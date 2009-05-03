Asus ve MSI, Nvidia Ion tabanlı çözümler hazırlamayabilir

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Başta Acer olmak üzere pek çok bilgisayar ve donanım üreticisinin Nvidia'nın Ion platformunu temel alan nettop ve netbook tasarımları üzerinde çalıştığı biliniyor. Intel'in Atom işlemcisiyle, DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcili GeForce 9400M yonga setini bir araya getiren Ion platformunun, mevcut Intel çözümlerine göre özellikle video ve grafik konusundaki başarısı merak uyandırırken sektör devi isimlerden Asus ve MSI'ın, Ion platformunu gündemlerine almayacakları söyleniyor.

Daha önceki haberlerimizde Ion platformuna, Intel'in pek olumlu bakmadığını belirtmiştik. Asus ve MSI'ın da Intel ile olan ilişkilerinin etkilenmemesi adına Ion tabanlı çözümlere en azından şu aşamada uzak oldukları belirtiliyor. Her iki üretici için de Atom işlemcili netbook modelleri, toplam satışları içerisinde önemli bir yer teşkil ederken, bu durumun etkilenmemesi ve işlemci sağlayacısı olan Intel ile aralarının bozulmaması için Ion platformu üzerine hazırlanan herhangi bir yeni sistemi en azıdan yakın zamanda tanıtmaları beklenmiyor.

Bu arada Mart ayında Almanya'da yapılan CeBIT Hannover 2009 fuarında, Atom işlemcili ve ATi/Nvidia işlemcili nettoplarını gösteren Asus ve MSI'ın aksine çok sayıda üreticinin Ion tabanlı yeni nesil ürünlerini ay içerisinde duyurması veya Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında görücüye çıkartması bekleniyor.