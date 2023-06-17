Samsung cihazlara gelecek ilk Android 14 beta, Temmuz ayında yayına sunulacak

Galaxy S23 ailesi, Temmuz ayının 3. haftasında One UI 6 beta'ya kavuşacak
Google, bu yılın başlarında Android 14 beta'yı yayına sunmaya başladı. Şimdiye kadar Pixel cihazlarda kullanılabilen Android 14 beta, SamMobile tarafından hazırlanan rapora göre Temmuz ayının 3. haftasında Galaxy S23 serisine gelecek.
Yaklaşan One UI 6 beta güncellemesinin resmi olarak ne zaman duyurulacağı henüz belli değil. Ancak şirket, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ile birlikte yeni One UI güncellemesini piyasaya sürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi