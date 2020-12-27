Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var

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Yılın son günlerinde perkande gıda mağazalarında da elektronik cihaz hareketliliği yaşanıyor. Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 akıllı telefon ve Huawei GT2e akıllı saat satışa çıkacak.

29 Aralık A101 aktüel ürünler

Yılbaşı olması nedeniyle A101 aktüel ürünler daha erken raflara çıkacak. 29 Aralık A101 aktüel ürünler arasında uzun pil ömrü ile Huawei GT2e akıllı saat dikkat çekiyor. 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saatte GPS, otomatik egzersiz modu başlatma, gelişmiş uyku ve nabız takibi, GPS, 7-14 gün arasında kullanım süresi gibi özellikler mevcut. 799TL fiyat etiketi piyasa ile aynı.

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Diğer taraftan Huawei Y5 2019 akıllı telefon modeli de satışa çıkacak. Geçen yılın modelinde 5.71 inçlik HD ekran, damla çentik, 4 çekirdekli MediaTek yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera, 3020mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 1699TL fiyatı piyasa ile aynı.

Bunun yanında LG’nin 24 inçlik monitör modeli 799TL ile bir miktar uygun görünüyor. Philips 10000mAh kapasiteli powerbank, Xiaomi Mi Band 4, WD 1TB USB 3.0 HDD, SanDisk USB 3.0 32GB bellek, Xiaomi Earbuds 2 kulaklık, WiFi Pro sinyal arttırıcı da satılacak ürünler arasında.

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