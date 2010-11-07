Asus, VE serisi 6 yeni monitör duyurdu

Asus yaptığı açıklamayla mevcut ürün gamını altı yeni monitör ile güncellediğini duyurdu. 20-inç boyutundaki VE208D ve VE208N, 21.5-inç boyutundaki VE228H ve VE228T, 23.6-inç boyutundaki VE247H ve 24-inç boyutundaki VE248H modelleriyle hemen her segmentte yeni model sunan firma, monitörlerin tamamında LED backlit teknolojisine yer verildiğini belirtirken, dinamik karşıtlık oranlarının 10,000,000:1 olduğunu ve Splendid görüntü iyileştirme teknolojisiyle donatıldıklarını açıkladı.

Farklı özelliklere sahip olan yeni monitörlerin Asus tarafından açıklanan resmi detayları şu şekilde;

VE208D

Çözünürlük: 1600 x 900 piksel

Tepki Süresi : 5ms

En yüksek parlaklık : 250 cd/m2

Bağlantı : D-Sub

Fiyat : 129 Avro

VE208N



Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Tepki Süresi: 5ms

En yüksek parlaklık: 250 cd/m2

Bağlantı: D-Sub, DVI

Fiyat : 139 Avro

VE228H

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Tepki süresi : 5ms

En yüksek parlaklık : 250 cd/m2

Bağlantı: D-Sub, DVI, HDMI

Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör

Fiyat: 189 Avro

VE228T

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Tepki Süresi : 5ms

En yüksek parlaklık : 250 cd/m2

Bağlantı : D-Sub, DVI

Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör

Fiyat : 179 Avro

VE247H

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Tepki Süresi : 2ms

En yüksek parlaklık : 300 cd/m2

Bağlantı: D-Sub, DVI, HDMI

Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör

Fiyat: 239 Avro

VE248H

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Tepki Süresi : 2ms

En yüksek parlaklık: 250 cd/m2

Bağlantı : D-Sub, DVI, HDMI

Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör

Fiyat: 249