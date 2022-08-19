13. nesil Intel Core i9 13900KF sıvı soğutma ile 6.1 GHz'e aşırtıldı

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Intel'in yaklaşmakta olan 13. nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD'nin yeni nesil işlemcileri ile yoğun bir rekabete girmesini beklediğimiz Intel Raptor Lake işlemciler, görünen o ki hız aşırtma senaryolarında da başarılı duruyor. Bu bağlamda Core i9-13900KF işlemcisinin sıvı soğutma ile hız aşırtılarak test edildiği iddia ediliyor.

Intel Core i9-13900K, performans testinde: Neler sunuyor? 1 gün önce eklendi

Teste konuk olduğu iddia edilen Intel Core i9 13900KF'nin, mühendislik örneği olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Raptor Lake ailesinin amiral gemisi olan Core i9 13900K'nın 24 çekirdek ve 32 izlek birime sahip olması bekleniyor. İşlemcide ayrıca, 8 P-Core ve 16 E-Core konfigürasyonu kullanılacak. Ek olarak işlemcinin taban frekans hızı 3.0 Ghz, boost frekansı ise 5.8 Ghz olacak.

Core i9 13900KF, Core i9 12900K'dan yüzde 65 daha hızlı

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Aktarılanlara göre sıvı soğutma kullanılarak Core i9 13900KF'de yer alan P çekirdekleri 6.1 GHz'e, E çekirdekleri ise 5.2 Ghz'e kadar aşırtılmış ve CPU-z üzerinde test edilerek kararlı bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiş. Elde edilen sonuçlar, hali hazırda piyasada bulunan Core i9 12900K modeliyle kıyaslanmış. Sonuçlara göre Core i9 13900KF 6.1/5.2 GHz versiyonu, Core i9 12900K'ya göre yüzde 65 daha hızlı.

Core i9 13900K vs Core i9 12900K Test/İşlemci Core i9 12900K Core i9 13900K Core i9 13900KF (OC) CPU-Z 11,348 16,606 19,551

Tüm bunların yanında test edilen Core i9 13900KF, yukarıda bahsettiğimiz gibi bir mühendislik örneği. Dolayısıyla nihai ürün olmamasına rağmen kararlı bir aşırtma sunması, işlemciler piyasaya çıktığında bizlere daha fazlasını sunabileceğine işaret ediyor olabilir. 13.nesil Intel Raptor Lake işlemci ailesinin Intel'in 27 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte duyurması ve Ekim ayında AMD Ryzen 7000 ile aynı zamanda piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Intel Core i9 13900KF sıvı soğutma ile 6.1 GHz'e aşırtıldı