Asus ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Asus, yeni akıllı telefonu ZenFone 10’u 29 Haziran'da görücüye çıkaracağını duyurmuştu. Yakın bir zamanda ise cihazın tasarım ve renk seçeneklerinin görüntülendiği bir paylaşım ortaya çıktı.

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İşte Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülecek Asus ZenFone 10'un bilinen özellikleri:

5.9 inç ekran büyüklüğüne ve 120 Hz AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen Asus ZenFone 10'un çerçevesinde anten hatlar bulunmakta. Paylaşılan resimlere göre cihazın sağ tarafında, güç düğmesi ve ses tuşları bulunurken alt tarafında ise mikrofon ve hoparlör ızgarasıyla çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. 16GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, 67W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile kutudan çıkacak. Son olarak 29 Haziran'da piyasaya sürülecek cihazın 750 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.

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Asus ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı