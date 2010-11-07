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Asus, VE serisi 6 yeni monitör duyurdu

8 yıl
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yaptığı açıklamayla mevcut ürün gamını altı yeni monitör ile güncellediğini duyurdu. 20-inç boyutundaki VE208D ve VE208N, 21.5-inç boyutundaki VE228H ve VE228T, 23.6-inç boyutundaki VE247H ve 24-inç boyutundaki VE248H modelleriyle hemen her segmentte yeni model sunan firma, monitörlerin tamamında LED backlit teknolojisine yer verildiğini belirtirken, dinamik karşıtlık oranlarının 10,000,000:1 olduğunu ve Splendid görüntü iyileştirme teknolojisiyle donatıldıklarını açıkladı.

Farklı özelliklere sahip olan yeni monitörlerin Asus tarafından açıklanan resmi detayları şu şekilde;

 VE208D

 Çözünürlük: 1600 x 900 piksel
Tepki Süresi : 5ms
En yüksek parlaklık : 250 cd/m2
Bağlantı : D-Sub
Fiyat : 129 Avro

 VE208N

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi: 5ms 
En yüksek parlaklık: 250 cd/m2
Bağlantı: D-Sub, DVI
Fiyat : 139 Avro

 VE228H

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki süresi : 5ms
En yüksek parlaklık : 250 cd/m2
Bağlantı: D-Sub, DVI, HDMI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat: 189 Avro

 VE228T

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi : 5ms
En yüksek parlaklık : 250 cd/m2
Bağlantı : D-Sub, DVI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat : 179 Avro

 VE247H

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi : 2ms
En yüksek parlaklık : 300 cd/m2
Bağlantı: D-Sub, DVI, HDMI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat: 239 Avro

 VE248H

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi : 2ms
En yüksek parlaklık: 250 cd/m2
Bağlantı : D-Sub, DVI, HDMI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat: 249 


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spankman 8 yıl
@Batuist IPS nedir bilgilendirirmisiniz?
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Batuist 8 yıl

spankman

@Batuist IPS nedir bilgilendirirmisiniz?

bknz google
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OverClocK1ng 8 yıl
VE247H iyiymiş. İlk defa LED monitörde 300 kandil görüyorum. Eğer öyleyse çok iyi.
Benim 21.5" LED'de FullHD çözünürlükte ve yazılar biraz ufak kalıyor. Biraz daha bekleyip HDMI portlu 24" bir White LED Backlight monitöre geçmek istiyorum.
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Batuist 8 yıl
Artık ips panel monitörlerin daha fazla yaygınlaştığını görmek istiyorum.. bunların hepsi birbirinin aynı.. model ismini değiştiriyorlar adı "yeni" oluyor... Baksan değişen birşey yok..
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