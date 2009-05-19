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Asus'dan çoklu ortam bilgisayarları için yeni anakart; M4A78-HTPC

10 yıl
12,5b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan çoklu ortam bilgisayarları için yeni anakart; M4A78-HTPC
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Anakart dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus, çoklu ortam bilgisayarları için hazırladığı yeni anakartını kullanıma sunuyor. Özellikle oturma odalarını hedef alan HTPC'lerde kullanılması beklenen M4A78-HTPC isimli Micro-ATX anakart, AMD'nin 780G yonga setini taşıyor ve güncel tüm AMD işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olan anakart Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki AMD işlemcilere ev sahipliği yapabiliyor. Dört adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, sessiz çalışma için pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Kullanılan yonga seti itibariyle ATi'nin DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcilerinden Radeon HD 3200 ile gelen anakart, destek veren ekran kartlarıyla Hybrid-Crossfire kurulumu gerçekleştirebilirken harici ekran kartları için de bir adet PCIe x16 slotuna sahip.

Güney köprüsü olarak SB700 yongasının kullanıldığı anakart üzerinde eSATA ve 5x SATA-II portuna ile Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Absolute Pitch Hi-Fi isimli (ses komponentleri için bağımsız ses güç konnektörüyle gürültüsüz daha berrak ses sağlanması) teknolojisini de beraberinde getiriyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakartın uzaktan kumandalı bir seçeneği de bulunuyor. M4A78-HTPC modelinin uzaktan kumandası olmayan düz versiyonu 88.75 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başlamış durumda.


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El_domingo 10 yıl

htpc için için favorim aha linkteki kart...ve işlemci sağolsun arkadaşler da guzel bi çalışma yapmışlar..
pclabs.com.tr/...
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NikeNeGerek 10 yıl
@Batuist
Bilgisayarı :)
Windows Media Center ve birçok HTPC yazılımları kumandadan kontrol edilebiliyor.
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sayko35 10 yıl
Kart küçük ve kaslı bişey olmuş
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Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: NikeNeGerek

@Batuist

Bilgisayarı :)

Windows Media Center ve birçok HTPC yazılımları kumandadan kontrol edilebiliyor.

hayır şunun için sordum.. mesela piyasa satılan media center uyumlu TV kartları mevcut. kumanda bu yazılıma göre tasarlanmış.. bunda ise tv kartı filan hiçbirşey yok.. hangi yazılımla tam uyumlu çalışır diye sordum..
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Batuist 10 yıl
o uzaktan kumanda neyi kontrol ediyor???
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sertacaygun 10 yıl
Orta boyutlu bir kasa içinde, desteklenebilir 4 çekirdekli ve 4770 ekran kartı ile küçücük bir oyun canavarı üretilebilir...
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Batuhan* 10 yıl
Multimedya özellikleri ve IR çok iyiymiş.
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XivA 10 yıl
ya şu uzaktan kumandayı bluetoot yapsanıza. delirtcek şu kumandadaki infra tutkusu.
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Vipracing 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

ya şu uzaktan kumandayı bluetoot yapsanıza. delirtcek şu kumandadaki infra tutkusu.


+100.Bende neden yapmazlar bir türlü anlamam.
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01Mrt 10 yıl
çok güzel olmuş gerçekten ama keşke kumanda daha güzel bi görünüme sahip olsaymış... :)
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gurkan113 10 yıl
asustan amdye tam destek :)
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yc#1 10 yıl
Kırmızı eSATA yuvasının yanındaki kırmızı yuvalar da USB yuvası.
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razorc 10 yıl
güzel kart , özellikle kumandayı çok beğendim...
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orhan--k 10 yıl
Gerçekten asus kaliteli ve kullanışlı bir anakart ortaya çıkarmış tercih edilebilir bi ürün.
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