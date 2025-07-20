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    watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelecek 8 kullanışlı özellik

    Apple, yeni Apple Watch modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte watchOS 26'yı yayınlayacak. Güncelleme, Apple Watch'u daha akıllı ve kullanışlı hale getirecek birçok yeni özellik getiriyor.

    watchOS 26 yeni kullanışlı özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, sonbaharda yeni cihazlarını tanıtacak ve etkinlikten kısa bir süre sonra iOS 26, watchOS 26 ve diğer yeni yazılımlarını dağıtacak. En çok beklenen güncellemelerden biri de watchOS 26. watchOS 26, özellikle yeni Apple Watch modellerini daha kullanışlı ve akıllı hale getirecek.

    watchOS 26 ile Apple Watch, daha kullanışlı ve akıllı hale gelecek

    watchOS 26'yı destekleyen bir saatiniz varsa, Eylül ayında yazılım kullanıma sunulduğunda Apple Watch'unuzla yapabileceğiniz 10 yeni özellik:

    • Hoparlör sesini otomatik ayarlama
    • Bilek hareketiyle bildirim ve aramaları kapatma
    • Mesajları çevirme
    • Akıllı Gruplama ipuçları
    • Denetim Merkezi’ni sıfırlama
    • Antrenman türüne ve kişiye özel müzik çalma
    • Workout Buddy ile kişiye özel sesli motivasyon
    • Apple Notları oluşturma

    Apple Watch, sessiz modda değilken gelen bildirimlerin, aramaların ve Siri yanıtlarının ses seviyesini ortam gürültüsüne göre otomatik olarak ayarlar.

    Yeni Apple Watch modellerinde bilek hareketi, bildirimleri tek elle kapatmaya olanak tanıyor. Bildirimleri kapatmak, zamanlayıcıları ve alarmları sessize almak veya saat kadranına geri dönmek için bileği çevirmek yeterli oluyor.

    watchOS 26, ‌Apple Intelligence‌ ile Mesajlar uygulamasında gelen mesajları ve yanıtları otomatik olarak çeviren Canlı Çeviri özelliğini destekliyor. Bu özellik, Apple Watch Series 9, Series 10 ve Ultra 2'de çalışıyor.

    Akıllı Gruplama artık bağlamsal veriler, sensör bilgileri ve rutinleri kullanarak öneriler sunuyor. Bunlar, ekranda görsel uyarılar olarak görünüyor. Örneğin; kullanıcı her zaman spor yaptığı bir yere gittiğinde Apple Watch, antrenman önerisinde bulunuyor ve tek dokunuşla kullanıcının antrenmanı başlatmasını sağlıyor.

    watchOS 26 ile Apple Watch’un Denetim Merkezi yüklü uygulamalara göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca kullanıcıların Denetim Merkezi’ni sıfırlamalarına olanak tanıyan yeni bir seçenek sunuyor.

    watchOS 26 ile Apple, Fitness uygulamasını yeniledi. Apple Watch, kullanıcının dinlediği şarkılara ve antrenman türüne göre otomatik olarak müzik çalıyor.

    Apple Intelligence destekli Workout Buddy özelliği, kişiye özel sesli motivasyon sağlıyor. Örneğin; kullanıcı koşuya başladığında ona özel bir motivasyon konuşması yaparak o hafta kaç kilometre yürüdüğünü veya aktivite halkaları hedeflerine ne kadar yaklaştığını hatırlatıyor. Kişinin antrenmanı sırasında koşu dilimleri gibi önemli anları işaretleyebiliyor veya fitness geçmişine göre yeni bir kilometre taşına ulaşması halinde bilgi verebiliyor. Workout Buddy antrenman istatistiklerini özetleyerek kullanıcının başarısını tebrik ediyor.

    watchOS 26 ile Notlar uygulaması Apple Watch'a geliyor ve sabitleme, kilit açma ve ‌Siri‌ veya dikte yoluyla not oluşturma gibi işlevler sunuyor. Hızlı not oluşturma için Denetim Merkezi’ne eklenebilen araç takımı da mevcut.

    watchOS 26 şu anda geliştirici beta test aşamasında. Bu sonbaharda iOS 26 ile birlikte watchOS 26 final sürümü de uyumlu Apple Watch’lara (Apple Watch Series 6 ve daha yeni modeller) gönderilecek.

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