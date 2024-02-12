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    Anlık Bildirim

    Büyük bütçeli samuray dizisi Shogun'dan yeni fragman yayınlandı

    Bu yıl ekrana gelecek en dikkat çekici dizilerden biri olan Shogun'dan yeni bir fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen bu büyük bütçeli samuray dizisi, 27 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

    Shogun dizisinden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de James Clavell'ın aynı adlı romanından uyarlanan Shogun olacak. Daha önce Sons of Anarchy, Fargo, The Bear gibi işlere imza atan Amerikan kablolu kanalı FX tarafından hayata geçirilen dizi, 27 Şubat'ta başlayacak. Büyük bütçeli bir samuray dizisi olan Shogun için heyecanlı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman daha yayınlandı.

    James Clavell'ın övgü toplayan 1975 tarihli romanı, daha önce 1980 yılında bir mini diziye uyarlanmış ve büyük beğeni kazanan bu uyarlama, 80'lerin en dikkat çekici işlerinden biri olarak akıllarda yer etmişti. FX tarafından hazırlanan bu yeni uyarlama, 1980 yapımı mini diziyi değil Clavell'ın orijinal romanını kaynak alıyor.

    Shogun, İzleyicileri 1600'lerin Japonya'sına Götürecek

    İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götürecek olan Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatacak. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine girecek.

    Lord Toranaga'yı etkileyici performanslarıyla tanıdığımız Hiroyuki Sanada'nın (John Wick, Mortal Kombat) canlandırdığı dizide, hikâyenin merkezinde yer alan İngiliz denizciye Cosmo Jarvis hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira ve Moeka Hoshi eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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