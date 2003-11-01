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Asus'un grafik ürünlerine Nvidia Ge-Force FX 5950 ve FX 5700 dahil edildi

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
3,2b
1
6
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yeni dahil edilen ürünler ile Asus grafik yelpazesinde ilk defa ilginç bir ayrımada yer verdi. Bu ayrım bir çok kişinin seçimi olabilecek Nvidia'nın Ge-Force 5700 Ultra'sını pas geçmesi. Bunun yerine 5700 serisinin Ultra olmayan versiyonunu modelleri arasına dahil etti. Bunun altında yatan en büyük neden yeni duyurduğu Ati'nin 9600XT serisinin satışlarını kesmesini istememesi, Nvidia'nın üretim problemlerine düşebileceği tehtidi, Ati'nin daha karlı olması veya daha önce Ati ürünün çıkması olabilir. Performans olarakda fiyat olarakda birbirine çok benzer olan bu iki üründe böyle bir karar alınması mantıklı görülebilir.

Diğer benzer ürünler ise Ati Radeon 9800XT ve Nvidia Ge-Force FX 5950 ancak Asus imajını koruma amacı ile iki ürünüde listesinde bulunduracak. Başka ilginç bir nokta ise Nvidia Ge-Force FX 5700'ün şu an için Ati Radeon 9600XT sonrası en iyi kart ve 50$ civarı daha ucuz olması. Zira Ati Radeon 9600XT'nin fiyatı 200$ civarı iken Nvidia Ge-Force FX 5700'nin fiyatının 150$ olması bekleniyor. İşte Asus'un Kasım ayı itibari ile piyasada olacak yeni ekran kartları ve özellikleri ;

 R9800XT V9980 R9600XT V9570 R9600SE R9200SE
Çip Ati Radeon
9800 XT		 Nvidia FX
5950 Ultra		 Ati Radeon 9600 XT Nvidia FX 5700

Ati Radeon 9600SE

 Ati Radeon 9200SE
Çekirdek hızı 412 Mhz 475 Mhz 500 Mhz 425 Mhz 325 Mhz 200 Mhz
Ram Hızı
730 Mhz 950 Mhz 750 Mhz 550 Mhz 400 Mhz 333 Mhz
Ram Veriyolu genişliği
 256 bit 256 bit 128 bit 128 bit 64 bit 64 bit
Ram miktarı
256 Mb DDR 256 Mb DDR 128 Mb DDR 256 Mb DDR 128 Mb DDR 128/64 Mb DDR

http://www.3dchips-fr.com/ Yorum Yaz
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Thermaltake 16 yıl
128 tabiki
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togi_88 16 yıl
şimdi 9600 xt veriyolu kac bit
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gun 16 yıl
copy paste sorunu teşekkürler kesinlikle daha iyi değil bir sınıf altta zira gerçekten kendisi
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enrique 16 yıl
yok daha iyi olmas çünkü 4 pipeline war
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enrique 16 yıl
yanlışlık var herhalde
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Thermaltake 16 yıl
9600xt nin 256 bit ram yoluna sahip olduğuna eminmisiniz? 9800xt den daha iyi ooluyo özellikleri[^]
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