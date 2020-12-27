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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var

    29 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Huawei Y5 2019 akıllı telefon ve Huawei GT2e akıllı saat dikkat çekiyor. Ayrıca LG’nin 24 inçlik monitör modeli de uygun fiyatta.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var
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    Yılın son günlerinde perkande gıda mağazalarında da elektronik cihaz hareketliliği yaşanıyor. Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 akıllı telefon ve Huawei GT2e akıllı saat satışa çıkacak.

    29 Aralık A101 aktüel ürünler

    Yılbaşı olması nedeniyle A101 aktüel ürünler daha erken raflara çıkacak. 29 Aralık A101 aktüel ürünler arasında uzun pil ömrü ile Huawei GT2e akıllı saat dikkat çekiyor. 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saatte GPS, otomatik egzersiz modu başlatma, gelişmiş uyku ve nabız takibi, GPS, 7-14 gün arasında kullanım süresi gibi özellikler mevcut. 799TL fiyat etiketi piyasa ile aynı.

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    Diğer taraftan Huawei Y5 2019 akıllı telefon modeli de satışa çıkacak. Geçen yılın modelinde 5.71 inçlik HD ekran, damla çentik, 4 çekirdekli MediaTek yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera, 3020mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 1699TL fiyatı piyasa ile aynı.

    Bunun yanında LG’nin 24 inçlik monitör modeli 799TL ile bir miktar uygun görünüyor. Philips 10000mAh kapasiteli powerbank, Xiaomi Mi Band 4, WD 1TB USB 3.0 HDD, SanDisk USB 3.0 32GB bellek, Xiaomi Earbuds 2 kulaklık, WiFi Pro sinyal arttırıcı da satılacak ürünler arasında.

     



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    AdBlue4you 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Piyasa fiyatıyla fark yok hemen hemen
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    Last Troll Bender 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saat zaten piyasa fiyatında. Xiaomi Wifi extender ve bileklik de öyle.
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    tornado34 (Önder Pektaş) 36 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Huawei GT2 olsaydı keşke ama bu fiyata zaten online alışveriş sitelerinde mevcut.

    LG monitör mibox stick ile iş görür kumandasi da var. Ama çözünürlük HD dikkat etsinler(FHD degil) alacaklar.
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) tornado34
    60hz bir monitör için bu para hayatta verilmez, resmen çöp.
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