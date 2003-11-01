Asus'un grafik ürünlerine Nvidia Ge-Force FX 5950 ve FX 5700 dahil edildi

Yeni dahil edilen ürünler ile Asus grafik yelpazesinde ilk defa ilginç bir ayrımada yer verdi. Bu ayrım bir çok kişinin seçimi olabilecek Nvidia'nın Ge-Force 5700 Ultra'sını pas geçmesi. Bunun yerine 5700 serisinin Ultra olmayan versiyonunu modelleri arasına dahil etti. Bunun altında yatan en büyük neden yeni duyurduğu Ati'nin 9600XT serisinin satışlarını kesmesini istememesi, Nvidia'nın üretim problemlerine düşebileceği tehtidi, Ati'nin daha karlı olması veya daha önce Ati ürünün çıkması olabilir. Performans olarakda fiyat olarakda birbirine çok benzer olan bu iki üründe böyle bir karar alınması mantıklı görülebilir.

Diğer benzer ürünler ise Ati Radeon 9800XT ve Nvidia Ge-Force FX 5950 ancak Asus imajını koruma amacı ile iki ürünüde listesinde bulunduracak. Başka ilginç bir nokta ise Nvidia Ge-Force FX 5700'ün şu an için Ati Radeon 9600XT sonrası en iyi kart ve 50$ civarı daha ucuz olması. Zira Ati Radeon 9600XT'nin fiyatı 200$ civarı iken Nvidia Ge-Force FX 5700'nin fiyatının 150$ olması bekleniyor. İşte Asus'un Kasım ayı itibari ile piyasada olacak yeni ekran kartları ve özellikleri ;

R9800XT V9980 R9600XT V9570 R9600SE R9200SE Çip Ati Radeon

9800 XT Nvidia FX

5950 Ultra Ati Radeon 9600 XT Nvidia FX 5700 Ati Radeon 9600SE Ati Radeon 9200SE Çekirdek hızı 412 Mhz 475 Mhz 500 Mhz 425 Mhz 325 Mhz 200 Mhz Ram Hızı 730 Mhz 950 Mhz 750 Mhz 550 Mhz 400 Mhz 333 Mhz Ram Veriyolu genişliği 256 bit 256 bit 128 bit 128 bit 64 bit 64 bit Ram miktarı 256 Mb DDR 256 Mb DDR 128 Mb DDR 256 Mb DDR 128 Mb DDR 128/64 Mb DDR

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