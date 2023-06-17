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    Anlık Bildirim

    Samsung cihazlara gelecek ilk Android 14 beta, Temmuz ayında yayına sunulacak

    Samsung'un Android 14 beta yayın çizelgesi ortaya çıktı. İlk olarak Samsung Galaxy S23 ailesine gelecek Android 14 beta, Temmuz ayının sonlarında yayına sunulacak.
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    Samsung'a gelecek ilk Android 14 beta, Temmuz ayında yayında Tam Boyutta Gör
    Samsung kullanıcıları, uzun zamandır Android 14'ü deneyimlemeyi bekliyordu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre bu bekleyiş yakında sona erebilir. Zira rapora göre Temmuz ayının sonlarına doğru Galaxy S23 ailesi, Android 14 beta'ya kavuşacak. 

    Galaxy S23 ailesi, Temmuz ayının 3. haftasında One UI 6 beta'ya kavuşacak

    Google, bu yılın başlarında Android 14 beta'yı yayına sunmaya başladı. Şimdiye kadar Pixel cihazlarda kullanılabilen Android 14 beta, SamMobile tarafından hazırlanan rapora göre Temmuz ayının 3. haftasında Galaxy S23 serisine gelecek. 

    Samsung'a gelecek ilk Android 14 beta, Temmuz ayında yayında Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda One UI 6.0 desteğiyle uygulamaları güncellemeye başlayan Samsung, Android 14 beta 3 ile sürümün kararlılığa ulaşması üzerine One UI 6.0'ı geliştirmeye başladı ve Temmuz ayında Android 14 beta ile birlikte Galaxy S23 serisine gelecek. 

    Yaklaşan One UI 6 beta güncellemesinin resmi olarak ne zaman duyurulacağı henüz belli değil. Ancak şirket, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ile birlikte yeni One UI güncellemesini piyasaya sürebilir.

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    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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