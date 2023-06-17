Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikleri

    29 Haziran'da piyasaya çıkması beklenen Asus'un yeni akıllı telefonu ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı. İşte 4 farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihazın detayları:
    Oy Ver
    Asus ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Asus, yeni akıllı telefonu ZenFone 10’u 29 Haziran'da görücüye çıkaracağını duyurmuştu. Yakın bir zamanda ise cihazın tasarım ve renk seçeneklerinin görüntülendiği bir paylaşım ortaya çıktı. 

    İşte Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülecek Asus ZenFone 10'un bilinen özellikleri:

    5.9 inç ekran büyüklüğüne ve 120 Hz AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen Asus ZenFone 10'un çerçevesinde anten hatlar bulunmakta. Paylaşılan resimlere göre cihazın sağ tarafında, güç düğmesi ve ses tuşları bulunurken alt tarafında ise mikrofon ve hoparlör ızgarasıyla çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.

    Asus ZenFone 10'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. 16GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, 67W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile kutudan çıkacak. Son olarak 29 Haziran'da piyasaya sürülecek cihazın 750 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    program hdmi bağlantısı ile görüntülenemez çifte vatandaş telefon kaydı yamatr güvenilir mi ferroli kombi yorumları mecidiyeköyden kadıköye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız