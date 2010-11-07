Asus, VE serisi 6 yeni monitör duyurdu

Asus yaptığı açıklamayla mevcut ürün gamını altı yeni monitör ile güncellediğini duyurdu. 20-inç boyutundaki VE208D ve VE208N, 21.5-inç boyutundaki VE228H ve VE228T, 23.6-inç boyutundaki VE247H ve 24-inç boyutundaki VE248H modelleriyle hemen her segmentte yeni model sunan firma, monitörlerin tamamında LED backlit teknolojisine yer verildiğini belirtirken, dinamik karşıtlık oranlarının 10,000,000:1 olduğunu ve Splendid görüntü iyileştirme teknolojisiyle donatıldıklarını açıkladı.
Farklı özelliklere sahip olan yeni monitörlerin Asus tarafından açıklanan resmi detayları şu şekilde;
VE208D
Çözünürlük: 1600 x 900 piksel
Tepki Süresi : 5ms
En yüksek parlaklık : 250 cd/m2
Bağlantı : D-Sub
Fiyat : 129 Avro
VE208N
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi: 5ms
En yüksek parlaklık: 250 cd/m2
Bağlantı: D-Sub, DVI
Fiyat : 139 Avro
VE228H
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki süresi : 5ms
En yüksek parlaklık : 250 cd/m2
Bağlantı: D-Sub, DVI, HDMI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat: 189 Avro
VE228T
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi : 5ms
En yüksek parlaklık : 250 cd/m2
Bağlantı : D-Sub, DVI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat : 179 Avro
VE247H
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi : 2ms
En yüksek parlaklık : 300 cd/m2
Bağlantı: D-Sub, DVI, HDMI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat: 239 Avro
VE248H
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Tepki Süresi : 2ms
En yüksek parlaklık: 250 cd/m2
Bağlantı : D-Sub, DVI, HDMI
Ses: 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlör
Fiyat: 249
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Benim 21.5" LED'de FullHD çözünürlükte ve yazılar biraz ufak kalıyor. Biraz daha bekleyip HDMI portlu 24" bir White LED Backlight monitöre geçmek istiyorum.