tam Boyutta Gör

    Kasa, tüm parçaları rahatlıkla alabilecek kapasitede. Maksimum 400mm uzunluğunda ekran kartları, ATX anakartlar, ATX güç kaynakları ve hatta ekran kartınızı yatay olarak yerleştirmeyi seçmeniz durumunda dikey braketi destekliyor. Kasa, ister normal, orta seviye bir oyun bilgisayarı, ister en pahalı ekran kartını  taşıyan bir sistem olsun, tüm bilgisayar üreticilerini memnun edecek birçok başka detayla (USB-C portu dahil zengin ön panel bağlantılarından kablo yönetimini kolaylaştıran yerleşik kablo klipslerine kadar) geliyor.

    ASUS TUF Gaming GT502 özellikleri
    Form faktörü ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
    Boyut ve ağırlık 285 x 450 x 446mm, 12kg
    Materyal Çelik, plastik, temperli cam
    Ön giriş/çıkış

    2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A)

    1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C)

    1 x Audio combo jack

    1 x ARGB LED butonu
    3.5" / 2.5" sürücü yuvası 4
    Genişletme yuvası 8+3
    Maksimum GPU uzunluğu 400mm
    Maksimum CPU soğutucu uzunluğu 163mm
    Maksimum PSU uzunluğu 200m
    Radyatör uyumluluğu

    Üst: 120/140/240/280/360mm

    Arka: 1 x 120mm

    Alt: 3 x 120mm

    Yan: 3 x 120mm

    Sağ: 2 x 140mm / 3 x 120mm

    Takılı gelen fanlar

    *plus modelinde

    Üst: 3 x 120mm

    Alt: 1 x 120mm
    Çıkarılabilir toz filtreleri Sağ / üst / alt

    Genişletme hubı

    *plus modelinde

    		 5V ARGB 3-pin x6
    Dahili aksesuarlar

    Dikey ekran kartı braketi (3 slot)

    VGA tutucu

    Fiyatı açıklanmadı

    ASUS’un oyun bilgisayarı toplayan kişileri hedefleyen yeni PC kasası TUF Gaming GT502’nin fiyatı belli değil.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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