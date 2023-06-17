Samsung cihazlara gelecek ilk Android 14 beta, Temmuz ayında yayına sunulacak

Tam Boyutta Gör Samsung kullanıcıları, uzun zamandır Android 14'ü deneyimlemeyi bekliyordu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre bu bekleyiş yakında sona erebilir. Zira rapora göre Temmuz ayının sonlarına doğru Galaxy S23 ailesi, Android 14 beta'ya kavuşacak.

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Galaxy S23 ailesi, Temmuz ayının 3. haftasında One UI 6 beta'ya kavuşacak

Google, bu yılın başlarında Android 14 beta'yı yayına sunmaya başladı. Şimdiye kadar Pixel cihazlarda kullanılabilen Android 14 beta, SamMobile tarafından hazırlanan rapora göre Temmuz ayının 3. haftasında Galaxy S23 serisine gelecek.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda One UI 6.0 desteğiyle uygulamaları güncellemeye başlayan Samsung, Android 14 beta 3 ile sürümün kararlılığa ulaşması üzerine One UI 6.0'ı geliştirmeye başladı ve Temmuz ayında Android 14 beta ile birlikte Galaxy S23 serisine gelecek.

Yaklaşan One UI 6 beta güncellemesinin resmi olarak ne zaman duyurulacağı henüz belli değil. Ancak şirket, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ile birlikte yeni One UI güncellemesini piyasaya sürebilir.

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Samsung'a gelecek ilk Android 14 beta, Temmuz ayında yayında