Asus'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı yeni tablet: EP90

Computex 2010 fuarında tanıttığı Eee Pad EP101TC isimli tablet bilgisayarıyla Apple iPad'e rakip olacağının sinyallerini veren Asus, yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Son olarak 12-inç ekrana sahip Eee Pad EP121 modeliyle gündeme gelen Tayvan merkezli firmanın, Nvidia Tegra 2 tabanlı EP90 modeli de gün ışığına çıktı.

8.9-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayara, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu güç veriyor. Bu sayede hem 1080p videoları oynatabilen hem de 3D oyunlar için donanımsal hızlandırma desteği sunan tablet bilgisayar, görüntülere göre Windows Embedded 7 ile geliyor.

Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olarak telaffuz edilen ve ağırlığının 650 gram olduğu bildirilen EP90, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak ve Asus, 500GB da bulut depolama alanı sunacak. WiFi ve Bluetooth ile birlikte 3G desteğine de sahip olacak tablet, USB ve HDMI portlarını da bünyesinde barındırıyor.

Elde edilen ilk bilgilere göre 4,5 saate kadar pil ömrü sunacağı iddia edilen Asus EP90'nın dünya prömiyeri ise muhtemelen Ocak ayındaki CES 2011 fuarında gerçekleştirilecek.