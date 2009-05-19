Asus'dan çoklu ortam bilgisayarları için yeni anakart; M4A78-HTPC

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Anakart dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus, çoklu ortam bilgisayarları için hazırladığı yeni anakartını kullanıma sunuyor. Özellikle oturma odalarını hedef alan HTPC'lerde kullanılması beklenen M4A78-HTPC isimli Micro-ATX anakart, AMD'nin 780G yonga setini taşıyor ve güncel tüm AMD işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olan anakart Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki AMD işlemcilere ev sahipliği yapabiliyor. Dört adet DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, sessiz çalışma için pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Kullanılan yonga seti itibariyle ATi'nin DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcilerinden Radeon HD 3200 ile gelen anakart, destek veren ekran kartlarıyla Hybrid-Crossfire kurulumu gerçekleştirebilirken harici ekran kartları için de bir adet PCIe x16 slotuna sahip.

Güney köprüsü olarak SB700 yongasının kullanıldığı anakart üzerinde eSATA ve 5x SATA-II portuna ile Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Absolute Pitch Hi-Fi isimli (ses komponentleri için bağımsız ses güç konnektörüyle gürültüsüz daha berrak ses sağlanması) teknolojisini de beraberinde getiriyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakartın uzaktan kumandalı bir seçeneği de bulunuyor. M4A78-HTPC modelinin uzaktan kumandası olmayan düz versiyonu 88.75 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başlamış durumda.