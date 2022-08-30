ASUS'tan özel PC'lere özel kasa: Bu kasaya tam 13 fan takılabiliyor

- ASUS'un yeni oyuncu kasası: TUF Gaming GT502
- ASUS TUF Gaming GT502 özellikleri
- Fiyatı açıklanmadı
- Yorumlar
Günümüzün yüksek performanslı işlemcileri ve ekran kartları, oyuncular, içerik üreticiler ve her türden kullanıcı için eşsiz bir işlemci gücü sunar ve bu gücü ortaya çıkaran soğutma sistemidir. ASUS, bilgisayar toplamayı seven kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir oyun kasası ile karşımızda. TUF Gaming GT502, sistemlerinde çok fazla soğutmaya ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden bir kasa.
ASUS'un yeni oyuncu kasası: TUF Gaming GT502
Genelde TUF markasını orta seviye oyun sistemlerinde görürüz. ASUS, üst seviye oyun donanımları için daha tanınan ROG serisini kullanır. Ancak TUF kasası, geniş alan ve soğutma için çok yönlülük dahil olmak üzere kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. Kasa, çift bölmeli bir tasarıma sahip ve toplamda 13 adede kadar fan takmanıza izin veriyor.
PC kasası, 4 adet ARGB fan, 1 adet ARGB hub ile birlikte geliyor. Bu, çoğu sistem için çok fazla ancak kasada çok pahalı parçalar varsa veya çok fazla overclock yapmayı planlıyorsanız, ihtiyaç duyabilirsiniz. Kasa ayrıca soğutma konusunda çok yönlülük sunuyor; AIO soğutucular veya özel sıvı soğutma döngüsü için maksimum 360mm radyatör takmanıza izin veriyor.
Kasa, tüm parçaları rahatlıkla alabilecek kapasitede. Maksimum 400mm uzunluğunda ekran kartları, ATX anakartlar, ATX güç kaynakları ve hatta ekran kartınızı yatay olarak yerleştirmeyi seçmeniz durumunda dikey braketi destekliyor. Kasa, ister normal, orta seviye bir oyun bilgisayarı, ister en pahalı ekran kartını taşıyan bir sistem olsun, tüm bilgisayar üreticilerini memnun edecek birçok başka detayla (USB-C portu dahil zengin ön panel bağlantılarından kablo yönetimini kolaylaştıran yerleşik kablo klipslerine kadar) geliyor.
|Form faktörü
|ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
|Boyut ve ağırlık
|285 x 450 x 446mm, 12kg
|Materyal
|Çelik, plastik, temperli cam
|Ön giriş/çıkış
|
2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A)
1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C)
1 x Audio combo jack
1 x ARGB LED butonu
|3.5" / 2.5" sürücü yuvası
|4
|Genişletme yuvası
|8+3
|Maksimum GPU uzunluğu
|400mm
|Maksimum CPU soğutucu uzunluğu
|163mm
|Maksimum PSU uzunluğu
|200m
|Radyatör uyumluluğu
|
Üst: 120/140/240/280/360mm
Arka: 1 x 120mm
Alt: 3 x 120mm
Yan: 3 x 120mm
Sağ: 2 x 140mm / 3 x 120mm
|
Takılı gelen fanlar
*plus modelinde
|
Üst: 3 x 120mm
Alt: 1 x 120mm
|Çıkarılabilir toz filtreleri
|Sağ / üst / alt
|
Genişletme hubı
*plus modelinde
|5V ARGB 3-pin x6
|Dahili aksesuarlar
|
Dikey ekran kartı braketi (3 slot)
VGA tutucu
Fiyatı açıklanmadı
ASUS’un oyun bilgisayarı toplayan kişileri hedefleyen yeni PC kasası TUF Gaming GT502’nin fiyatı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: