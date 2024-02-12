Büyük bütçeli samuray dizisi Shogun'dan yeni fragman yayınlandı

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Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de James Clavell'ın aynı adlı romanından uyarlanan Shogun olacak. Daha önce Sons of Anarchy, Fargo, The Bear gibi işlere imza atan Amerikan kablolu kanalı FX tarafından hayata geçirilen dizi, 27 Şubat'ta başlayacak. Büyük bütçeli bir samuray dizisi olan Shogun için heyecanlı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman daha yayınlandı.

James Clavell'ın övgü toplayan 1975 tarihli romanı, daha önce 1980 yılında bir mini diziye uyarlanmış ve büyük beğeni kazanan bu uyarlama, 80'lerin en dikkat çekici işlerinden biri olarak akıllarda yer etmişti. FX tarafından hazırlanan bu yeni uyarlama, 1980 yapımı mini diziyi değil Clavell'ın orijinal romanını kaynak alıyor.

Shogun, İzleyicileri 1600'lerin Japonya'sına Götürecek

İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götürecek olan Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatacak. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine girecek.

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Lord Toranaga'yı etkileyici performanslarıyla tanıdığımız Hiroyuki Sanada'nın (John Wick, Mortal Kombat) canlandırdığı dizide, hikâyenin merkezinde yer alan İngiliz denizciye Cosmo Jarvis hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira ve Moeka Hoshi eşlik ediyor.

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