Asus ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikleri

İşte Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülecek Asus ZenFone 10'un bilinen özellikleri:
5.9 inç ekran büyüklüğüne ve 120 Hz AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen Asus ZenFone 10'un çerçevesinde anten hatlar bulunmakta. Paylaşılan resimlere göre cihazın sağ tarafında, güç düğmesi ve ses tuşları bulunurken alt tarafında ise mikrofon ve hoparlör ızgarasıyla çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi